Резиновый хлам: бум на зимние колёса — за лысые покрышки без шипов просят тысячи рублей

Поношенные покрышки пользуются спросом у новосибирских водителей Фото: из архива НГС

Наступил октябрь — месяц перехода на зимнюю резину, обычно это происходит в третьей декаде октября. А пока в самом разгаре поиск и покупка шин для тех, кому это нужно: кто-то купил новую машину, у кого-то старые покрышки совсем стерлись. Приобретать абсолютно новую резину в магазине многие владельцы не хотят — слишком дорого. Вот и подбирают на вторичном рынке относительно целые колеса по цене вдвое-втрое ниже. Какой «хлам» можно встретить на вторичке и какие подержанные покрышки будут оптимальными — в обзоре НГС.

На первый взгляд предложений бэушных колёс достаточно много — люди продают их на целых четырех крупных сервисах: «Дром», «Авито», «Авто.ру», «Юла». Но чтобы найти действительно приличный вариант, придется основательно потрудиться. Сначала остановимся на главных правилах выбора подержанной резины. Помимо банального «без грыж, порезов и проколов» надо обращать внимание и на другие моменты. «Протектор конечно на бэушном колесе будет изношен, но надо, чтобы износ был равномерный. Достаточная глубина протектора — для зимних колес это особо актуально. Наличие всех шипов — это уже хорошо, следовательно, и протектор в этом случае в хорошем состоянии. И обращается внимание на боковые поверхности протектора, потому что при поворотах резина этими «плечами», как их еще называют, упирается в покрытие и не дает автомобилю соскальзывать наружу поворота. Надо, чтобы они были не круглые, а именно с хорошим углом, ярко выраженным», — объясняет руководитель автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.

«Плечи» покрышки Фото: иллюстрация НГС

Отдельного разговора заслуживает год выпуска шины — все же хотят себе покрышки помоложе. Считается, что даже если износ будет небольшим, старение резины от времени может приводить к растрескиваниям и разрушению колеса на высокой скорости. По мнению экспертов, к растрескиваниям и появлению так называемой «сеточки» скорее приводят неправильные условия хранения. «Существует два ГОСТа, которыми обязаны все пользоваться по сроку эксплуатации шины. В течение 5 лет с даты производства можно продавать новую шину, в течение 10 лет ее можно эксплуатировать. Принято считать, что со временем шина усыхает. Есть треснутые шины, но это скорее не от возраста, а от того, что её неправильно эксплуатировали и хранили. Часто зимние шины эксплуатируют в летний теплый период. Или перекачанные шины используют, или проехались без давления — повреждения гермослоя. Шина должна храниться в темном помещении, если с диском — в стопке, если без — вертикально. А многие положат на балкон — она там лежит при разных температурах, солнечные лучи, ультрафиолет бесконечный», — рассказывает начальник отдела продаж шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.

Что же предлагает вторичный рынок и насколько это дешевле? Разберем на примере ходовых колес 16-го диаметра для среднеразмерного седана — ширина профиля 205, высота 55. Такие колеса ставились на массовые «Шкоду Октавию», «Форд Фокус», «Киа Сид», «Тойоту Короллу» и многие другие авто. В магазинах стоимость такой новой покрышки зависит от производителя, распределение цен примерно следующее: Китай (Sailun, Triangle), 3200–3400 рублей за штуку,

Корея (Nexen, Kumho), 3600–4000 рублей,

Дорогая Корея, Япония (Hankook, Bridgestone, Yokohama), 4700–5000 рублей,

Европа (Nokian, Pirelli, Michelin, Continental), 5000–7000 рублей.

Шины Pirelli без шипов, со следами ремонта прокола за 5000 рублей Фото: «Авито»

По цене одной новой покрышки (4 тысячи) вторичка предлагает комплекты из 4 колёс — но это откровенный хлам. Это могут быть 10–15-летние шины, уже без шипов, с остатками протектора. Вероятно наличие скрытых грыж и заделанных жгутиками проколов. Тем не менее товар бойко продается и покупается.

Комплект Gislaved 2015 года выпуска с частичным отсутствием шипов и заваренным боковым порезом за 7500 рублей Фото: «Авито»

За 7–8 тысяч можно найти приличные на вид колёса года этак 2011–2014-го, которые тем не менее имеют дефекты. Во-первых, частично отсутствуют шипы, 30–50%. Могут быть заделанные проколы или повреждения угловых поверхностей покрышки с внутренней стороны — результат езды на спущенном колесе.



Pirelli Winter с сохранившимися шипами и без повреждений за 11 000 рублей Фото: «Авито»

Хороший комплект можно приобрести за 9–12 тысяч рублей, если внимательно изучить рынок и тщательно проверить шины. Не совсем старые (4–6 лет), шипы сохранились почти все (90%), протектор почти не изношен. К сожалению, наличие небольших грыж визуально выявить нельзя, поэтому по-хорошему покрышку надо проверять в сборе с диском и с рабочим давлением в ней.

А вы покупаете или покупали использованную резину?