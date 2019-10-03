3 октября четверг
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 6/10
usd 65.44
eur 71.47

Темы

СЕЙЧАС +4°С
Пробки 6/10
usd 65.44
eur 71.47

Все новости

Все новости
Стиль и красота
Инструкция

Дали отворот: 10 головных уборов, которые сделают вас старше (и стильные варианты для любого образа)

Вспоминаем то, что носили в детстве - это снова на пике моды, а вот от бусин и ангоры лучше отказаться

Поделиться

2 316
9 Обсудить
Эксперты рассказали, какие головные уборы актуальны в этом сезоне, а про какие необходимо забыть&nbsp;

Эксперты рассказали, какие головные уборы актуальны в этом сезоне, а про какие необходимо забыть 

Осень - самое капризное время года, каждое утро мы не знаем, что надеть, страдаем от холода в квартире, плюс еще не отошли от летнего яркого многообразия образов. Тем не менее, за три осенних месяца можно успеть подобрать себе гардероб и насладиться и природными красками и восхищенными взглядами прохожих. Начинать, как правило, надо с головы. Корреспондент SHE.НГС попросила стилистов-имиджмейкеров подсказать, на какие модели головных уборов нам стоит обратить внимание, а про какие безвозвратно забыть (шапки с помпонами на выброс). Эксперты назвали самые трендовые новинки и объяснили, как красиво носить шарф. А сибирячки поделились своими взглядами на моду и рассказали, что предпочитают носить осенью - шляпы оказались в приоритете. 

Стилист Анна Скорых советует обратить внимание на вязаные шапки с отворотом - они идут практически всем, сочетать их можно с любым вариантом верхней одежды. От шапок вязкой "полотно", которые плотно обтягивают голову или свисают сзади лучше отказаться - для их ношения должна быть идеальная форма головы. Но если вы выбрали такой вариант и убедились, что он вам подходит - подберите правильный по текстуре шарф, крупных петель быть не должно. Не обязательно одинаковый комплект, главное, чтобы совпадала текстура и цветовая гамма. Актуальна вязка косичкой.

Важно, чтобы фактура тканей между шарфом и шапкой сочеталась, но это не обязательно комплект&nbsp;

Важно, чтобы фактура тканей между шарфом и шапкой сочеталась, но это не обязательно комплект 

Темный шарф и темная шапка дают тень на лицо и прибавляют возраст, особенно если вы без макияжа. Снуды продолжают быть актуальными, особенно в Сибири. Старят шапки стоячей формы - таблетки, меховые шапки. Стилист советует обратить внимание на косынки, а не на платки: «Платки редко кому идут, лучше выбрать косынку,  сочетать можно с шубой, если у вас романтичный образ или с пальто. Платки, цветочный принт и гжель - это уже не актуально». 

Забываем про помпоны, дополнительные ушки (вспоминаем шапки с кошачьими ушами - их лучше оставить детям), стразы, камни и атласные цветы на шапках. Может быть тонкая нитка люрекса. Обращаем внимание на береты, а вот кепки, по мнению стилиста, уже теряют актуальность. 

Екатерина, 32 года, фотограф

Екатерина предпочитает головные уборы, которые придают образу индивидуальность

Екатерина предпочитает головные уборы, которые придают образу индивидуальность

«Очень люблю шляпы - черные, бежевые осенью. Они уже давно в тренде, и, мне кажется, шляпа придает образу пикантность, добавляет стиль и женственность. Еще мне нравятся осенние кепки - немного унисекс. Эти аксессуары для смелых людей, которые не боятся показать свою индивидуальность.  Люблю шарфы крупной вязки, большие, которые можно намотать вокруг шеи, люблю сочетать их или с женственным пальто или с куртками, которые кажутся чуть больше по размеру - один раз обмотать вокруг шеи и оставить, получается такой длинный шарф. Люблю легкие косынки, шелковые шарфы - сочетаю с пальто или плащом, зимой теплее. Мне нравится цвет, орнамент, узор - цветы, размытия, клетка». 

Имидж-стилист Олеся Саволюк предлагает обратить внимание на береты, именно они на пике популярности в этом сезоне: крупной вязкой или с узором, немного похожие на те, что были у нас в детстве. Береты в сетку: внизу плотная ткань, сверху сетка, меховые, тканевые, можно с брошами, из эко-кожи. 

Стилист советует обратить внимание на необычные модели - балаклавы, капоры, повязки - это сейчас в тренде

Стилист советует обратить внимание на необычные модели - балаклавы, капоры, повязки - это сейчас в тренде

Головные платки с люрексом, шапки-ушанки из цветного искусственного меха, капор - натуральный или из эко-меха. Кепки перекочевали из прошлого сезонов, обратите внимание на модель «гаврош». Шляпы, которые похожи на мужские и вязаные повязки (можно из плотного трикотажа). Возраст, по мнению стилиста, будут предавать прошлогодние модели шапок из плотного трикотажа, особенно с декоративными элементами - бусинами, цветком или мехом. Не актуальны модели с нашивкой по центру, помпонами и с сочетанием разных фактур. 

Про шапки с помпоном, декоративными элементами, бусинами и стразами лучше забыть

Про шапки с помпоном, декоративными элементами, бусинами и стразами лучше забыть

Смелым девушкам стилист советует попробовать балаклаву - носить можно с чем угодно: куртка, пуховик, шуба, пальто, можно пробовать все. Ткани лучше выбирать натуральные - шерсть, кашемир, а вот ангора, наоборот, устарела, и есть риск, что такая модель накинет вам пару лет. Стилист говорит, что в тренде яркие шарфы с акцентом, клетка: приглушенная, в монохроме или наоборот, контрастная. Обращаем внимание на широкий шарф, наматываем так, чтобы он свисал с шеи, не забываем шарфы в стиле бохо и узкие фасоны из теплой ткани. 

Елизавета, 18 лет, учится

Елизавета выбирает шапки крупной вязки с отворотом, потому что они ей идут и в них тепло&nbsp;

Елизавета выбирает шапки крупной вязки с отворотом, потому что они ей идут и в них тепло 


«Мне нравятся большие вязаные шерстяные шапки, потому что только они мне подходят к лицу, ношу их не смотря на то, модно это или нет. У каждого своя мода, каждый выбирает то, что ему идет. Сейчас актуальны береты - мне они не очень идут, не ношу, но была съемка в берете - это очень красиво. Есть шляпа, иногда надеваю. Шляпы нужно носить аккуратно, они не ко всем образам подходят - только с пальто или косухой, береты кстати так же». 

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

стилькрасотаголовные уборыаксессуарыосеньшарфшапкатрендымода

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (9)

    3 окт 2019 в 08:24

    Надо шапки из силикона носить, чтоб с губами сочеталось. Стилисты деревенские.

    3 окт 2019 в 08:31

    Ношу тот головной убор, который мне идёт, а именно шапки с отворотом. Что там за мода, мне всё равно. Не буду перебирать каждый сезон свой шкаф и избавляться от "немодного".

    Слава
    3 окт 2019 в 08:41

    Утячьи губы давно не в моде, но специалисту по моде Екатерине это невдомек...