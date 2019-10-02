Тормозить не хотят: автомобили подешевели, готовясь к большому скачку цен

Автобренды готовы скидывать 100 тысяч и более Фото: Артем Краснов

Продажи машин в России замерли на уровне прошлого года, который сам по себе не был рекордным. Поэтому автобренды продолжают играть ценами, и в последние недели сразу несколько марок умерили аппетиты. Но в целом удешевления не происходит, и, например, дебютирующая в эти дни Toyota RAV4 нового поколения стала ощутимо дороже прежней.

Nissan Qashqai подешевел на сумму до 102 тысяч рублей в зависимости от комплектации Фото: Nissan

Из позитивного: Nissan сбросил цены на три популярных кроссовера (Qashqai, Terrano, X-Trail), причём максимальный демпинг превысил 100 тысяч. Слегка подешевели некоторые комплектации SKODA Kodiaq (до 20 тысяч), а у Chevrolet Niva появилась бюджетная комплектация за 524 тысячи рублей — до этого минимальная стоимость Niva уверенно приближалась к планке в 700 тысяч. Есть примеры удешевления и в премиум-сегменте, например на сумму до 150 тысяч скинула стоимость некоторых моделей Audi.

Renault Arkana: цена от 999 тысяч рублей не продержалась и трёх месяцев Фото: Артем Краснов

К сожалению, обратных примеров гораздо больше, например, вышедшая этим летом Renault Arkana в момент дебюта стоила 999 тысяч рублей, теперь же оценивается в 1,015 миллиона. Прочие комплектации прибавили ещё сильнее — до 25 тысяч. Топовые комплектации Arkana стоят более 1,5 миллиона рублей: за эти деньги можно купить новый Haval F7 или подержанный кроссовер более привычной марки, включая Volkswagen Touareg и BMW X5.

Lada Granta задаёт минимальный уровень цен на рынке. И этот уровень растёт Фото: Артем Краснов

Дороже стали почти все бестселлеры российского рынка: Lada Granta и Vesta, Hyundai Solais, KIA Rio, Renault Duster — во всех случаях прибавка «косметическая», но подобные наценки происходят регулярно и накапливаются. Например, в январе 2015 года самая доступная модель на российском рынке — Lada Granta — стоила от 311 600 рублей, сейчас — 444 900 рублей (+43%). На вторичном рынке за эти деньги можно выбрать из огромного количества предложений: есть относительно свежие Chevrolet Cruze, Renault Logan и Sandero, Hyundai Solaris, Lada Vesta, Volkswagen Polo. Из полноприводных вариантов помимо Lada 4x4 и УАЗов есть ассортимент кроссоверов, внедорожников и универсалов.

Ravon Nexia R3 по цене от 670 тысяч рублей. Это почти вдвое больше, чем когда-то просили за его прототип Chevrolet Aveo Фото: Ravon

В Россию в очередной раз возвращается узбекский бренд Ravon (бывшая марка Daewoo), но цены шокируют: маленький Ravon R2 (клон Chevrolet Spark) стоит минимум 646 тысяч рублей, а Nexia R3 (бывший Chevrolet Aveo) обойдётся в 670–748 тысяч рублей. На вторичном рынке за эти деньги предлагают трёхлетние Skoda Rapid, Volkswagen Polo, KIA Rio, Hyundai Solaris.

Suzuki Jimny остался настоящим внедорожником, но цена резко выросла Фото: Suzuki

На российский рынок вышел новый Suzuki Jimny, который за характерный дизайн уже окрестили «маленьким геликом». Что интересно, машина полностью сохранила свою бескомпромиссность: малыш-Джимни — по-прежнему рамный внедорожник с настоящим полным приводом. Но цены, увы, не сохранились: прайс-лист стартует от 1,359 миллиона, а топовые Jimny переваливают за 1,5 миллиона рублей. Для сравнения: Jimny прошлого поколения в возрасте до 5 лет стоит в среднем 0,5–1,1 миллиона.

Mazda3 в кузове седан не дешевле Mazda6 Фото: Mazda

Вслед за хетчбэком Mazda3 на рынок выходит седан, но бьёт очень точечно: россиянам предлагается единственная комплектация за 1,57 миллиона рублей. Двигатель — только 1,6 ( 120 л. с. ), коробка передач — только автомат. Скупость выбора объясняется нежеланием компании создавать внутреннего конкурента для обновлённой Mazda6. За цену нового седана Mazda3 можно купить относительно свежие «шестёрку» или CX5.

Производство новой Toyota RAV4 наладили на заводе под Питером Фото: Toyota

Toyota запустила российское производство кроссовера RAV4 нового поколения и объявила цены: минимальная планка — 1,756 миллиона рублей за машину с 2-литровым мотором, механической коробкой и передним приводом. Вариаторный рафик с полным приводом обойдется уже в 2,087 миллиона рублей, а в исполнении с 2,5-литровым мотором и восьмиступенчатым автоматом — от 2,28 миллиона рублей. Пять лет назад базовый RAV4 стоил не более миллиона. Сегодня же за его цену можно посмотреть довольно свежие Land Cruiser Prado.

Стоимость автомобилей за последние пять лет непрерывно росла, и, хотя темпы замедлились, тенденция не угасает Фото: Автостат

Спрос на автомобили пусть не растёт, но и не падает до критических отметок, что во многом связано с негативными ожиданиями россиян: с января 2020 года автомобили подорожают из-за растущего утилизационного сбора.

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