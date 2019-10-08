Спрашивали? Отвечаем! Куда жаловаться на босса-нарушителя, и что вам должны при увольнении

Написать заявление на увольнение — просто, а вот добиться всех выплат — порой задачка посложнее Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

В рубрике «Спрашивали? Отвечаем!» мы исследуем темы, которые действительно важны вам. Октябрь — тот самый месяц, когда пришла пора поговорить о ваших трудовых правах: что вы должны и что имеете право попросить у коллег и шефа. Неделю назад в компании двух кадровиков и юриста мы выяснили, что многодетные родители могут уходить в отпуск когда захотят, а не когда придет их очередь, и что делать с начальником, который слишком активно интересуется вашей личной жизнью. Сегодня разбираем ещё одну часть ваших вопросов: можно ли оформить больничный, если трудишься неофициально, какие выплаты положены при ликвидации фирмы и куда жаловаться на рабочий произвол.



Какие условия должен предоставить работодатель при выходе сотрудника из декретного отпуска?

На время отпуска по уходу за ребенком работодатель обязан сохранить должность за сотрудником, брать на его место другого человека он не имеет права по закону. Оклад также должны сохранить. Но после того как отпуск по уходу за ребенком закончился, законодательство перестает защищать молодую маму: ее должность могут сократить, но тогда ей должны предложить другую вакансию в той же компании.

Имеют ли право уведомлять меня о смене условий труда, когда я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком? Или начальство может это сделать только после моего выхода?

Уведомлять вас об изменении условий во время отпуска работодатель может, но вот оформлять изменения условий труда и тем более увольнение — только после вашего выхода на работу. В любом случае шеф должен обосновать эти изменения производственной или организационной необходимостью, предоставить соответствующие документы.

— Были случаи, когда работникам удавалось доказать, что фактически никаких объективных предпосылок для изменений нет, поэтому увольнение было незаконным. Рекомендую спокойно дождаться уведомления, а затем совместно с вашим юристом составить на него мотивированный ответ с запросом о причинах изменений. Дальше нужно действовать по ситуации, — советует юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов.



Работодатель просит меня саму платить подоходный налог. Если я уйду в декрет, будут ли мне оплачены декретные и пособие до полутора лет?

Работодатель является налоговым агентом для своих сотрудников, это значит, что НДФЛ за них он должен платить сам, перекладывать бремя на своих работников он не имеет права. Ваш работодатель либо не оформил вас официально, и в таком случае у вас могут возникнуть проблемы с декретными, либо он заблуждается относительно своей обязанности по оплате налогов и сборов, и вам стоит разубедить его.



Если вас просят написать сразу два заявления — о приеме на работу и увольнении с открытой датой — знайте, это обман Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Работодатель каждый год заключает со мной договор. Если я захочу в декрет, имеет ли он право не продлевать его?

— Неоднократное продление срочного трудового договора можно признать заключением трудового договора на неопределенный срок, и работодатель обязан будет предоставить вам полноценный отпуск по беременности и родам, а затем и отпуск по уходу за ребенком, — отвечает юрист. — Если по каким-то причинам вам этот вариант не подходит, руководствуйтесь следующим правилом: если срочный трудового договор заключен с вами на время отсутствия другого сотрудника, то не продлить договор могут, только если ваш декрет начинается после даты выхода такого сотрудника. В остальных случаях договор продлевается на время отпуска по беременности и родам.



Работаю на декретной должности и сама ухожу в декрет. Когда сотрудник, на должности которого я работала, выйдет, меня уволят?

Под декретом принято понимать два вида отпуска: по беременности и родам — от 70 до 110 дней (срок зависит от сложности беременности и родов) и отпуск по уходу за ребенком — пока ему не исполнится три года. Если сотрудник, которого вы заменяете, выйдет на работу до окончания вашего отпуска по беременности и родам, то работодатель может вас уволить после вашего возвращения из этого отпуска.

Если же вы успели уйти в отпуск по уходу за ребенком, то до достижения ребенком возраста трех лет вас не уволят. Можно при поступлении брать два заявления: на прием и на увольнение с открытой датой?

