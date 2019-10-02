На новенького: вопрос «как будем стричься?» и еще 20 признаков, что перед вами не мастер, а дилетант

Бьюти-эксперты рассказали, как не попасть в руки дилетантов Фото: pixabay.com

Неоднозначная ситуация, когда вы, записавшись в хороший салон, пришли, сели в кресло в ожидании процедуры, а у вашего мастера заплетается от волнения язык, ножницы падают из рук и параллельно совершается еще десять суетливых движений. Маникюрщица с трясущимися руками бледнеет при слове «аппарат», а бровист расчертил на вашем лице диаграмму — доверять себя в руки такому специалисту становится даже опасно. Корреспондент НГС.Афиша поговорила с бьюти-экспертами — они рассказали, как рассекретить дилетанта уже на этапе выбора мастера и знакомства (сбежать или рискнуть — выбор за вами).



Самые частые встречи происходят с мастерами маникюра и педикюра. И так бывает, что ваш проверенный специалист ушел в отпуск и вы остались в поиске, а хороший салон — вовсе не гарантия, что вам предоставят качественную услугу. Новички бывают абсолютно везде, и, попав к ним в руки, есть риск или потерять много времени, но уйти с аккуратными руками (ногами), или выйти за дверь с неприятным результатом.

Кристина Потрашкова, мастер маникюра и педикюра студии Beauty box, рассказала, какие моменты выдадут начинающего мастера в ногтевой сфере: «Первое — это неуверенность в технике: один инструмент берётся по много раз и кладётся обратно. Допустим, сначала надо везде поднять кутикулу и положить этот инструмент. Тогда не тратится время на то, чтобы взять/положить. Это секунды, которые складываются в минуты. Второй момент: если у мастера идёт что-то не так и он ищет причины извне, но никак не рассматривает причину неопытности. Неловко держит инструменты и работает ими. Если мастер робок, мнётся перед той задачей, что ему поставил клиент, значит у него недостаточно опыта. У мастера с опытом рука поставлена так, будто все команды он выполняет сам, на автомате. Новичку же приходится каждое своё действие перепроверять — правильно ли он сделал. Грязное рабочее место во время процесса, много салфеток, перчатки в лаке указывают также на неопытность мастера.

Стоит обратить внимание на поведение мастера маникюра и очередность его действий Фото: pixabay.com

Мастеру без опыта мало показать фотографию с дизайном, ему нужно посмотреть, как его делать. Мастеру с опытом это не нужно. Даже если он не делал никогда такой дизайн, только лишь по фотографии ему понятна техника выполнения. Новички, как правило, не дают четкого ответа, почему прижигает в лампе базовое покрытие, зачем нужно выравнивание, они просто знают, что так надо, а зачем — не всегда. Стоимость процедуры у новичка отличается, она немного ниже. В профиле в Instagram нет фотографий работ «макро», а сфотографированы они немного дальше и не такие светлые. На близких и светлых фотографиях видны погрешности в работе — например затёки лака под кутикулу на фото. Нет чёткого подробного прайса, города, адреса в актуальных историях. Еще у новичка есть время на долгие переписки с клиентами». Идеальные брови — +100500 очков к образу, от них же напрямую зависит выражение лица. Плюс мы привыкли к тому, что процедура оформления бровей довольно быстрая — через полчаса мы уже обратно бежим по своим делам и совсем никак не ожидаем того, что, усадив в кресло, на лоб нам наденут приспособление с линией разметки, а все лицо изрисуют карандашом для точности.

Бровист-визажист студии красоты Famous Ксения Топтун рассказала, как обозначит себя начинающий специалист: «Новенький мастер обычно суетлив в своих движениях, волнуется и путает инструменты, например вместо пинцета берет сначала кисть, потом кладет на место и так может быть несколько раз — это время. Работает медленно, излишне серьезен и порой не слышит клиента, который, к примеру, попросил воды или хочет просто поболтать за процедурой. А мастер в этот момент сосредоточенно соображает, какую краску взять (профи различает оттенки на глаз) и как ее размешать, долго капает оксид, чтобы не нарушить пропорции. Бывает, что новичок сразу берется замешивать краску и забывает очистить брови от косметики и обезжирить их.

