«Я же не отрицаю своей вины»: как судят водителя троллейбуса, который случайно убил коллегу

3 октября суд начал рассматривать дело водителя троллейбуса, которого обвиняют в гибели коллеги. В июле водитель троллейбуса
3 октября в Кировском районном суде состоялось первое судебное заседание по делу водителя троллейбуса Константина Бубёнова, которого обвиняют в «Причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» (ч. 2 ст.109 УК РФ). Наказание по этой статье — до 3 лет лишения свободы.
22 июля Бубёнов закончил смену и возвращался в троллейбусное депо. Когда заезжал на территорию, не рассчитал манёвр и задел козырёк административного здания. В этот момент на крыльце стояли две сотрудницы ГЭТ: одна погибла на месте, вторая надолго попала в больницу.
Заседание суда назначили на 9 утра. Около 8:30 Константин Бубёнов уже сидел в пустом коридоре перед кабинетом. Ни его защитника, ни представителей потерпевшей стороны ещё не было. В беседе с корреспондентом он был немногословен и старался не показывать никаких эмоций, но движения и мимика выдавали волнение. «Мне сказали просто подойти и расписаться. В чём? Ничего не знаю, — неохотно ответил он. — Я же не отрицаю вины. А про шутки что попало писали (по одной из первых версий, крыльцо упало, потому что водитель хотел подшутить над коллегами и слишком близко к ним подъехал. — Прим. ред.). Нет никаких домыслов, никаких игрушек. Это просто стечение обстоятельств».
О возможном решении суда и своих ожиданиях Бубёнов ответил коротко: «Да как будет, так будет», — и вспомнил, что ночью после происшествия чувствовал себя как в тумане.
После инцидента водителя отстранили от работы в троллейбусном депо. В последние три месяца он подрабатывал на стройке. У Бубёнова две дочери — 14 и 23 лет. На суде он рассказал, что разведён.
Женщина, которая получила травмы от падения бетонного козырька, вернулась на работу, рассказал он. На заседание суда она не пришла.
Около 9 утра в суд пришла дочь погибшей сотрудницы Горэлектротранспорта, 28-летняя Анастасия Зырянова с подругой матери Ольгой Светлаковой. Перед началом заседания девушка не могла сдержать слёз. Анастасия рассказала, что мама её вырастила одна и они жили вместе, пока Анастасия не вышла замуж.
В беседе с корреспондентом она не настаивала на однозначной вине водителя троллейбуса. «На усмотрение судьи. Чтобы судья сама вынесла справедливое решение», — выразила она свою позицию. О том, какое, по её мнению, решение суда будет справедливым, затруднилась ответить.
Приговор, судя по зачитанному протоколу, будет обвинительным: по версии следствия, водитель нарушил должностную инструкцию водителя и пункт правил технической эксплуатации троллейбуса, не рассчитал расстояние между троллейбусом и административным зданием, вовремя не прекратил движение — то есть «проявил преступную небрежность, не предвидя возможность наступления опасных последствий».
Водитель, выслушав обвинение, с ним согласился, а на вопрос судьи о том, как относится ко всему сказанному, ответил лишь: «Сожалею».
Адвокат Бубёнова просил рассмотреть дело в особом порядке — то есть водитель признает вину, а суд назначает наказание не больше 2/3 от максимально указанного в статье срока. Дочь погибшей согласилась, а вот гособвинитель — нет. В итоге суд в ходатайстве отказал.
В начале сентября семья погибшей предъявила МКП «Горэлектротранспорт» иск о компенсации морального вреда на сумму 1,5 миллиона рублей. Очередное заседание по этому делу состоится 9 октября. После гибели сотрудницы предприятия мэрия сообщила, что родственникам окажут материальную помощь. По словам Анастасии Зыряновой, ГЭТ компенсировал ей затраты на похороны — 130 тысяч рублей.
«Многие сотрудники говорили на похоронах, что давным-давно эти столбики под козырьком шатались. И не первый раз этот козырёк задевали, — поделилась она размышлением коллег матери. — И, если бы не тогда, то он упал бы в другой раз». Сопровождающая её подруга матери, кондуктор троллейбуса Ольга Светлакова, рассказала, что после смерти Нины второй козырёк практически сразу же демонтировали.