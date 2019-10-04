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Он и она
Истории

«Больше не сражаюсь»: эти красотки пытались худеть, но потом поняли, что им лучше «в теле», и не ошиблись

Мужчины называют их «пупсиками», а окружение считает милыми (и конфеты прибавляют позитива, конечно)

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Сибирячки с пышными формами рассказали, как перестали худеть, и им это неожиданно помогло&nbsp;

Сибирячки с пышными формами рассказали, как перестали худеть, и им это неожиданно помогло 

Эти сибирячки не ругают себя за съеденное на ночь пирожное и шоколадку. Они любят свои пухлые щечки и привлекают мужчин искренностью и позитивом. В какой-то момент они решили, что гнаться за навязанным идеалом бессмысленно, перестали сражаться с лишними килограммами и полюбили их: в конце концов, фигура — это второстепенное, а главное — быть в гармонии с собой. И сразу как-то всё наладилось. Специально для SHE.НГС сибирячки рассказали свои истории — менять себя они точно не хотят. 

Татьяна Побирей, 26 лет, работает главным администратором в театре, модель plus size в агентстве PlusSizeSiberia

Татьяна не обделена мужским вниманием, а даже наоборот

Татьяна не обделена мужским вниманием, а даже наоборот

«Я никогда не была худышкой, в детстве была плотной, да и сейчас тоже. В студенческие годы худела — наверное, пересмотрела телевизора и всякой рекламы, которая показывает «идеалы». А сейчас, если я худею, то это в основном для здоровья и поддержания тонуса кожи. 

Я всегда живу полной жизнью, люблю куда-то сходить с друзьями. Если сауна — идём в сауну, баня — идём, я всегда за. Периода неприятия себя у меня не было, я всегда себя любила и люблю. Не любить себя — это ужасно, как можно не любить себя? Мои пухлые щечки собирают много комплиментов, им приятно, да и мне тоже. Мужчины тоже разные, как и девушки, дело вкуса. Я не страдаю дефицитом мужского внимания. Часто слышу очень милые комплименты, типа: пупсик и подобные. 

Сейчас она худеет для здоровья и тонуса кожи

Сейчас она худеет для здоровья и тонуса кожи

Всегда нужно работать над собой, но это совсем другой разговор, и идеалы у всех разные. Кто-то хочет большую грудь, кто-то тонкую талию. Я считаю, что красота и счастье не в этом. Мы говорим о внешней красоте? Сейчас девушки похожи одна на другую. Раньше все были разные, и если человек здоров, то он уже априори считался красивым. 

Татьяна советует прислушиваться к себе — возможно, нужно что-то поменять в жизни, и тогда вы полюбите себя&nbsp;

Татьяна советует прислушиваться к себе — возможно, нужно что-то поменять в жизни, и тогда вы полюбите себя 

С весом я сражаюсь всегда, быть подтянутой и здоровой — вот что для меня в приоритете. Я не совсем за бодипозитив и не против, я обхожу эту тему стороной. Девушки, для того что бы доказать что-то себе, доказывают что-то людям вокруг. Я за здоровое тело. Когда сильно большой лишний вес, это не полезно и это болезнь. Сейчас я в форме, мне комфортно».

Анна Ивкина, 31 год, специалист по кадрам, преподаватель танцев, хореограф

Анна принципиально не хочет раскрывать свой вес

Анна принципиально не хочет раскрывать свой вес

«Лишние килограммы появились в детстве после серьёзного заболевания. В 15 лет родители начали бить тревогу, но все походы к врачам не дали результатов. «Меньше ешьте, больше двигайтесь», — вот и весь ответ специалистов. При том, что я была и остаюсь достаточно активным человеком. 

Первая попытка похудеть была в 17 лет, я скинула 20 кг и потом в течение 5 лет снова набрала. Мой рост 168, вес я никогда и нигде не разглашаю — принципиальная позиция. Принимать пыталась себя всегда и любой — так мама воспитала. Единственное, в чем я себе не отказывала, так это в любви к себе. 

