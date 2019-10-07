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Новосибирец заплатил налог за машину 270 тысяч рублей: сколько платят за вертолеты, самолеты и яхты

Самые крутые автомобили облагаются налогом на роскошь — за эти деньги можно купить простенькое авто

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Bentley Bentayga

Bentley Bentayga

Налоговая инспекция подвела итоги по сборам транспортного налога за 2018 год — за некоторые роскошные автомобили владельцы заплатили больше, чем стоит обычная подержанная машина. Сколько в городе таких сверх-люксовых авто, сколько богачи платят за них, а также за вертолеты и яхты? И какой налог должны платить обычные автовладельцы — подробнее в обзоре НГС.

По-настоящему роскошных автомобилей в Новосибирске оказалось совсем немного. Они должны отвечать сразу нескольким требованиям — быть новыми, мощными и входить в специальный перечень Минпромторга РФ, который содержит все машины стоимостью от 3 миллионов рублей. К самым крутым авто применяется повышающий коэффициент в размере 3 единиц — это так называемый «налог на роскошь». 

«В Новосибирской области при исчислении транспортного налога за 2018 год применен максимальный повышающий коэффициент — 3 в отношении 54 легковых автомобилей. 

В частности, по автомобилю Bentley Bentayga 2016 года выпуска с двигателем мощность 608 л.с. сумма транспортного налога за 2018 год составила 273 600 рублей», — рассказывает заместитель руководителя УФНС России по Новосибирской области Светлана Селиверстова. 

Согласно перечню Минпромторга, средняя стоимость таких внедорожников Bentley лежит в диапазоне от 10 до 15 миллионов рублей. Но есть экземпляры и подороже, например шикарную «Бентайгу» 2018 года белого цвета с белой кожей отдают за 17,9 миллиона рублей. 

Mercedes-Benz AMG GLS 63

Mercedes-Benz AMG GLS 63

В топ-5 самых дорогих по налогу машин вошли также:

  • Mercedes-Benz AMG GLS 63, 2017 года выпуска, мощность 585 л.с., налог — 263 250 рублей, 
  • Range Rover, 2016 года выпуска, мощность 510 л.с., налог — 229 500 рублей, 
  • BMW M760 Li, 2017 года выпуска, мощность 609 л.с., налог — 182 700 рублей, 
  • Porsche 911 Turbo S, 2015 года выпуска, мощность 560 л.с., налог — 168 000 рублей.

С самолетами и пароходами ситуация попроще — там нет повышающей ставки и специального списка роскошных экземпляров. Например, за вертолет 2009 года выпуска с мощностью двигателя 800 л.с. владелец заплатил 20 000 рублей транспортного налога. За катер мощностью 2000 л.с. налог составил 100 000 рублей. 

Всего же в Новосибирске на учете стоит 12 715 самолетов и вертолетов, 863 катера мощностью свыше 100 л.с. и 38 яхт.

Сколько сейчас платят за свои автомобили обычные новосибирцы? Если машина совсем слабенькая, до 100 л.с., то налог невелик — 6 рублей за лошадиную силу. И, например, «Лада Гранта» мощностью 87 л.с. обойдется всего в 522 рубля. 

Налог на Hyundai Solaris — 1230 рублей

Налог на Hyundai Solaris — 1230 рублей

В диапазоне 100–150 л.с. — а это самые массовый сегмент авто — ставка налога составляет 10 рублей. Какой-нибудь 123-сильный Hyundai Solaris выйдет в 1230 рублей, кроссовер Nissan Qashqai мощностью 144 л.с. — в 1440 рублей. 

От 150 до 200 л.с. ставка уже зависит от свежести автомобиля. За новые (до 5 лет) — 30 рублей за силу, возрастом 5–10 лет — 22,5 рубля, старше 10 лет — 15 рублей. И, к примеру, относительно свежая Toyota Camry 2013 года выпуска (181 л.с.) обойдется в 4072 рубля.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте разбор аварии «Куда ты рулишь?»: Lexus Штельмаха ударил девушку на кольце Станиславского — она виновата.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    7 октября
    7 окт 2019 в 08:37

    12 тыс самолетов и вертолетов в НСО? Во всей России столько нет.

    Фото пользователя
    7 окт 2019 в 08:46

    Налог от мощности - бред. Хотите считать износ дорог? Делайте от массы. Пусть КамАЗ платит в 10 раз больше любой легковушки. Хотите сделать налог на роскошь? Делайте от рыночной цены. Смешно, когда владелец 25-летнего Соарера платит налог больше, чем владелец нового дизельного Прадо...

    Макросс
    7 окт 2019 в 08:34

    Жалко налог платить надо с бентли на ладу приору пересесть.