«Они не шумят, не болтают лишнего»: новосибирец устал от работы с людьми и открыл ферму с червяками

Андрей Лунёв и его черви, которых он любя называет «черти» Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирец Андрей Лунёв четыре года назад решил найти себе дело, которое будет ещё и по душе. У него были долги, съёмная квартира и подвал недостроенного дома, который он решил занять. Изучил в интернете около 20 вариантов и остановился на вермерстве — разведении червей. Он выбрал, по его словам, лучший вид — червь-дендробена. Но первый год оказался очень сложным, несмотря на теоретическую подготовку. Журналист НГС.БИЗНЕС узнала у него, как ему на практике удалось освоить эту сферу и отправлять червей не только в рыболовные магазины Новосибирска, но и в другие города, почему он не бросает свое дело, когда ему пришлось отказаться от основной работы и почему это дело нравится ему больше, чем работа с людьми.



Андрей Лунёв встречает журналистов НГС возле своего частного дома, в подвале которого он и разместил любимое дело. Хвалит, что обувь выбрана правильно: не каблуки. Шёл дождь, поэтому мы очень быстро, наступая на деревянные доски, прошли ко входу в подвал. На входе на полу стояли огромные мешки, в которых, как потом объяснил Лунёв, находится торф — субстрат, где живут черви. Менять его нужно каждый месяц, а это значит, что тяжёлой физической работы у вермера — человека, который разводит червей, — крайне много.



Мешки с торфом, который нужно менять каждый месяц во всех ящиках Фото: Александр Ощепков / НГС

В помещении теплее, чем на улице, но не жарко. Места для прохода между разными комнатами не так уж много: помимо мешков с торфом, в отгороженном месте стоят ещё мешки, в которые насыпаны крупы и мука — из них Андрей делает корм для червей. Ещё стоит большая бочка с водой, чтобы поить «питомцев», стеллажи и ящики. В первую минуту кажется, что они все пустые. На вопрос, где же черви, Андрей радостно отвечает: «Здесь везде черви».

Если присмотреться, то можно понять, что каждый ящик чем-то накрыт. А вот если его открыть, то можно увидеть торф и червей, которые не зарылись в него. В одном ящике может жить и 100, и 300 червей — в зависимости от их возраста и результата, которого хочет добиться вермер: чем их меньше, тем лучше они растут. После ежемесячной замены торфа Андрей расселяет червей по весу — определённое количество граммов на ящик. В каждом ящике черви одного размера.



Именно так выглядят накрытые ящики с червями Фото: Александр Ощепков / НГС

Андрей Лунёв поясняет, что есть разные технологии содержания червей: ящичная, стеллажная, стеллажно-ящичная и так далее.

«Я, несмотря на то, что человек не большой во всех смыслах этого слова, стараюсь совмещать разные технологии. Зимой червям холодно — в естественных условиях они прячутся на глубину минимум 3 метра и ещё глубже, — а здесь мы им позволяем жить в очень комфортных условиях. Кормим, поим, делаем всякие каши, вкусности — у них есть свои предпочтения. Как любая живность, требуют постоянного ухода, заботы», — сообщает вермер и отмечает созвучие этого слова со словом «фермер».



Для червей в помещении созданы комфортные условия и держится определённая температура Фото: Александр Ощепков / НГС

Прежде чем стать вермером, Андрей Лунёв долго изучал информацию в интернете и выбирал такую сферу, которая станет для него интересной и будет еще и полезной.

«Однажды у меня в жизни была очень неприятная ситуация. Я в своей жизни пережил и пожар, и наводнение, и много что. В своё время пришлось задуматься, чем бы можно было заняться. В наше нелёгкое время очень сложно найти какую-то интересную нишу, чтобы было и полезно, и интересно. Я стал изучать разные варианты занятий. Первоначально я начал рассматривать свои ресурсы, что у меня есть. На тот момент кроме кредитов, долгов и съёмной квартиры у меня ничего не было за исключением недостроенного дома. И я понял, что кроме помещения подвального пустующего у меня ничего нет», — вспоминает разводчик червей.



Лунёв не хотел заниматься «лишь бы чем-нибудь». «Всегда была мечта, на самом деле, заняться чем-то интересным. 25 лет я отработал в сфере общения с людьми, стал уже неплохим психологом, как я считаю. И, честно говоря, устал. Здесь так спокойно: они не шумят, не болтают лишнего, хорошо себя ведут. Бывает, убегают», — смеётся он.



Так выглядят коконы, из которых потом появляются черви. Со временем они меняют цвет Фото: Александр Ощепков / НГС

Когда Андрей определился со сферой и видом червей, он стал изучал конкурентов, чтобы знать о них как можно больше. И четыре года назад он начал разводить червей.

«В этом деле главное — опыт. Многие рассуждают так: "Ну, куплю я коконы или червя, заселю в какой-то субстрат, он будет расти, множиться, плодиться". Так считают все в начале, но на самом деле тонкостей очень много. Пока всё это не пройдёшь… Первый год был очень тяжёлый: как обычно, хотелось всего и сразу, но так редко бывает. Первый год были только растраты, потом с нарабатыванием опыта всё как-то наладилось более-менее», — замечает вермер.

Самым страшным, по его мнению, должен был быть вопрос сбыта, но на деле всё оказалось иначе.



