«Здесь все свои»: репортаж с окраины Новосибирска, где живут военные и заводчане (тут как в СССР!)

Гвардейский и Пашино — небольшие посёлки на севере Новосибирска, в которых местами веет тем Советским Союзом, по которому все скучают Фото: Александр Ощепков / НГС

Пашино и Гвардейский, посёлки-братья на севере Новосибирска, вошли в городскую черту сравнительно недавно, а в этом году здесь появилась первая настоящая высотка: компания «ГринАгроСтрой» сдала свой первый жилой комплекс «Крылья». Корреспонденты НГС побывали в первой новостройке посёлков за много лет, погуляли по местным улочкам и узнали, почему люди возвращаются сюда, даже имея жильё в более близких к центру Новосибирска районах. 30 сентября мэрия Новосибирска выдала компании «ГринАгроСтрой» разрешение на ввод второй очереди жилого комплекса «Крылья» на улице Лейтенанта Амосова в посёлке Гвардейский. Для небольшого военного посёлка, да и для соседнего Пашино, между которыми сейчас не проводят чёткой границы (оба входят в территорию Калининского района), дом стал не только единственным, превысившим отметку в 5 этажей, но и первой новостройкой за много лет.



Новый дом стал первой высоткой в посёлках Фото: Александр Ощепков / НГС

Всего в доме 5 подъездов на 303 квартиры площадью от 26,39 до почти 87 кв. м. Студию здесь можно купить за 1,9 миллиона рублей, большая «трёшка» на последнем этаже — 5 миллионов. По данным компании, в продаже остаётся ещё примерно треть квартир.



Отделку закончили не во всех подъездах новостройки, и по этажам снуют рабочие Фото: Александр Ощепков / НГС

Планировка у подъездов по сравнению с современными новостройками непривычная: лестница, например, не отделена от площадки десятком дверей и находится прямо за лифтами. На площадке здесь по 6–7 квартир, за их пределы выведены вообще все счётчики — в квартире остались только слаботочные шкафчики с доступом к интернету.



Одну из квартир для примера отделали «под ключ», но покупателям ремонт кажется слишком дорогим Фото: Александр Ощепков / НГС

Собственникам квартиры передают под самоотделку. Одну из квартир ради эксперимента застройщик отремонтировал, но популярностью отделка «под ключ» у покупателей не пользуется, признали в компании. Линолеум, плитка в санузлах и на кухонном фартуке, обои на стенах, натяжной потолок и сантехника обойдутся покупателю в среднем в 250 тысяч рублей, но покупатели говорят, что это дороговато.

— Мы использовали не самые дешёвые материалы, сделали средний уровень, чтобы людям понравилось, — говорит директор застройщика Игорь Латкин. — Людям нравится, но платить они не хотят — чисто по-русски.



Из-за дизайна угловых подъездов строители зовут их «градусниками» Фото: Александр Ощепков / НГС

На первых этажах квартир нет — здесь должны открыться аптека, салон красоты, центр дошкольного развития детей, тренажёрный зал. Пока ни одно из помещений не продано, но компания ведёт переговоры, заверил Латкин.



Двор у дома огромный и обещает быть насыщенным лавочками, тренажёрами и местами для игр, но к сдаче комплекса обустроить его не успели Фото: Александр Ощепков / НГС

Хотя дом полностью сдан, некоторые работы ещё завершаются. В подъездах заканчивают отделку, до конца недели обещают полностью закончить благоустройство: на детских и спортивных площадках появятся резиновое покрытие, игровые комплексы и тренажёры, для мам поставят диван-качель и лавочки. На завершение остекления — лоджий и витражей 4-го и 5-го подъезда, которые в компании называют «градусниками», — потребуется ещё около месяца.



Полностью все работы вместе с остеклением обещают завершить за месяц-полтора Фото: Александр Ощепков / НГС

Подземного паркинга в доме нет, а наземная парковка примерно на 150 мест расположена достаточно далеко от подъездов, при этом во дворе оставлять машины будет запрещено, подчеркивают в компании.

— Я считаю, нет ничего страшного в том, чтобы собственник прошёлся — территория всё равно будет ограждена. Наоборот, собственникам будет удобно, что возле дома зимой ничего не прогревается, не тарахтит, не заводится, — комментирует Игорь Латкин.



Рядом с только что закатанной в чёрный асфальт парковкой спокойно пасутся гуси. «Это особенность Пашино», — с улыбкой комментирует директор застройщика Фото: Александр Ощепков / НГС

За парковкой ещё ведутся работы: здесь выкупили и снесли гаражи, чтобы на их месте построить разворотную площадку и новую конечную остановку для общественного транспорта. Пока же на площадке разворачиваются на прогулке только гуси из небольшого хозяйства по соседству.



Новостройка соседствует с железной дорогой, но вместо поездов по ней ходят дачники Фото: Александр Ощепков / НГС

Рядом с домом проходит линия железной дороги, которая ведёт к нефтебазе «Красный Яр». Линия даже не отмечена на карте, и строители говорят, что за два года строительства не видели на ней ни одного состава — по ней сегодня ходят только местные жители, срезая путь в Пашино. В компании мечтательно говорят, что линия отлично подошла бы для электрички, но даже возможность такого проекта не комментируют: это уже не задача застройщика.

Транспорт — основная проблема для Пашино и Гвардейского, говорят местные жители.



