Коробейники XXI века: история семьи, которая одна кормит целую деревню в глуши

Олеся и Роман Заречные 5 лет возят продукты в село Лаптевка на севере Новосибирской области Фото: Олеся Заречная

В Новосибирской области 333 деревни, которые настолько малы и затеряны в глуши, что там нет даже магазинов. Их жители заказывают товары почтой или договариваются о совместных закупках. А в некоторые деревни — туда, где находятся энтузиасты — продукты возят предприниматели из соседних крупных сёл. Бизнес из этого никакой — работают в лучшем случае за крошечную прибыль. НГС познакомился с семьёй предпринимателей, которые раз в неделю садятся на старый УАЗ и привозят продукты в деревню Лаптевка Колыванского района. Они зарабатывают копейки, но от помощи государства решили отказаться из-за бумажной волокиты. Подробнее — в материале НГС.



Роман и Олеся Заречные живут в селе Малый Оёш Колыванского района. Олеся работает учительницей, а Роман занимается торговлей. Пять лет назад они решили возить продукты в село Лаптевка Пихтовского сельсовета Колыванского района. Не ради денег — скорее благодаря идее, что кроме них это делать некому. Лаптевка примерно в 100 километрах от Новосибирска; последние 20 — настоящее бездорожье.



Деревня Лаптевка находится в 100 километрах от Новосибирска Фото: geocaching.su

«Я сама из Пихтовки, а муж из Лаптевки. В Лаптевке мы прожили с ним 10 лет, — объясняет Олеся Заречная выбор села, где решили устроить торговлю. — До нас там был предприниматель, а потом он бросил это. Он открыл магазин в Колывани — там асфальт, и техника не ломается. К тому же в тот год, когда было сильное наводнение, ему пришлось возить продукты на лодке. Мы подумали: почему бы нам не попробовать? Тем более знаем маршрут, знаем, кто там живёт, куда лучше подъехать, где встать. Открыли ИП и начали возить туда продукты».

Что возить и в каких количествах, они узнали от предыдущего торговца. Дальше подсчитать было несложно, так как в деревне совсем мало жителей. «Всего 15 человек примерно. Можно по пальцам пересчитать. По списку числится больше, но они давно уже разъехались. Остались в основном те, кому за 55–60 лет», — говорит Олеся. — Сначала нам рассказали, сколько нужно сахара, сколько литров масла. Потом уже сами поняли, кому что нужно».

У семьи был старый УАЗ. Роман и Олеся решили не ставить никаких палаток, тем более это непрактично для северной деревни, и стали торговать с машины. Раз в неделю по вторникам Роман приезжает в Лаптевку на своём внедорожнике, открывает дверцы и ждёт покупателей.



Роману Заречному 44 года, он родом из деревни Лаптевка Фото: Олеся Заречная

«Люди знают, когда завоз, к этому времени и собираются. В деревне это ведь ещё место общения. Пока мы стоим, они там какие-то новости обсуждают возле машины. Это такое небольшое событие», — делится наблюдениями Заречная. Ассортимент в автолавке довольно широкий. «Хлеб, крупы, печенье, пряники, конфеты, молочка, йогурты, дрожжи, напитки, CocaCola даже в пластиковых бутылках. То есть продукты не только первой необходимости. Также фрукты, овощи, арбузы, — перечисляет она. — Даже Kitekat для своих кошек покупают, хотя, казалось бы, деревня. Иногда заказывают даже чуни, зимнюю одежду, пододеяльники, носки тёплые, трусы мужские... Было дело, даже ванны привозили». Самый необычный заказ, вспомнила она, — кипятильник. А к праздникам — 8 марта, 23 февраля, Новый год — всё довольно стандартно. Как правило, люди заказывают наборы парфюмерии. Всё, что остаётся, предприниматели выставляют на прилавке в своём магазинчике в Малом Оёше.

Дорога до Лаптевки Видео: Олеся Заречная

Несмотря на то, что в Лаптевку приходится добираться по грунтовой дороге, визиты в деревню они не пропускают. «В любую погоду — хоть дождь, хоть ветер — мы едем, ползём. Но муж знает все ямки, все ручьи, как и где объехать. Человек ведь вырос в этой местности», — объясняет Заречная.

Перебои бывают лишь весной, в распутицу, когда по размытой дороге не может проехать ни пожарная, ни скорая. Как говорят предприниматели, путь в деревню может быть отрезан на 2 недели. «Мы знаем, что в конце февраля — начале марта нужно привозить как можно больше продуктов. Люди запасаются мукой, чтобы стряпать, маслом, солью, то есть продуктами первой необходимости».

Наценка на молочную продукцию в их автолавке — 25%, на остальные товары — 30%. «Я даже не знаю, как ответить на вопрос о прибыли, — пожимает плечами Олеся. — 10 тысяч в чистом виде, я считаю, это неплохо, всё равно какой-то плюс к бюджету. Мало это или много — кому как. Но это чистая прибыль».

Олеся работает учителем, у Заречных две дочери Фото: Олеся Заречная

В Новосибирской области, по данным правительства региона, 333 деревни живут без магазинов. Где-то продукты люди заказывают почтой или организуют совместные закупки, где-то их возят бизнесмены вроде Заречных.

В середине сентября в областном правительстве решили простимулировать развитие торговли в отдалённых сёлах. «Минпромторгом НСО прорабатывается вопрос возможного использования механизмов государственной поддержки при приобретении автолавок. В рамках разрабатываемого проекта «Автолавка в село» предполагается приобрести ещё 9 машин на базе автомобиля ГАЗ», — заявили чиновники во время оперативного совещания у губернатора. Предпринимателям, в частности, планируют компенсировать часть транспортных расходов. Всего на поддержку торговли в сёлах в этом году потратят 21 миллион рублей.

Но воспользоваться этими деньгами, считают Заречные, почти нереально. «Да, я слышала про эти льготы, особенно для тех предпринимателей, которые ездят по бездорожью. И мы действительно относимся к этой категории, — рассуждает Олеся Заречная. — Мы взяли в нашем сельском совете список документов, я показала его мужу, он округлил глаза: там не меньше десяти всяких справок. И ладно прийти в Пенсионный фонд, сказать, что ты индивидуальный предприниматель, или в налоговую, например. Но эти документы я даже не знаю, где брать, в какие идти кабинеты. И даже названия не запомнила этих справок. Короче, мы просто всё это выкинули и не стали возиться».

