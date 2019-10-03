«Ей кричали-кричали»: девушку, которую убило дерево, пытались остановить рабочие. Она их не услышала

На месте трагедии до сих пор валяются разбитые наушники — в них погибшая шла здесь и, возможно, из-за них не услышала крики рабочих, которые просили её остановиться Фото: Густаво Зырянов / НГС

В среду на Планировочной под обломками дерева погибла 28-летняя сибирячка Александра А. — девушка в наушниках проходила мимо места, где рабочие пилили разросшиеся ветки тополя. Девушка скончалась на месте. В причинах ЧП разбираются следователи, но местные уверяют, что всё понятно и без них — на старые тополя жаловались почти два года, а спиливать начали только недавно. Подробности — в материале НГС. Пятеро школьников лет десяти столпились у дерева с обрубленными ветками на Планировочной: с одной стороны тротуара — кровавые следы и сломанные наушники, с другой — четыре яркие гвоздики на белом куске укрывной ткани. Мальчик активно показывает руками друзьям, что увидел вчера днём.

«Я гулять шёл, на самокате кататься, днём в три или в четыре часа. Девочка вот так шла по дороге. Она думала, быстро пройдёт [под стрелой подъёмного крана]. Но так случилось, что она в наушниках... Ей кричали-кричали, а дерево на неё упало. Работники ей кричали. На меня тоже чуть дерево не упало, в меня чуть не отскочило», — рассказал один из них.

Очевидцами страшного происшествия стали школьники, которые проходят здесь каждый день Фото: Густаво Зырянов / НГС

Погибшей оказалась 28-летняя девушка. Она шла в наушниках прямо под деревом, с которого рабочие спиливали ветки — они давно мешали жильцам соседней двухэтажки на Планировочной, 30. От сильного и внезапного удара по голове молодая сибирячка скончалась на месте. К месту трагедии съехались полицейские и следователи — очевидцы вспоминают, как на глазах у людей в форме мама погибшей плакала и обнимала лежащее на земле тело.

Место, где спиливали ветки, преграждал подъёмный кран Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Это наша соседка, 29 лет ей. Они как-то не общались с нами. Они с мамой вдвоём живут, собачка у них, такса — вчера лаяла весь вечер, сегодня нет. К ней потом много приходили и следователи, и полицейские. Они очень хорошие: и женщина, Наташа зовут, и девчонка. Здоровались на днях — маленькая, худенькая, побежала куда-то», — рассказала корреспонденту НГС соседка погибшей Екатерина — её окна как раз выходят на место трагедии. По словам старшей по дому, Наталья с Александрой — погибшей девушкой — переехали полтора года назад из Узбекистана по программе переселения соотечественников.

«Очень хорошие люди, как переселенцы сюда переехали, но сами они русские. Купили здесь квартиру, сначала снимали квартиру. Кажется, девушка художественное училище окончила, а мама — инженер. Я вообще в шоке от того, что произошло. Как так вообще?» — отмечает председатель дома. По предположениям соседей, сейчас Наталья у брата — в её квартире с прошлого вечера никого нет.

На месте, где погибла девушка, оставили гвоздики Фото: Густаво Зырянов / НГС

История, которая произошла вчера, шокировала людей — вдоль Планировочной гуляют тысячи жителей Горского жилмассива, Сада Кирова, мимо каждый день ходят дети в школы и детсады. А на разросшиеся вдоль тротуаров тополя местные жители жаловались уже больше года, а особенно — на то самое дерево. «Это дерево уже обрезáли, и не обрезали до конца. В сентябре, наверное, его начали подрезать. Ещё летом пилили деревья. Я им, рабочим, говорю: "Вы мне ветку отпилите, она мне в окно стучится". А они мне: "У нас стрела не достанет". И всё, и уехали. С мая месяца они начали деревья пилить — такой бардак был, уже не знали, куда обращаться с этим бардаком. Везде вдоль дороги спилили, а одно это дерево оставили. Для чего? Для смерти оставили. Они не до конца обрезали, а старшая по дому заставила обрезать, потому что, говорит: "Вы что, а если на народ упадёт?". И вот», — разводит руками Екатерина, отмечая, что теперь ей страшно там ходить.

Очевидцы противоречиво вспоминают, была ли сигнальная лента в момент трагедии или нет. Сейчас её остатки видно только с одной стороны Фото: Густаво Зырянов / НГС

По словам старшей по дому № 30 на Планировочной, территория у их дома принадлежит не управляющей компании, а районной администрации — именно ей жильцы отправляли письма и обращения с требованием спилить разросшиеся деревья. Внимание на них, по всей видимости, обратили только сейчас. «Ещё в прошлом году я обращалась по поводу этих тополей. Потому что двухэтажные дома, а они высотой в шестиэтажные, буквально в полутора метрах от дома. Всё с них летит, задерживают снег на крыше, и вдоль пешеходной дороги, по которой ходят все: Горский жилмассив, дети ходят в школу. А тополя эти опасные. С весны начали их пилить, но почему-то оставили это одиночное. Когда их пилили, этот весь мусор — всё полтора месяца лежало прямо на тротуаре, люди все через это шагали. А это оставили по причине того, что негнилое оно, вроде ствол ровный. Но оно одиночное, представляете, ветер дунет — и всё. Обещали до конца полугодия спилить, но убрали нижние ветки, а всю высоту оставили», — рассказала старшая по дому.



Тротуар вдоль Планировочной очень проходной, отмечают местные жители Фото: Густаво Зырянов / НГС

После падения дерева следователи возбудили уголовное дело статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». К слову, работы здесь проводил индивидуальный предприниматель, которого наняли в МКУ Новосибирска «Ленинское». Дозвониться до руководства МКУ корреспонденту НГС не удалось.

Кровавые следы до сих пор бросаются в глаза прохожим, идущим мимо места трагедии Фото: Густаво Зырянов / НГС

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть на вопрос корреспондентов НГС о происшествии заявил, что администрация не имеет к нему отношение, а за соблюдение техники безопасности должен был отвечать сам подрядчик, так же как и за контроль и соблюдение других норм. Об этом он рассказал 3 октября. «Если вы возьмёте нормативные документы, то вы увидите, что за безопасность работ отвечает та организация, которая производит эти работы. И не назначает никого администрация. Назначать и поручения давать администрация и мэр могут только организациям, которые работают в структуре мэрии. В данном случае выигравшая конкурс организация проводила работы», — заявил Локоть.