В посёлке у многих есть автомобили, но на редкие автобусы и маршрутки всё равно выстраиваются длинные очереди Фото: Александр Ощепков / НГС

— Вроде смотришь, у многих личный транспорт, но всё равно очереди везде [на остановках]. Транспорт вроде ходит, но в час пик проблематично уехать. Вот сейчас автобус едет, но он битком, не уехать ни домой, ни на работу, — сетует коренная жительница Пашино Марина.



Плюс знаменитые пробки на Богдана Хмельницкого, добавляет ещё одна жительница Пашино Елена Веремьянина: если закроют переезд, можно простоять и 2 часа.



В Пашино есть всё необходимое, включая полноценную больницу, а вот в Гвардейском не хватает почты Фото: Александр Ощепков / НГС

В Гвардейском, говорит его житель и бывший военный Григорий Левенков, многое изменилось за последние несколько лет, когда Минобороны передало военный городок городу: отремонтировали дороги, сделали новые тротуары, совсем недавно открыли поликлинику — узких специалистов здесь пока не хватает, но местные ждут улучшений.



«10 лет назад я с удовольствием в городе тусовался, а сейчас мне здесь спокойно. Я вышел, гуляю, никакой суеты, кого встречу — все знакомые», — говорит Григорий Левенков Фото: Александр Ощепков / НГС

— Раньше, когда всё принадлежало дивизии, тоже было хорошо, но в Пашино лучше — там депутатом Илюхин был, — улыбается ветеран Афганской войны Николай Голубятников. — Мы всегда по-доброму завидовали, что вот, пашинцы хорошо живут, а до нас никому дела нет: Москва далеко, а у нас то средств не хватает, то ещё что-то. А сейчас хорошо. Единственное, почты нет, почта в Пашино. 15 тысяч жителей, а почты нет.



Местные жители говорят, что с открытием Гвардейского жизнь изменилась к лучшему, и уже почти везде появились новые дороги; эту среди гаражей застройщик строит, чтобы пустить к дому автобусы и маршрутки Фото: Александр Ощепков / НГС

Ветеранские организации — главные активисты и общественники в районе, но контингент двух посёлков различается. Если в Пашино градообразующее предприятие — завод «Искра» (на нём, по словам местных жителей, работает до половины населения), а жители по большей части живут здесь поколениями, то в Гвардейском постоянных жителей мало и все они или бывшие, или действующие военнослужащие.



В Гвардейском есть маленькое кафе, где можно пообедать, а вот выпить здесь не получится: алкоголя в меню нет Фото: Александр Ощепков / НГС

— Военные у нас обедают, застолья бывают, корпоративы — Новый год, День полиции у нас отмечали. Военные у нас вообще молодцы — правда, зелёные добрые человечки, — улыбается сотрудница единственного на два посёлка кафе Ирина. — Вы же сами понимаете, что такое военный городок, какие здесь могут быть люди — у них дисциплина.



Работница кафе Ирина называет своих гостей «зелёными добрыми человечками» Фото: Александр Ощепков / НГС

Алкоголя в маленьком кафе нет и пьяными гости не приходят, уверяет Ирина. Магазинов разливного пива здесь тоже не то чтобы много: вообще они, конечно, есть, но ещё лет 15 назад в сквере даже молодые мамы могли сидеть днём с бутылками, а сейчас такого не увидишь, говорит Елена Веремьянина.



В Гвардейском какая-то умиротворяющая атмосфера — почти как в Академгородке, и также зелено Фото: Александр Ощепков / НГС

Вообще же Гвардейский и Пашино — эдакий образцовый малоэтажный пригород: тихий, зелёный, уютный, с множеством детей.

— Для детей условия хорошие: они все здесь друг друга знают, ходят, гуляют. У меня окна выходят во двор, я могу отпустить дочь, она там со старшими детьми гуляет, — говорит Анастасия Алексеенко.



В районе очень много детей, при этом нет проблем ни с детскими садами, ни со школами, ни с кружками и секциями — всё бесплатно, уверяют местные жители Фото: Александр Ощепков / НГС

Марина говорит, что в Пашино, в отличие от других районов города, совершенно нет проблемы с местами в детских садах и школах, и вообще детям чуть ли не с рождения есть чем заняться.



— У нас соседский ребёнок в год и девять уже ходит в детский сад. Если брать Пашино и военный городок, то у нас три школы: две общеобразовательных и лицей. Досуговый центр есть, очень много для детей внешкольной работы, всяких кружков. Мы ходим в школу раннего развития и не платим за самообразование, только если какие-то взносы на канцелярию, ещё на что-то. Всё бесплатно и доступно. Школа у нас в шаговой доступности, дорог вокруг нет, всё в зелени, тихо. Когда сын подрастёт, в школу будет ходить [сам]: вышел, прошёл мимо двух садиков по аллее.



Хотя домов в продаже здесь не найти, почти в каждом доме продаются квартиры Фото: Александр Ощепков / НГС

Хотя Пашино — район отдалённый, забытым или заброшенным его назвать точно нельзя. Стоит только взглянуть на местные коттеджи: попробуй ещё найти хоть немного покосившийся дом. При этом в продаже дом здесь тоже не найти: на портале N1.RU на весь посёлок — три варианта.



Коренная жительница Пашино Марина говорит, что они с семьёй пробовали жить в Октябрьском районе, ближе к центру, но поселковые тишина и спокойствие в итоге выиграли у пробок Фото: Александр Ощепков / НГС