«Больше не сражаюсь»: эти красотки пытались худеть, но потом поняли, что им лучше «в теле», и не ошиблись

Сибирячки с пышными формами рассказали, как перестали худеть, и им это неожиданно помогло Фото: предоставила Татьяна Побирей

Эти сибирячки не ругают себя за съеденное на ночь пирожное и шоколадку. Они любят свои пухлые щечки и привлекают мужчин искренностью и позитивом. В какой-то момент они решили, что гнаться за навязанным идеалом бессмысленно, перестали сражаться с лишними килограммами и полюбили их: в конце концов, фигура — это второстепенное, а главное — быть в гармонии с собой. И сразу как-то всё наладилось. Специально для SHE.НГС сибирячки рассказали свои истории — менять себя они точно не хотят.

Татьяна Побирей, 26 лет, работает главным администратором в театре, модель plus size в агентстве PlusSizeSiberia

Татьяна не обделена мужским вниманием, а даже наоборот Фото: предоставила Татьяна Побирей

«Я никогда не была худышкой, в детстве была плотной, да и сейчас тоже. В студенческие годы худела — наверное, пересмотрела телевизора и всякой рекламы, которая показывает «идеалы». А сейчас, если я худею, то это в основном для здоровья и поддержания тонуса кожи. Я всегда живу полной жизнью, люблю куда-то сходить с друзьями. Если сауна — идём в сауну, баня — идём, я всегда за. Периода неприятия себя у меня не было, я всегда себя любила и люблю. Не любить себя — это ужасно, как можно не любить себя? Мои пухлые щечки собирают много комплиментов, им приятно, да и мне тоже. Мужчины тоже разные, как и девушки, дело вкуса. Я не страдаю дефицитом мужского внимания. Часто слышу очень милые комплименты, типа: пупсик и подобные.

Сейчас она худеет для здоровья и тонуса кожи Фото: предоставила Татьяна Побирей

Всегда нужно работать над собой, но это совсем другой разговор, и идеалы у всех разные. Кто-то хочет большую грудь, кто-то тонкую талию. Я считаю, что красота и счастье не в этом. Мы говорим о внешней красоте? Сейчас девушки похожи одна на другую. Раньше все были разные, и если человек здоров, то он уже априори считался красивым.

Татьяна советует прислушиваться к себе — возможно, нужно что-то поменять в жизни, и тогда вы полюбите себя Фото: предоставила Татьяна Побирей

С весом я сражаюсь всегда, быть подтянутой и здоровой — вот что для меня в приоритете. Я не совсем за бодипозитив и не против, я обхожу эту тему стороной. Девушки, для того что бы доказать что-то себе, доказывают что-то людям вокруг. Я за здоровое тело. Когда сильно большой лишний вес, это не полезно и это болезнь. Сейчас я в форме, мне комфортно». Анна Ивкина, 31 год, специалист по кадрам, преподаватель танцев, хореограф



Анна принципиально не хочет раскрывать свой вес Фото: предоставила Анна Ивкина

«Лишние килограммы появились в детстве после серьёзного заболевания. В 15 лет родители начали бить тревогу, но все походы к врачам не дали результатов. «Меньше ешьте, больше двигайтесь», — вот и весь ответ специалистов. При том, что я была и остаюсь достаточно активным человеком. Первая попытка похудеть была в 17 лет, я скинула 20 кг и потом в течение 5 лет снова набрала. Мой рост 168, вес я никогда и нигде не разглашаю — принципиальная позиция. Принимать пыталась себя всегда и любой — так мама воспитала. Единственное, в чем я себе не отказывала, так это в любви к себе.

Анна всегда занималась спортом и ведет активный образ жизни, но вес не уходит Фото: предоставила Анна Ивкина

Больше я не сражаюсь с лишним весом, просто приняла всё как есть и прощаюсь с килограммами, которые столько лет защищали меня. Прощаюсь с чужим мнением в своей голове и стараюсь слышать только свой голос. Любовь — это забота, я забочусь о себе. Стройность — не равно здоровье, так же как и округлые формы — не всегда болезнь. Полным людям нужно помогать психологически, а уже потом предлагать им диеты.

Мужчина выбирает женщину изначально по симпатии к её внешности. Стройное подтянутое тело говорит о том, что женщина заботится о себе, а это не может не привлекать. Хотя, я считаю, нравятся абсолютно разные, главное — быть собой, чтобы твой человек тебя нашел. Женственность — основа основ. Комплименты я получаю, однажды мне сказали: «Девушка, вы так танцуете, будто джаз поёте».

Анна говорит, что процессом похудения надо наслаждаться, а не делать это для того, чтобы стать на кого-то похожей Фото: предоставила Анна Ивкина

Бодипозитив доходит уже до абсурда. Его основная идея — принятие себя с любыми недостатками тела, понимание того, что ты красив, несмотря ни на что. Но это не значит, что ты весишь 100 кг и не хочешь худеть, потому что ты "и так красивая". Худеть нужно для здоровья, а не для того, чтобы быть красивее каких-то незнакомых красоток».

Мария Дульцева, 29 лет, визажист

Однажды Мария похудела на 15 кг — это было очень трудно Фото: предоставила Мария Дульцева

«Лишний вес появился у меня лет в 14 — может быть, гормоны, а может, я всегда любила покушать (мама вкусно готовила). Я всегда занималась спортом, была капитаном баскетбольной команды, но вес не уходил. Нужно было сильно изнурять себя и не есть совсем, чтобы цифра не весах снижалась. Один раз я похудела на 15 кг, ходила к диетологу, была методика с очисткой всего организма и с почти веганским питанием. Было очень сложно. А потом я забеременела и вес вернулся, даже чуть больше. Мой рост примерно 167 см, вес 110 кг, и я себе нравлюсь.

Окружающие говорят Марии, что, если бы она была худее, возможно, не была бы такой позитивной Фото: предоставила Мария Дульцева

У меня никогда не было, чтобы я не принимала себя, депрессовала из-за веса. Нет, просто я вижу, если вес ползет вверх — я прекращаю есть лишнее и придерживаюсь диеты. Я встретила своего мужа уже будучи полной — он полюбил меня такой, и даже когда я говорю ему, что я некрасивая, мне ничего не подходит из одежды, он уверяет меня в обратном. Просит улыбнуться, чтобы появились щечки и ямочки на них. А с возрастом весь жирочек распределяется равномерно — наливается там, где надо, и уходит оттуда, где его не должно быть.

Мария любит сладкое и не боится, что от съеденного печенья ее тут же настигнет расплата в форме складки на боку Фото: предоставила Мария Дульцева