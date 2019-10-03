Резиновый хлам: бум на зимние колёса — за лысые покрышки без шипов просят тысячи рублей

Наступил октябрь — месяц перехода на зимнюю резину, обычно это происходит в третьей декаде октября. А пока в самом разгаре поиск и покупка шин для тех, кому это нужно: кто-то купил новую машину, у кого-то старые покрышки совсем стерлись. Приобретать абсолютно новую резину в магазине многие владельцы не хотят — слишком дорого. Вот и подбирают на вторичном рынке относительно целые колеса по цене вдвое-втрое ниже. Какой «хлам» можно встретить на вторичке и какие подержанные покрышки будут оптимальными — в обзоре НГС.
На первый взгляд предложений бэушных колёс достаточно много — люди продают их на целых четырех крупных сервисах: «Дром», «Авито», «Авто.ру», «Юла». Но чтобы найти действительно приличный вариант, придется основательно потрудиться. Сначала остановимся на главных правилах выбора подержанной резины. Помимо банального «без грыж, порезов и проколов» надо обращать внимание и на другие моменты.
«Протектор конечно на бэушном колесе будет изношен, но надо, чтобы износ был равномерный. Достаточная глубина протектора — для зимних колес это особо актуально. Наличие всех шипов — это уже хорошо, следовательно, и протектор в этом случае в хорошем состоянии.
И обращается внимание на боковые поверхности протектора, потому что при поворотах резина этими «плечами», как их еще называют, упирается в покрытие и не дает автомобилю соскальзывать наружу поворота.
Надо, чтобы они были не круглые, а именно с хорошим углом, ярко выраженным», — объясняет руководитель автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин.
Отдельного разговора заслуживает год выпуска шины — все же хотят себе покрышки помоложе. Считается, что даже если износ будет небольшим, старение резины от времени может приводить к растрескиваниям и разрушению колеса на высокой скорости. По мнению экспертов, к растрескиваниям и появлению так называемой «сеточки» скорее приводят неправильные условия хранения.
«Существует два ГОСТа, которыми обязаны все пользоваться по сроку эксплуатации шины. В течение 5 лет с даты производства можно продавать новую шину, в течение 10 лет ее можно эксплуатировать.
Принято считать, что со временем шина усыхает. Есть треснутые шины, но это скорее не от возраста, а от того, что её неправильно эксплуатировали и хранили. Часто зимние шины эксплуатируют в летний теплый период. Или перекачанные шины используют, или проехались без давления — повреждения гермослоя. Шина должна храниться в темном помещении, если с диском — в стопке, если без — вертикально. А многие положат на балкон — она там лежит при разных температурах, солнечные лучи, ультрафиолет бесконечный», — рассказывает начальник отдела продаж шинной компании «Колесити» Николай Пшеничников.
Что же предлагает вторичный рынок и насколько это дешевле? Разберем на примере ходовых колес 16-го диаметра для среднеразмерного седана — ширина профиля 205, высота 55.
Такие колеса ставились на массовые «Шкоду Октавию», «Форд Фокус», «Киа Сид», «Тойоту Короллу» и многие другие авто. В магазинах стоимость такой новой покрышки зависит от производителя, распределение цен примерно следующее:
- Китай (Sailun, Triangle), 3200–3400 рублей за штуку,
- Корея (Nexen, Kumho), 3600–4000 рублей,
- Дорогая Корея, Япония (Hankook, Bridgestone, Yokohama), 4700–5000 рублей,
- Европа (Nokian, Pirelli, Michelin, Continental), 5000–7000 рублей.
По цене одной новой покрышки (4 тысячи) вторичка предлагает комплекты из 4 колёс — но это откровенный хлам. Это могут быть 10–15-летние шины, уже без шипов, с остатками протектора. Вероятно наличие скрытых грыж и заделанных жгутиками проколов. Тем не менее товар бойко продается и покупается.
За 7–8 тысяч можно найти приличные на вид колёса года этак 2011–2014-го, которые тем не менее имеют дефекты. Во-первых, частично отсутствуют шипы, 30–50%. Могут быть заделанные проколы или повреждения угловых поверхностей покрышки с внутренней стороны — результат езды на спущенном колесе.
Хороший комплект можно приобрести за 9–12 тысяч рублей, если внимательно изучить рынок и тщательно проверить шины. Не совсем старые (4–6 лет), шипы сохранились почти все (90%), протектор почти не изношен. К сожалению, наличие небольших грыж визуально выявить нельзя, поэтому по-хорошему покрышку надо проверять в сборе с диском и с рабочим давлением в ней.
А вы покупаете или покупали использованную резину?
Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.