Анна всегда занималась спортом и ведет активный образ жизни, но вес не уходит

Анна всегда занималась спортом и ведет активный образ жизни, но вес не уходит

Больше я не сражаюсь с лишним весом, просто приняла всё как есть и прощаюсь с килограммами, которые столько лет защищали меня. Прощаюсь с чужим мнением в своей голове и стараюсь слышать только свой голос. Любовь — это забота, я забочусь о себе. Стройность — не равно здоровье, так же как и округлые формы — не всегда болезнь. Полным людям нужно помогать психологически, а уже потом предлагать им диеты. 

Мужчина выбирает женщину изначально по симпатии к её внешности. Стройное подтянутое тело говорит о том, что женщина заботится о себе, а это не может не привлекать. Хотя, я считаю, нравятся абсолютно разные, главное — быть собой, чтобы твой человек тебя нашел. Женственность — основа основ. Комплименты я получаю, однажды мне сказали: «Девушка, вы так танцуете, будто джаз поёте».

Анна говорит, что процессом похудения надо наслаждаться, а не делать это для того, чтобы стать на кого-то похожей

Анна говорит, что процессом похудения надо наслаждаться, а не делать это для того, чтобы стать на кого-то похожей

Бодипозитив доходит уже до абсурда. Его основная идея — принятие себя с любыми недостатками тела, понимание того, что ты красив, несмотря ни на что. Но это не значит, что ты весишь 100 кг и не хочешь худеть, потому что ты "и так красивая". Худеть нужно для здоровья, а не для того, чтобы быть красивее каких-то незнакомых красоток».

Мария Дульцева, 29 лет, визажист

Однажды Мария похудела на 15 кг — это было очень трудно&nbsp;

Однажды Мария похудела на 15 кг — это было очень трудно 

«Лишний вес появился у меня лет в 14 — может быть, гормоны, а может, я всегда любила покушать (мама вкусно готовила). Я всегда занималась спортом, была капитаном баскетбольной команды, но вес не уходил. Нужно было сильно изнурять себя и не есть совсем, чтобы цифра не весах снижалась. Один раз я похудела на 15 кг, ходила к диетологу, была методика с очисткой всего организма и с почти веганским питанием. Было очень сложно. А потом я забеременела и вес вернулся, даже чуть больше. Мой рост примерно 167 см, вес 110 кг, и я себе нравлюсь. 

Окружающие говорят Марии, что, если бы она была худее, возможно, не была бы такой позитивной

Окружающие говорят Марии, что, если бы она была худее, возможно, не была бы такой позитивной

У меня никогда не было, чтобы я не принимала себя, депрессовала из-за веса. Нет, просто я вижу, если вес ползет вверх — я прекращаю есть лишнее и придерживаюсь диеты. Я встретила своего мужа уже будучи полной — он полюбил меня такой, и даже когда я говорю ему, что я некрасивая, мне ничего не подходит из одежды, он уверяет меня в обратном. Просит улыбнуться, чтобы появились щечки и ямочки на них. А с возрастом весь жирочек распределяется равномерно — наливается там, где надо, и уходит оттуда, где его не должно быть. 

Мария любит сладкое и не боится, что от съеденного печенья ее тут же настигнет расплата в форме складки на боку&nbsp;

Мария любит сладкое и не боится, что от съеденного печенья ее тут же настигнет расплата в форме складки на боку 

Не ношу короткие юбки, не оголяю живот — понимаю, что эстетически это никому не понравится. Скрываю недостатки, но чтобы прятаться от людей и ругать себя за съеденную конфету — нет. Я люблю сладкое и всегда говорю, что "вот эта печенька даст мне только радость, а не отложится сбоку". 

Окружающие всегда меня любили, и часто я слышала, что, возможно, если бы я была худой, то не была бы такой жизнерадостной и позитивной. Я не хочу всю жизнь потратить на мысли о похудении, а в 80 лет очнуться и понять, что ничего яркого и насыщенного не произошло — я всё время худела». 

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    КОММЕНТАРИИ (88)

    Александр
    4 окт 2019 в 08:33

    Не надо сказок, что жирнота это красиво!

    Фото пользователя
    4 окт 2019 в 08:35

    "Анна всегда занималась спортом и ведет активный образ жизни, но вес не уходит"- потому что кушаем в три горла? при дефиците ккал и активном образе жизни- вес не уйдет, он улетит!

    4 окт 2019 в 08:34

    Действительно почти все приятные и милые. Понравились.