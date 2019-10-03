Дали отворот: 10 головных уборов, которые сделают вас старше (и стильные варианты для любого образа)

Эксперты рассказали, какие головные уборы актуальны в этом сезоне, а про какие необходимо забыть Фото: pixabay.com

Осень - самое капризное время года, каждое утро мы не знаем, что надеть, страдаем от холода в квартире, плюс еще не отошли от летнего яркого многообразия образов. Тем не менее, за три осенних месяца можно успеть подобрать себе гардероб и насладиться и природными красками и восхищенными взглядами прохожих. Начинать, как правило, надо с головы. Корреспондент SHE.НГС попросила стилистов-имиджмейкеров подсказать, на какие модели головных уборов нам стоит обратить внимание, а про какие безвозвратно забыть (шапки с помпонами на выброс). Эксперты назвали самые трендовые новинки и объяснили, как красиво носить шарф. А сибирячки поделились своими взглядами на моду и рассказали, что предпочитают носить осенью - шляпы оказались в приоритете.



Стилист Анна Скорых советует обратить внимание на вязаные шапки с отворотом - они идут практически всем, сочетать их можно с любым вариантом верхней одежды. От шапок вязкой "полотно", которые плотно обтягивают голову или свисают сзади лучше отказаться - для их ношения должна быть идеальная форма головы. Но если вы выбрали такой вариант и убедились, что он вам подходит - подберите правильный по текстуре шарф, крупных петель быть не должно. Не обязательно одинаковый комплект, главное, чтобы совпадала текстура и цветовая гамма. Актуальна вязка косичкой.



Важно, чтобы фактура тканей между шарфом и шапкой сочеталась, но это не обязательно комплект Фото: pixabay.com

Темный шарф и темная шапка дают тень на лицо и прибавляют возраст, особенно если вы без макияжа. Снуды продолжают быть актуальными, особенно в Сибири. Старят шапки стоячей формы - таблетки, меховые шапки. Стилист советует обратить внимание на косынки, а не на платки: «Платки редко кому идут, лучше выбрать косынку, сочетать можно с шубой, если у вас романтичный образ или с пальто. Платки, цветочный принт и гжель - это уже не актуально».



Забываем про помпоны, дополнительные ушки (вспоминаем шапки с кошачьими ушами - их лучше оставить детям), стразы, камни и атласные цветы на шапках. Может быть тонкая нитка люрекса. Обращаем внимание на береты, а вот кепки, по мнению стилиста, уже теряют актуальность.

Екатерина, 32 года, фотограф

Екатерина предпочитает головные уборы, которые придают образу индивидуальность Фото: Екатерина Безрутченко

«Очень люблю шляпы - черные, бежевые осенью. Они уже давно в тренде, и, мне кажется, шляпа придает образу пикантность, добавляет стиль и женственность. Еще мне нравятся осенние кепки - немного унисекс. Эти аксессуары для смелых людей, которые не боятся показать свою индивидуальность. Люблю шарфы крупной вязки, большие, которые можно намотать вокруг шеи, люблю сочетать их или с женственным пальто или с куртками, которые кажутся чуть больше по размеру - один раз обмотать вокруг шеи и оставить, получается такой длинный шарф. Люблю легкие косынки, шелковые шарфы - сочетаю с пальто или плащом, зимой теплее. Мне нравится цвет, орнамент, узор - цветы, размытия, клетка». Имидж-стилист Олеся Саволюк предлагает обратить внимание на береты, именно они на пике популярности в этом сезоне: крупной вязкой или с узором, немного похожие на те, что были у нас в детстве. Береты в сетку: внизу плотная ткань, сверху сетка, меховые, тканевые, можно с брошами, из эко-кожи.

Стилист советует обратить внимание на необычные модели - балаклавы, капоры, повязки - это сейчас в тренде Фото: pixabay.com

Головные платки с люрексом, шапки-ушанки из цветного искусственного меха, капор - натуральный или из эко-меха. Кепки перекочевали из прошлого сезонов, обратите внимание на модель «гаврош». Шляпы, которые похожи на мужские и вязаные повязки (можно из плотного трикотажа). Возраст, по мнению стилиста, будут предавать прошлогодние модели шапок из плотного трикотажа, особенно с декоративными элементами - бусинами, цветком или мехом. Не актуальны модели с нашивкой по центру, помпонами и с сочетанием разных фактур.



Про шапки с помпоном, декоративными элементами, бусинами и стразами лучше забыть Фото: pixabay.com

Смелым девушкам стилист советует попробовать балаклаву - носить можно с чем угодно: куртка, пуховик, шуба, пальто, можно пробовать все. Ткани лучше выбирать натуральные - шерсть, кашемир, а вот ангора, наоборот, устарела, и есть риск, что такая модель накинет вам пару лет. Стилист говорит, что в тренде яркие шарфы с акцентом, клетка: приглушенная, в монохроме или наоборот, контрастная. Обращаем внимание на широкий шарф, наматываем так, чтобы он свисал с шеи, не забываем шарфы в стиле бохо и узкие фасоны из теплой ткани.

Елизавета, 18 лет, учится

Елизавета выбирает шапки крупной вязки с отворотом, потому что они ей идут и в них тепло Фото: Елизаета Сосина