Нижние контейнеры — с червями поменьше, которым четыре месяца. В верхнем — покрупнее Фото: Александр Ощепков / НГС

«Со сбытом не оказалось никаких проблем, потому что червь действительно хорошего качества и востребован, а вот насчёт того, готов ли я к удовлетворению всех потребностей, в том числе и других городов, возник дисбаланс», — удивляется Лунёв.

Практически всё это время он совмещал работу с разведением червей и только месяц назад ушёл с основной. «Очень сложно было совмещать два рода деятельности. Когда уже стало не получаться ни там, ни там (потому что всё требует времени и сил), я сделал такой выбор, потому что здесь душа больше лежит», — подчёркивает Андрей.

Сначала семья не очень отнеслась к его увлечению, но это, как говорит Андрей, было связано не с самими червями, а с нехваткой времени на близких.



Как рассказал Лунёв, некоторые новосибирцы стали отдавать комнату в квартире под под разведение червей, но он не совсем понимает, как это возможно Фото: Александр Ощепков / НГС

«После основной работы я приходил, кушал и занимался этим делом. Это отнимало очень много времени, поэтому семья меня практически не видела. Потом нашлось уже понимание и поддержка. Супруга мне теперь помогает. Например, когда отправляем в другие города, делаем специальную термоупаковку своими руками. Супруга делает специальные дышащие мешки из агроволокна, чтобы червячки там и не разбегались, и дышали», — объясняет Андрей.



В основном Андрей поставляет червей в рыболовные магазины Новосибирска. Он поясняет, что все фасуют чаще всего по весу (25 граммов), а он — поштучно. И всё вручную. Самых маленьких — по 30 штук, крупнее — по 20. Вес одинаковый, а количество разное. Средняя розничная цена в магазинах — 80 рублей, трофейные (более крупные и, соответственно, взрослые) — 100 рублей, но их в упаковке меньше. Помимо Новосибирска, Андрей отправляет червей в Чечню и Казахстан.

Это трофейный червь, которому около года. Рыбаки иногда специально заказывают Андрею тот или иной вид и размер червей — например, для рыбалки на белого амура он выращивает зелёных. А сам Андрей Лунёв любит поплавочную рыбалку, но у него нет на неё времени Фото: Александр Ощепков / НГС

Андрей показывает трофейного червяка: он действительно очень большой. Перекладывает и достаёт червей он в перчатках: брать их руками ему, конечно, не противно, просто тяжело потом отмыть руки от земли, торфа, хотя некоторые, как замечает он, считают, что это всё благоприятно сказывается на коже.

Чтобы вырастить маленьких червей, которые подходят для продажи, нужно четыре месяца, а для трофейных — примерно год. Вермер замечает, что обычно многие говорят, что черви живут примерно год-полтора, но у него — два с небольшим года.

Помимо рыболовных целей, червей покупают, например, для того, чтобы кормить перепёлок на фермах, когда у них наступает период болезни. Тогда, говорит Лунёв, черви продаются на вес: средняя стоимость килограмма на рынке — 2 тысячи рублей. Ещё у него покупают коконы или небольших червей для того, чтобы их дальше доращивать или же сразу перепродавать.



Это биогумус, который тоже поставляется в магазины. В них он стоит 80 рублей за 2 литра Фото: Александр Ощепков / НГС

«Сейчас, если обратиться к вермерам, у многих будет пусто, а у меня забиты все стеллажи, все ящики, потому что есть определённый сбыт и есть потребность в уже переработанном конечном продукте — биогумусе, поставки которого идут круглый год», — замечает Лунёв.

Продукты жизнедеятельности червей являются натуральным биологическим удобрением, которое, по мнению Андрея, на 50% ускоряет рост растений. Он рассказывает, что они с женой заметили, что все растения из-за биогумуса стали лучше расти, плодоносить, и урожай сохраняется дольше.

Помимо такого применения, Андрей говорит, что его удивило, что черви используются в пищевой промышленности и в медицине. И вообще они — помощники человека.



Корм закупается мешками. Как говорят родители Андрея: «Можно было не одного поросёнка вырастить» Фото: Александр Ощепков / НГС

«Они наши помощники: очень много мусора мы с вами выкидываем, и делаем это зря. Всю органику червячки могут переработать, причём для них это лакомство. Особенно сладкое — дыни, арбузы», — объясняет вермер.

Всё это он называет «вкусняшками» для червей и специально показывает нам, как заботливо приготовил своей живности лакомство — кожуру от банана и подпортившуюся клубнику. Он уложил это всё в торф и присыпал сверху. Съедят это всё — в нашем понимании слова — черви не сразу, а через 5–7 дней: сначала всё это переработают бактерии, которые находятся в торфе, а уже продукт их переработки съедят черви. Андрей даже берёт на утилизацию продукцию у продавцов фруктовых киосков, чтобы радовать своих червей, которых у него немало.



Вермер показывает маточное поголовье, в которое он отбирает лучших представителей Фото: Александр Ощепков / НГС

«Не меньше сотен тысяч червей здесь. Заводчики считают их хвостами, потому что у них, как у ящериц, есть свойство откидывания хвоста. Я их называю не "черви", а "черти": "Ох, черти! Опять этих чертей кормить!" Это я любя», — ласково замечает он.

Их любит не только сам заводчик, но и его дочь: «У меня дочери пять лет, она очень любит с ними играть, кормить. И соседские ребятишки прибегают — приучаем к природе», — говорит Лунёв.



Так выглядят лакомства для червей. Это они съедят через 5–7 дней Фото: Александр Ощепков / НГС