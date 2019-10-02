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Батареи замурчали: как СМИ иллюстрируют новости про отопление (тут сплошные котики!)

12 фото, которые журналисты очень любят ставить к новостям про тепло — включая штатного кота НГС

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Знакомьтесь, это Сеня — кот нашего фотографа Ольги, который часто появляется в новостях на НГС

Знакомьтесь, это Сеня — кот нашего фотографа Ольги, который часто появляется в новостях на НГС

В Новосибирске начался отопительный сезон. Батареи уже включили в детских садах и больницах. В жилых домах потеплеет на следующей неделе. Ну а пока городские СМИ пишут о том, когда же потеплеют батареи, — и, разумеется, иллюстрируют новости фото котиков на радиаторах. Не верите? Убедитесь сами в нашей подборке! Надеемся, после просмотра вам станет теплее.

Кстати, если ваши коты так же жмутся к батарее и вы готовы похвастаться такими кадрами — присылайте их нам! Ждем ваших фото на news@ngs.ru или в редакционном WhatsАpp по номеру 8 923 157–00–00. Лучшие кадры мы опубликуем на НГС.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    2 окт 2019 в 18:57

    Зачем все Рспшки заводят котов...

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    2 окт 2019 в 18:54

    Разведёнки Новосибирска... Мечтают, чтобы их кот попал на нгс...

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 18:59

    Разведёнки сейчас завалят ватсап нгс фотографиями своих котов...