Если мастер излишне сосредоточен и не разговорчив — он, скорее всего, новичок Фото: pixabay.com

Не имея опыта, дилетант будет вымерять брови по линейке — на лоб надевается специальный трафарет в форме полукруга — и расчерчивать себе шаблон белым карандашом по лицу. Профессионал тоже может пользоваться таким карандашом, но это будут лёгкие штрихи, а не полноценные линии.

При коррекции бровей воском новичок может забыть предварительно нанести масло на кожу — это чревато покраснениями, кожа может облезть. Воск можно передержать, он получится слишком жидким — есть риск обжечь клиента. Профиль новичка в социальных сетях можно легко вычислить по маленькому количеству подписчиков и слишком красивым картинкам, которые явно взяты из интернета. Подписчиков может быть много, а лайков и комментариев мало. Темные, плохо сфотографированные кадры тоже говорят не в пользу мастера». Периодически нам хочется перемен, а еще испытать магию новой прически. И тогда мы начинаем искать колориста, особенно когда понимаем, что оттеночного шампуня недостаточно. Руководитель и технолог по окрашиваниям студии Sector Кристина Носаева объяснила, что первым делом выдаст дилетанта: «Попасть в руки к новичку не всегда плохо. Молодые мастера в настоящее время полны энтузиазма и желания создать портфолио, для того чтобы устроиться в хорошее место и наработать базу. Начиная с этапа оценки качества работ стоит обратить внимание на фото: действительно ли они сделаны в едином стиле и нет ли подозрений, что одни фото сняты на Sony Ericsson 2009 года, а другие получены от профессионального фотографа. Часто новички копируют работы из интернета, выдавая за личные.

Обращайте внимание на то, что и как говорит вам мастер перед работой Фото: pixabay.com

Касаемо окрашиваний, нужно обратить внимание на то, каким образом мастер выявляет, какая работа ему предстоит; новички могут все и сразу готовы озвучить цену. Опытные специалисты понимают, что для составления плана работы потребуется консультация, в идеале в живую, минимум с подробными фото.



Новичок обычно говорит: «100 раз так делал», «Знаю, как лучше», «Ого, нам о таком рассказывали». Опытный мастер: «Давайте разберем возможные варианты», «Мой опыт позволяет спрогнозировать», «Через 2 недели это будет выглядеть так». Специалисты хотят, чтобы клиент вернулся, а не получить деньги и избавиться от вас поскорее. Опытные мастера вдумчивы, они больше задают вопросов клиенту о нем, о его видении результата, анализируют и всегда предлагают несколько вариантов». Мужчины все еще не привыкли к тому, что специально для них открылись заведения с парикмахерскими услугами. К барбершопам, правда, привыкли еще не все — многие забегают подстричься по-спортивному к милой Светлане в парикмахерскую за углом и модные цирюльни их пугают, а борода — и так сойдет, брутально. Тем не менее есть постоянные гости барбершопов, которые, несмотря на заимствованное из другого языка название мастера (звучит-то внушительно), рискуют уйти домой с той самой спортивной стрижкой.

Основатель и старший мастер Chief Master Barbershop Александр Гатин объясняет: «Наличие профессионального оборудования отличает профмастера от дилетанта — то есть не бытовые машинки для домашнего использования, а хороший качественный, дорогой инструментарий.

Количество инструмента: если у мастера пара ножниц и пара расчесок, это говорит о том, что он начинающий. Профессионал в работе использует 3–5 ножниц и такое же количество расчесок для одной стрижки.



Всегда обращайте внимание на количество и внешний вид инструмента мастера Фото: pixabay.com