«Муж платит мне 55 тысяч»: сибиряки, которые ведут домашнее хозяйство, — о том, сколько стоит их труд

Из уст многих мужчин слово «домохозяйка» звучит как-то снисходительно. Как будто речь идет о младшем школьнике, которому простительны мелкие шалости Фото: pixabay.com

На сайте «Российская общественная инициатива» появилась петиция с предложением сделать домохозяйство полноценной профессией — с занесением в трудовую книжку (и личное дело) и подсчетом трудового стажа. Платить таким специалистами предлагают прожиточный минимум — а вот кто будет платить и на основании чего, пока не решили. Редакция SHE.НГС нашла сибиряков, которые причисляют себя к будущим светилам профессии — они рассказали, во сколько оценивают свой труд и какую сумму реально получить уже сейчас. А также поделились хитростями будущей профессии.

Алина, 36 лет, «работает» домохозяйкой 7 лет

«7 лет назад я с основной работы (бухгалтер. — Прим. ред.) ушла в декрет; думала, полтора года посижу — и выйду на работу. В итоге так понравилось сидеть дома, что вот уже 7 лет занимаюсь ведением домашнего хозяйства. Труд домохозяйки должен оплачиваться тем, на кого этот труд направлен. Обычно это второй партнер, который содержит семью финансово. Сколько должен стоить? Это зависит от возможностей. Услуги няни в Новосибирске в среднем стоят 250 рублей в час, ночной тариф — за полцены. Получается, если полностью нанимать няню с проживанием — выходит где-то 70 тысяч, готовка и уборка — еще 30–40 плюсом. Это цена для Новосибирска. При этом, если учитывать что ребенок общий и быт тоже общий — то делим эту сумму пополам. Итого получается, муж мне платит где-то 55 тысяч рублей. Это кажется много, но думаю, что такая средняя цифра по городу. Если один супруг полностью содержит второго, вряд ли доход на семью в целом меньше 80–100 тысяч рублей.



Несмотря на подсчеты, Алина считает, что труд в семье сложно измерить деньгами Фото: pixabay.com

Когда женщины хотят рассчитать оплату своего труда, они не учитывают один нюанс. Насчитывают себе ставку профессионалов, которые выполняют работу бесприкословно, четко и, главное, молча, а если вы просто жена и мама и вам нужен отдых и участие родных, участие мужа в воспитании ребенка, не уверена, что это можно измерить теми же категориями и суммами. Например, муж приходит с работы и хочет поужинать, а потом посмотреть фильм или почитать в тишине, а у вас малыш и необходимость в обсуждении каких-то вопросов, или вы хотите, чтобы он погулял с ребенком, а вы тоже отдохнули — это все делает труд дешевле. Или тут не подходят товарно-денежные оценки.

Важно, как другой относится к этой работе. Мой супруг ценит выглаженные рубашки, устроенное пространство, я беру на себя все покупки, мелкую работу по дому тоже делаю без его помощи. Плюс я готовлю раз в два дня, корректирую меню по его пожеланиям. Не потому что хочу ему угодить. Просто он много работает и, если параллельно будет думать о том, что надо плинтус прибить и пельменей заехать купить, — жизнь его станет менее комфортной. А затем и моя.



Со стороны наших друзей я слышу разные мнения по поводу того, стоит ли и престижно ли женщине (для мужчин это все-таки большая редкость) не работать и вести домашнее хозяйство. Большинство сходятся на том, что все зависит от уровня заработков и амбиций женщины. А также ее желания работать. Я замечаю, что многие девушки до сих пор лишены карьерных амбиций и считают верхом удачи посвятить себя мужу и ребенку, особенно если это удается сделать на комфортных условиях. По моим наблюдениям, это либо те, кто очень нуждался в молодости, либо наоборот те, кто совсем никогда ни в чем не нуждался».

Олег, 29 лет, считает себя «домохозяином наполовину»

Сибиряк сознательно взял на себя большую часть семейных обязанностей, потому что его жена работает больше Фото: pixabay.com

«Мы не афишируем для дальнего окружения, что в основном я занимаюсь ребенком и домом. Так получилось, что, когда жена родила и ей надо было срочно выходить на работу, мы не могли найти няню. Я как раз был в поиске работы, и было решено, что посижу пока я, а жена пойдет работать, раз у нее есть постоянная работа, а у меня нет. Я параллельно делал небольшие проекты (Олег работает в сфере SMM. — Прим. ред.) из дома, но большую часть дня занимался дочкой и домом. Потом втянулся, мне понравилось. От ребенка начал получать обратную связь. Жена нервничала, когда ей приходилось остаться с дочкой на полный день — а я настроил режим, и мне стало очень комфортно. Для мужчины это нетипично, и нашу маму это смущает.

Сколько стоит этот труд — в Новосибирске немного. Думаю, 30 тысяч рублей. Потому что именно столько стоят малоквалифицированные работники на полный день. У нас в семье общий бюджет, но в быт больше вкладывает жена, а я в ребенка. Нет такого, что если у одного туговато в этом месяце, а у второго все ок — он прямо дает денег. Просто помогаем, то я ей, то она мне. Это у нас никак не озвучивается вроде: «Вот я тебе даю, плачу за то, что ты готовишь и гуляешь с дочкой» — это по умолчанию. Мужчины в моем окружении чаще всего не уважают труд своих жен, которые ведут хозяйство. Это происходит из-за того, что в ответ женщины не уважают их заработки и желание восстановить силы после работы. То есть если твоя домохозяйка — это постоянно недовольная баба, ее труд даже в 10 тысяч оценить неприятно. Висит балластом на шее и еще недовольна — при таких раскладах и 3 тысяч на продукты дать жалко. Это надо понимать, когда собираетесь вести домашнее хозяйство и рассчитываете на чье-то содержание». Галина, 40 лет, профессиональная домохозяйка, директор агентства по подбору домашнего персонала

«Предвзятое отношение к профессии домохозяйки складывается из-за того, что у нас этим словом называется любая женщина, которая просто сидит дома со своим ребенком и не дает ему выпасть из окна, засунуть пальцы в мясорубку или съесть ножницы. А еще она может сварить гречку и пропылесосить. То есть обладает навыками любого здорового взрослого.

Галина считает, что в России слово «домохозяйка» имеет искаженное значение и негативный окрас Фото: pixabay.com

В Америке профессия домохозяйки предполагает обеспечивать максимальный комфорт за минимальные затраты. В обязанности входит оптимизация семейного бюджета (где купить более качественные вещи, продукты и предметы быта, не переплачивая), подбор домашних специалистов (выбор врачей по страховке, прохождение всей семьей чек-апов), воспитание детей, их социализация. И тогда эта женщина становится сердцем и кровеносной системой семьи. И она получает огромное уважение от мужа, который умеет считать, каких расходов бы ему стоил такой личный ассистент. А тут эти функции выполняет любимая женщина или мужчина. Это упрощает и продлевает жизни второго человека, делает ее более качественной и удобной. Такой труд стоит очень дорого.

Но у нас это просто любая женщина (или мужчина), которые не смогли найти себя в жизни и поэтому вынуждены мертвым грузом лежать на человеке, который попался на пути.

По мнению Галины, если женщина в России не востребована на рынке труда — ее приходится «нанять» собственному мужу Фото: pixabay.com