— Конечно, нет. Если написали заявление об увольнении с открытой датой, как можно скорее напишите заявление об его отзыве, — говорит юрист Артем Страшнов.

Если смену не поставили в график и денег за нее не заплатили — не отчаивайтесь, вернуть зарплату можно! Фото: Тимур Шарипкулов / UFA1.RU

Я могу отказаться от подписания договора о полной материальной ответственности при трудоустройстве?

Договор о полной материальной ответственности подписывается лишь с кассирами, товароведами, кладовщиками, администраторами и руководителями, в чьи непосредственные обязанности входит прием, передача, хранение товарно-материальных ценностей, работа с наличными и так далее. Если вы не входите в этот перечень, ссылайтесь на данный факт. Если указаны среди этих должностей, то отказ от подписания указанного договора приравнивается к неисполнению вами должностных обязанностей со всеми вытекающими — вплоть до увольнения.



Меня официально не оформили, могу ли я требовать оплату больничного?

Такое право у вас есть. Другой вопрос, что при отсутствии официального оформления на работу недобросовестный работодатель почти наверняка вам в этом откажет, так как не платит за вас страховые взносы. Поэтому с больничным могут возникнуть проблемы.

— Важно понимать, что отсутствие официального оформления — это нарушение со стороны работодателя, и вам стоит собрать доказательства этого нарушения, чтобы потребовать оплаты больничного и вообще иметь возможность защищать свои трудовые права, — советует юрист.

Может ли работодатель отправить в отпуск без моего согласия и могу ли получить компенсацию за такой отпуск?

Получить компенсацию можно только за дополнительный отпуск, а стандартные 28 дней нужно отгулять. Насильно по желанию работодателя отправить в отпуск вас не могут, но по закону каждый сотрудник должен подписать график отпусков перед началом нового календарного года. Если вы это сделали — пойдете в отпуск по графику согласно закону.



Перед тем как отправиться в командировку, почитайте внутренние правила: если работа требует ехать экономклассом, о бизнесе даже не мечтайте

Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Могут ли не оплатить смену, если забыли отметить её в графике?

Если фактически трудовую деятельность вы осуществляли, то работодатель обязан оплатить ее. Вопрос в том, чем вы сможете подтвердить выход на работу: подойдут средства видеонаблюдения, геотаргетинг на телефоне, GPS, показания свидетелей и так далее.

Может ли работодатель заставить оплачивать расходы на командировку при увольнении?

Работодатель обязан оплатить расходы, связанные с командировкой, но есть ряд нюансов: правила компенсации расходов компании определяют сами. Например, в локальных актах могут быть прописаны ограничения по суммам, которые работник может потратить на проживание, питание и так далее. То есть, если по правилам вашей компании вы должны покупать билеты экономкласса и жить в номерах эконом, питаться на сумму не больше 500 рублей в день, а фактически вы летали бизнесом, жили в люксе, а ели в ресторанах, работодатель эти траты не одобрит и вправе требовать компенсацию лишних затрат, говорит юрист Артем Страшнов.



Работодатель заставляет ездить на своем авто и не оплачивает ГСМ. Можем ли мы требовать компенсацию?

По закону вас должны обеспечить всеми необходимыми ресурсами для выполнения трудовых обязанностей. Если в должностные обязанности входит какая-то разъездная деятельность, работодатель должен либо компенсировать затраты на ГСМ, либо оплату такси или общественного транспорта.

— Отказывается — пишите письменное коллективное обращение с указанием того, что вы не можете выполнять функционал без соответствующих компенсаций. И не ездите на личной машине по служебным обязанностям. Используйте общественный транспорт, собирайте билеты, отчитывайтесь за траты, собирайте соответствующие доказательства. Не сработало — обращайтесь в Государственную инспекцию труда, — объясняет юрист.



Если работодатель не оплачивает бензин, пересаживайтесь со своего авто на общественный транспорт Фото: Артём Устюжанин / E1.RU