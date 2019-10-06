«Здесь все свои»: репортаж с окраины Новосибирска, где живут военные и заводчане (тут как в СССР!)

Пашино и Гвардейский, посёлки-братья на севере Новосибирска, вошли в городскую черту сравнительно недавно, а в этом году здесь появилась первая настоящая высотка: компания «ГринАгроСтрой» сдала свой первый жилой комплекс «Крылья». Корреспонденты НГС побывали в первой новостройке посёлков за много лет, погуляли по местным улочкам и узнали, почему люди возвращаются сюда, даже имея жильё в более близких к центру Новосибирска районах.
30 сентября мэрия Новосибирска выдала компании «ГринАгроСтрой» разрешение на ввод второй очереди жилого комплекса «Крылья» на улице Лейтенанта Амосова в посёлке Гвардейский. Для небольшого военного посёлка, да и для соседнего Пашино, между которыми сейчас не проводят чёткой границы (оба входят в территорию Калининского района), дом стал не только единственным, превысившим отметку в 5 этажей, но и первой новостройкой за много лет.
Всего в доме 5 подъездов на 303 квартиры площадью от 26,39 до почти 87 кв. м. Студию здесь можно купить за 1,9 миллиона рублей, большая «трёшка» на последнем этаже — 5 миллионов. По данным компании, в продаже остаётся ещё примерно треть квартир.
Планировка у подъездов по сравнению с современными новостройками непривычная: лестница, например, не отделена от площадки десятком дверей и находится прямо за лифтами. На площадке здесь по 6–7 квартир, за их пределы выведены вообще все счётчики — в квартире остались только слаботочные шкафчики с доступом к интернету.
Собственникам квартиры передают под самоотделку. Одну из квартир ради эксперимента застройщик отремонтировал, но популярностью отделка «под ключ» у покупателей не пользуется, признали в компании. Линолеум, плитка в санузлах и на кухонном фартуке, обои на стенах, натяжной потолок и сантехника обойдутся покупателю в среднем в 250 тысяч рублей, но покупатели говорят, что это дороговато.
— Мы использовали не самые дешёвые материалы, сделали средний уровень, чтобы людям понравилось, — говорит директор застройщика Игорь Латкин. — Людям нравится, но платить они не хотят — чисто по-русски.
На первых этажах квартир нет — здесь должны открыться аптека, салон красоты, центр дошкольного развития детей, тренажёрный зал. Пока ни одно из помещений не продано, но компания ведёт переговоры, заверил Латкин.
Хотя дом полностью сдан, некоторые работы ещё завершаются. В подъездах заканчивают отделку, до конца недели обещают полностью закончить благоустройство: на детских и спортивных площадках появятся резиновое покрытие, игровые комплексы и тренажёры, для мам поставят диван-качель и лавочки. На завершение остекления — лоджий и витражей 4-го и 5-го подъезда, которые в компании называют «градусниками», — потребуется ещё около месяца.
Подземного паркинга в доме нет, а наземная парковка примерно на 150 мест расположена достаточно далеко от подъездов, при этом во дворе оставлять машины будет запрещено, подчеркивают в компании.
— Я считаю, нет ничего страшного в том, чтобы собственник прошёлся — территория всё равно будет ограждена. Наоборот, собственникам будет удобно, что возле дома зимой ничего не прогревается, не тарахтит, не заводится, — комментирует Игорь Латкин.
За парковкой ещё ведутся работы: здесь выкупили и снесли гаражи, чтобы на их месте построить разворотную площадку и новую конечную остановку для общественного транспорта. Пока же на площадке разворачиваются на прогулке только гуси из небольшого хозяйства по соседству.
Рядом с домом проходит линия железной дороги, которая ведёт к нефтебазе «Красный Яр». Линия даже не отмечена на карте, и строители говорят, что за два года строительства не видели на ней ни одного состава — по ней сегодня ходят только местные жители, срезая путь в Пашино. В компании мечтательно говорят, что линия отлично подошла бы для электрички, но даже возможность такого проекта не комментируют: это уже не задача застройщика.
