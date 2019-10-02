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Избушка, повернись: угадайте известное здание Новосибирска по его задворкам (фоторепортаж-игрушка)

Игра для настоящих новосибирцев — с такого ракурса эти дома вы вряд ли видели

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Достопримечательности Новосибирска сложно узнать со двора — проверьте себя&nbsp;

Достопримечательности Новосибирска сложно узнать со двора — проверьте себя 

Новосибирцы привыкли видеть город с главных проспектов, но мало кто знает, что скрывают дворы примелькавшихся зданий. Обычно это обшарпанные стены и стихийные парковки, но есть и места, которые ничуть не уступают по красоте фасаду. Фотограф НГС Ольга Бурлакова побывала на задворках известных зданий Новосибирска — попробуйте угадать их, увидев с непривычного ракурса. 

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    Арсений
    2 окт 2019 в 08:30

    Коммунистическая 44