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Обзор

Очумелые ручонки: топ-6 самостоятельных улучшений в машине, от которых она сгорит дотла

Ставим сами: автопрогрев, газ, проставки — всё, что может привести к гибели авто

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Манипуляции с силовыми цепями приводят к замыканиям и оплавлениям

Манипуляции с силовыми цепями приводят к замыканиям и оплавлениям

Многие автовладельцы, чтобы сэкономить на содержании машины, некоторые работы делают самостоятельно. Элементарные вещи, вроде замены лампочек, фильтров или стеклоочистителей в принципе никакой опасности не несут. Более сложные действия вроде замены масла грозят проблемами в работе двигателя — например, из-за неправильно подобранного масла или недокрученной маслосливной пробки. Самостоятельные манипуляции с колесами опасны разбалтыванием гаек на шпильках по причине неверного подбора момента затяжки. Ну а некоторые работы и вовсе грозят полной гибелью авто: что лучше самому не делать в машине, а доверить профессионалам — в обзоре НГС. 

Установка сигнализации с автозапуском

Сейчас с наступлением холодов это актуальный вопрос — в Сибири уже не представляют эксплуатации машины без автозапуска для прогрева. Установка сигнализации с такой функцией требует разрыва силовых цепей автомобиля, и если любитель что-то не так подключит, слабо соединит провода, плохо их заизолирует, то многоамперные токи легко могут вызвать возгорание. Что собственно и подтверждается периодическими самовоспламенениями машин на парковках. 

Установка газобалонного оборудования

Такое оборудование не терпит ни малейшей утечки газомоторного топлива, поэтому установку должны производить профессиональные люди с опытом и специальным инструментом. Некорректный монтаж, неправильная настройка оборудования могут привести к утечкам — а дальше взрыв, который даже теоретически нельзя потушить, как простое воспламенение.

После взрыва машина восстановлению не подлежит

После взрыва машина восстановлению не подлежит

Замена магнитолы, проводка под сабвуфер

В силовых цепях аудио/мультимедиа систем тоже присутствуют токи большой величины, поэтому неправильная работа с контактами может привести к замыканию или перегреву. Сабвуфер требует еще больших нагрузок и отдельной проводки напрямую на аккумуляторную батарею — провода эти должны быть тщательно подобраны, проложены в полостях кузова и правильно подсоединены к клеммам аккумулятора. 

Проводка под сабвуфер требует тщательного подключения к аккумулятору

Проводка под сабвуфер требует тщательного подключения к аккумулятору

Новые фары, нештатные лампочки

Вносить изменения во внешние световые приборы, значит менять конструкцию автомобиля, а это запрещено законом. Будь-то несертифицированные фары или просто лампочки, установка которых не предусмотрена изготовителем, — например ксенон/светодиоды вместо галогена. Такие манипуляции с оптикой грозят ослеплением встречных водителей, а это значит — авария, вред здоровью или смерть, частичная или полная утрата автомобиля. 

Изменения в оптике грозят ослеплением встречки

Изменения в оптике грозят ослеплением встречки

Замена тормозных колодок

Работа в принципе несложная, но требующая тщательной проверки момента затяжки колесных гаек, корректной установки колодок, прокачки жидкости в тормозной системе. Недостаточная прокачка жидкости в системе может в самом начале движения привести к ослаблению усилия на тормозной педали и неэффективности самих тормозов — опять авария. 

Замена колодок требует прокачки системы и надежной затяжки гаек

Замена колодок требует прокачки системы и надежной затяжки гаек

Модернизация подвески для увеличения клиренса

Желание сделать из машины джип и ездить где угодно заставляет автолюбителей самостоятельно устанавливать так называемые проставки — их размещают между верхней точкой крепления амортизатора и кузовом или между пружиной и опорой амортизатора. В результате меняются характеристики ходовой части, ухудшается управляемость и в какой-то момент автомобиль может выйти из под контроля — уйти в занос или перевернуться. 

Самые опасные самостоятельные работы?

    Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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      КОММЕНТАРИИ (4)

      Дмитрий
      2 окт 2019 в 08:09

      Все вышеперечисленное ставил сам и все прекрасно работает 4 года. Может руки у кого то из тазобедренной области?

      2 окт 2019 в 08:08

      Дожили... позорище-то какое!

      Моя увидела
      2 окт 2019 в 08:32

      Чинушам нужно собирать бабло. Сейчас на каждое изменение будут требовать сертификат. Как с фаркопами. Можно конечно их и не делать. Но скоро заставят.
      Особенно бред о проставках порадовал. Это верх маразма.