Транспорт — основная проблема для Пашино и Гвардейского, говорят местные жители.
— Вроде смотришь, у многих личный транспорт, но всё равно очереди везде [на остановках]. Транспорт вроде ходит, но в час пик проблематично уехать. Вот сейчас автобус едет, но он битком, не уехать ни домой, ни на работу, — сетует коренная жительница Пашино Марина.
Плюс знаменитые пробки на Богдана Хмельницкого, добавляет ещё одна жительница Пашино Елена Веремьянина: если закроют переезд, можно простоять и 2 часа.
В Гвардейском, говорит его житель и бывший военный Григорий Левенков, многое изменилось за последние несколько лет, когда Минобороны передало военный городок городу: отремонтировали дороги, сделали новые тротуары, совсем недавно открыли поликлинику — узких специалистов здесь пока не хватает, но местные ждут улучшений.
— Раньше, когда всё принадлежало дивизии, тоже было хорошо, но в Пашино лучше — там депутатом Илюхин был, — улыбается ветеран Афганской войны Николай Голубятников. — Мы всегда по-доброму завидовали, что вот, пашинцы хорошо живут, а до нас никому дела нет: Москва далеко, а у нас то средств не хватает, то ещё что-то. А сейчас хорошо. Единственное, почты нет, почта в Пашино. 15 тысяч жителей, а почты нет.
Ветеранские организации — главные активисты и общественники в районе, но контингент двух посёлков различается. Если в Пашино градообразующее предприятие — завод «Искра» (на нём, по словам местных жителей, работает до половины населения), а жители по большей части живут здесь поколениями, то в Гвардейском постоянных жителей мало и все они или бывшие, или действующие военнослужащие.
— Военные у нас обедают, застолья бывают, корпоративы — Новый год, День полиции у нас отмечали. Военные у нас вообще молодцы — правда, зелёные добрые человечки, — улыбается сотрудница единственного на два посёлка кафе Ирина. — Вы же сами понимаете, что такое военный городок, какие здесь могут быть люди — у них дисциплина.
Алкоголя в маленьком кафе нет и пьяными гости не приходят, уверяет Ирина. Магазинов разливного пива здесь тоже не то чтобы много: вообще они, конечно, есть, но ещё лет 15 назад в сквере даже молодые мамы могли сидеть днём с бутылками, а сейчас такого не увидишь, говорит Елена Веремьянина.
Вообще же Гвардейский и Пашино — эдакий образцовый малоэтажный пригород: тихий, зелёный, уютный, с множеством детей.
— Для детей условия хорошие: они все здесь друг друга знают, ходят, гуляют. У меня окна выходят во двор, я могу отпустить дочь, она там со старшими детьми гуляет, — говорит Анастасия Алексеенко.
Марина говорит, что в Пашино, в отличие от других районов города, совершенно нет проблемы с местами в детских садах и школах, и вообще детям чуть ли не с рождения есть чем заняться.
— У нас соседский ребёнок в год и девять уже ходит в детский сад. Если брать Пашино и военный городок, то у нас три школы: две общеобразовательных и лицей. Досуговый центр есть, очень много для детей внешкольной работы, всяких кружков. Мы ходим в школу раннего развития и не платим за самообразование, только если какие-то взносы на канцелярию, ещё на что-то. Всё бесплатно и доступно. Школа у нас в шаговой доступности, дорог вокруг нет, всё в зелени, тихо. Когда сын подрастёт, в школу будет ходить [сам]: вышел, прошёл мимо двух садиков по аллее.
Хотя Пашино — район отдалённый, забытым или заброшенным его назвать точно нельзя. Стоит только взглянуть на местные коттеджи: попробуй ещё найти хоть немного покосившийся дом. При этом в продаже дом здесь тоже не найти: на портале N1.RU на весь посёлок — три варианта.
Марина с супругом Максимом говорят, что успели пожить и ближе к центру, в Октябрьском районе, но сбежали от шума. В «ГринАгроСтрое» отметили, что большая часть их покупателей, порядка 85% — это местные жители. А редкие иногородние переезжают сюда в поисках спокойного экологичного места для жизни.