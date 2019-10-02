«Врачам нечем нас лечить»: пациентка онкодиспансера — о массовых увольнениях онкологов

Пациенты вряд ли станут осуждать новосибирских онкологов, если они вдруг заявят о проблемах, как московские коллеги из центра имени Блохина, говорит автор колонки Юлия Чёрная Фото: Вера Сальницкая

Всю неделю внимание людей приковано к скандалу в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Блохина в Москве. Детские онкологи записали видеообращение, в котором рассказали о давлении руководства, непозволительно плохом состоянии палат и о невыплаченных зарплатах. Реакция последовала незамедлительно — начальники центра и чиновники Минздрава обвинили высказавшихся сотрудников в нарушении врачебной этики, заслуженные врачи (к примеру, Леонид Рошаль) стали говорить, что онкологи поставили «амбиции на весы с детьми», хотя родители же в большинстве своём поддержали лечащих врачей.



О ситуации в московском центре, возможном повторении скандала в Новосибирске и травле врачей рассуждает пациентка Новосибирского областного онкодиспансера, руководитель клуба поддержки онковыздоравливающих пациентов «Хорошие люди» Юлия Чёрная.

«Ситуация в детском отделении Блохина очень сложная, и я боюсь, что то же самое в принципе происходит не только в онкоцентрах по всей стране, но и в медицине в целом. Когда приходит новое руководство, и если оно ещё и пришло по блату, то они начинают переводить «свою команду», тем самым убирая хороших грамотных врачей с насиженных мест!

Как и в любом другом деле, есть люди, которые не просто отсиживают на работе своё время, а те, кому не всё равно, и вот, в частности, в лечении рака такие люди очень ценны. И если пациент нашёл своего врача, то его увольнение — это большая потеря.

И опять же ситуация с лечением рака у нас сейчас в стране очень напряженная — не хватает специалистов — это первое, но и то не самое важное. Гораздо страшнее, что в связи с импортозамещением есть проблема с лекарствами и врачам нечем лечить пациентов. А чаще всего отсутствие лекарств, необходимых для лечения, приводит к гибели пациента! Потому что есть международные протоколы, и менять его нельзя.



Я врачей не осуждаю, и по поводу клятвы Гиппократа у меня тоже есть мнение — создайте нормальные условия для работы, и тогда врачи будут работать. В Новосибирске нет онкоцентра, зарплата врача вынуждает его работать в двух-трёх центрах, чтобы прокормить семью! Врач думает, как ему выжить, а не как лечить пациентов. Если бы была достойная оплата и меньше бюрократии, и более компьютеризировано, как за рубежом, мне кажется, было бы больше спасённых жизней.



Видео «Альянса врачей»

Если что-то подобное произойдёт в Новосибирске, пациенты врачей не осудят — это точно, так как онкопациенты чаще всего адекватные люди и понимают, что виноват не врач, а именно система. И никогда не машут бумажкой, говоря: "Вы давали клятву"! Есть, конечно, исключения, но в целом это так. Поддержать поступок врачей, если они захотят поступить, как врачи из центра Блохина, будет сложно, но это их решение.

С палатами дела обстоят тоже не лучшим образом. [В областном онкодиспансере] на Плахотного есть прецеденты, когда палата рассчитана на четыре человека, а лежат там восемь. Мест категорически не хватает.

На Ползунова, где гематологическое отделение, ситуация местами лучше, но один туалет на коридор, причём мужской и женский, разделен пластиковой перегородкой! Очень тесно там. И нет дневного стационара. Тебе капаться 5 часов, и ты сидишь в кресле, сменив все позы, или ждёшь своей очереди по часу.

Вообще все мои друзья отмечают, что корпуса по большей степени старые и требуют и ремонта, и обновления, душ один на этаж! Возможно, с появлением онкоцентра и места станет больше, и условия для пациентов — лучше.

Болеть раком — это как ходить на работу, ты каждый день куда-то идёшь. То в поликлинику, то анализы сдать, то в диспансер на прокапку, и всё это в разных местах!

Все онкопациенты ждут, когда же наконец у нас появится и онкоцентр, и ПЭТ-центр. Если по второму есть сдвиги — здание уже построено и скоро запуск, — то по первому вопросу до сих пор нет ясной картины. Мы третий город России, а тот же ПЭТ-центр у нас только появляется, в отличие от Красноярска и Тюмени. А между прочим, ПЭТ-КТ — одно из самых необходимых обследований на выявление отдалённых метастаз и исключения рецидива. Наши пациенты вынуждены ездить в другие города.



Конечно, к врачам сейчас очень пристальное внимание. И каждый норовит написать жалобу. Из-за этого многие и уходят в частные центры, потому что там люди платят деньги и многого себе не позволяют, как в бесплатной медицине.

У нас, к сожалению, этики пациента нет и все считают, что врач им должен. Вот температура у тебя 37,5 поднялась — значит, можно скорую вызвать, вместо того чтобы сходить к врачу по записи! На своём примере скажу — я на врача жалобу ни разу не писала. Повторюсь: врач не виноват, виновата система. А вот с диспансером за лекарство ругалась, когда кто-то забыл его заказать!

Я не знаю, как объяснить и что поменять, чтобы врачам было легче. Наверное, нужно начать с себя и перестать считать всех вокруг тебе должными, махать бумажкой, что ты платишь налоги и поэтому вынь-положь! Стать добрее и человечнее, посмотреть, какой адский труд выполняют эти люди, и тогда, возможно, что-то изменится».



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