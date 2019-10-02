Очумелые ручонки: топ-6 самостоятельных улучшений в машине, от которых она сгорит дотла

Манипуляции с силовыми цепями приводят к замыканиям и оплавлениям Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Многие автовладельцы, чтобы сэкономить на содержании машины, некоторые работы делают самостоятельно. Элементарные вещи, вроде замены лампочек, фильтров или стеклоочистителей в принципе никакой опасности не несут. Более сложные действия вроде замены масла грозят проблемами в работе двигателя — например, из-за неправильно подобранного масла или недокрученной маслосливной пробки. Самостоятельные манипуляции с колесами опасны разбалтыванием гаек на шпильках по причине неверного подбора момента затяжки. Ну а некоторые работы и вовсе грозят полной гибелью авто: что лучше самому не делать в машине, а доверить профессионалам — в обзоре НГС.

Установка сигнализации с автозапуском Сейчас с наступлением холодов это актуальный вопрос — в Сибири уже не представляют эксплуатации машины без автозапуска для прогрева. Установка сигнализации с такой функцией требует разрыва силовых цепей автомобиля, и если любитель что-то не так подключит, слабо соединит провода, плохо их заизолирует, то многоамперные токи легко могут вызвать возгорание. Что собственно и подтверждается периодическими самовоспламенениями машин на парковках. Установка газобалонного оборудования Такое оборудование не терпит ни малейшей утечки газомоторного топлива, поэтому установку должны производить профессиональные люди с опытом и специальным инструментом. Некорректный монтаж, неправильная настройка оборудования могут привести к утечкам — а дальше взрыв, который даже теоретически нельзя потушить, как простое воспламенение.

После взрыва машина восстановлению не подлежит Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Замена магнитолы, проводка под сабвуфер В силовых цепях аудио/мультимедиа систем тоже присутствуют токи большой величины, поэтому неправильная работа с контактами может привести к замыканию или перегреву. Сабвуфер требует еще больших нагрузок и отдельной проводки напрямую на аккумуляторную батарею — провода эти должны быть тщательно подобраны, проложены в полостях кузова и правильно подсоединены к клеммам аккумулятора.

Проводка под сабвуфер требует тщательного подключения к аккумулятору Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Новые фары, нештатные лампочки Вносить изменения во внешние световые приборы, значит менять конструкцию автомобиля, а это запрещено законом. Будь-то несертифицированные фары или просто лампочки, установка которых не предусмотрена изготовителем, — например ксенон/светодиоды вместо галогена. Такие манипуляции с оптикой грозят ослеплением встречных водителей, а это значит — авария, вред здоровью или смерть, частичная или полная утрата автомобиля.

Изменения в оптике грозят ослеплением встречки Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Замена тормозных колодок

Работа в принципе несложная, но требующая тщательной проверки момента затяжки колесных гаек, корректной установки колодок, прокачки жидкости в тормозной системе. Недостаточная прокачка жидкости в системе может в самом начале движения привести к ослаблению усилия на тормозной педали и неэффективности самих тормозов — опять авария.

Замена колодок требует прокачки системы и надежной затяжки гаек Фото: Дмитрий Косенко / НГС

Модернизация подвески для увеличения клиренса Желание сделать из машины джип и ездить где угодно заставляет автолюбителей самостоятельно устанавливать так называемые проставки — их размещают между верхней точкой крепления амортизатора и кузовом или между пружиной и опорой амортизатора. В результате меняются характеристики ходовой части, ухудшается управляемость и в какой-то момент автомобиль может выйти из под контроля — уйти в занос или перевернуться.

Самые опасные самостоятельные работы?