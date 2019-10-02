Избушка, повернись: угадайте известное здание Новосибирска по его задворкам (фоторепортаж-игрушка)

Новосибирцы привыкли видеть город с главных проспектов, но мало кто знает, что скрывают дворы примелькавшихся зданий. Обычно это обшарпанные стены и стихийные парковки, но есть и места, которые ничуть не уступают по красоте фасаду. Фотограф НГС Ольга Бурлакова побывала на задворках известных зданий Новосибирска — попробуйте угадать их, увидев с непривычного ракурса.
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