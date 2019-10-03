«Я же не отрицаю своей вины»: как судят водителя троллейбуса, который случайно убил коллегу

У 46-летнего водителя Константина Бубёнова две дочери Фото: Ольга Бурлакова / НГС

3 октября суд начал рассматривать дело водителя троллейбуса, которого обвиняют в гибели коллеги. В июле водитель троллейбуса № 8 Константин Бубёнов после смены возвращался в троллейбусное депо, чтобы поставить машину и сдать путевой лист. Он не рассчитал манёвр и задел козырёк здания, под которым курили две сотрудницы предприятия. Одна из них погибла, вторая оказалась в больнице. Несмотря на то что водитель признал свою вину, суд отказался рассматривать дело в особом порядке. Следующее заседание назначено на середину октября. Корреспонденты побывали на первом слушании и выслушали позицию обеих сторон дела. Подробности — в репортаже НГС.



Дело водителя троллейбуса рассматривает Кировский районный суд Фото: Ольга Бурлакова / НГС

3 октября в Кировском районном суде состоялось первое судебное заседание по делу водителя троллейбуса Константина Бубёнова, которого обвиняют в «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст.109 УК РФ). Наказание по этой статье — до 3 лет лишения свободы.

22 июля Бубёнов закончил смену и возвращался в троллейбусное депо. Когда заезжал на территорию, не рассчитал манёвр и задел козырёк административного здания. В этот момент на крыльце стояли две сотрудницы ГЭТ: одна погибла на месте, вторая надолго попала в больницу.



Защита просила рассмотреть дело в особом порядке, но суд отказал Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Заседание суда назначили на 9 утра. Около 8:30 Константин Бубёнов уже сидел в пустом коридоре перед кабинетом. Ни его защитника, ни представителей потерпевшей стороны ещё не было. В беседе с корреспондентом он был немногословен и старался не показывать никаких эмоций, но движения и мимика выдавали волнение. «Мне сказали просто подойти и расписаться. В чём? Ничего не знаю, — неохотно ответил он. — Я же не отрицаю вины. А про шутки что попало писали (по одной из первых версий, крыльцо упало, потому что водитель хотел подшутить над коллегами и слишком близко к ним подъехал. — Прим. ред.). Нет никаких домыслов, никаких игрушек. Это просто стечение обстоятельств».



О возможном решении суда и своих ожиданиях Бубёнов ответил коротко: «Да как будет, так будет», — и вспомнил, что ночью после происшествия чувствовал себя как в тумане.

После инцидента водителя отстранили от работы в троллейбусном депо. В последние три месяца он подрабатывал на стройке. У Бубёнова две дочери — 14 и 23 лет. На суде он рассказал, что разведён.

Женщина, которая получила травмы от падения бетонного козырька, вернулась на работу, рассказал он. На заседание суда она не пришла.



Дочь погибшей Анастасия Зырянова не настаивает на наказании водителя Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Около 9 утра в суд пришла дочь погибшей сотрудницы Горэлектротранспорта, 28-летняя Анастасия Зырянова с подругой матери Ольгой Светлаковой. Перед началом заседания девушка не могла сдержать слёз. Анастасия рассказала, что мама её вырастила одна и они жили вместе, пока Анастасия не вышла замуж.

В беседе с корреспондентом она не настаивала на однозначной вине водителя троллейбуса. «На усмотрение судьи. Чтобы судья сама вынесла справедливое решение», — выразила она свою позицию. О том, какое, по её мнению, решение суда будет справедливым, затруднилась ответить.



Приговор, судя по зачитанному протоколу, будет обвинительным: по версии следствия, водитель нарушил должностную инструкцию водителя и пункт правил технической эксплуатации троллейбуса, не рассчитал расстояние между троллейбусом и административным зданием, вовремя не прекратил движение — то есть «проявил преступную небрежность, не предвидя возможность наступления опасных последствий».



Очередное заседание суда назначено на 21 октября Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Водитель, выслушав обвинение, с ним согласился, а на вопрос судьи о том, как относится ко всему сказанному, ответил лишь: «Сожалею».

Адвокат Бубёнова просил рассмотреть дело в особом порядке — то есть водитель признает вину, а суд назначает наказание не больше 2/3 от максимально указанного в статье срока. Дочь погибшей согласилась, а вот гособвинитель — нет. В итоге суд в ходатайстве отказал.

Санкции по части 2 статьи 109 УК РФ предусматривают лишение свободы на срок до 3 лет Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В начале сентября семья погибшей предъявила МКП «Горэлектротранспорт» иск о компенсации морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей. Очередное заседание по этому делу состоится 9 октября. После гибели сотрудницы предприятия мэрия сообщила, что родственникам окажут материальную помощь. По словам Анастасии Зыряновой, ГЭТ компенсировал ей затраты на похороны — 130 тысяч рублей.

