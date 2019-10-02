Батареи замурчали: как СМИ иллюстрируют новости про отопление (тут сплошные котики!)

В Новосибирске начался отопительный сезон. Батареи уже включили в детских садах и больницах. В жилых домах потеплеет на следующей неделе. Ну а пока городские СМИ пишут о том, когда же потеплеют батареи, — и, разумеется, иллюстрируют новости фото котиков на радиаторах. Не верите? Убедитесь сами в нашей подборке! Надеемся, после просмотра вам станет теплее.