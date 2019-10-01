«Расстанетесь — забудется»: правила жизни пары, которая вместе уже 66 лет и всё еще держится за руки

На фото — Елисеевы Егор Макарович (91 год) и Валентина Дмитриевна (84 года). В этом году супруги отметили 66 лет совместной жизни Фото: Сергей Ковыркин и Елена Сухина

1 октября — день, когда начинается Декада пожилого человека. Это международный праздник, который отмечают в России и мире. К этому мероприятию социальная служба «СО-Прикосновение» придумала фотопроект «66 оттенков любви»: героями стала пара, которая уже 66 лет живет вместе. Редакция SHE.НГС не смогла пройти мимо невероятно трогательных кадров и лично познакомилась с Валентиной Дмитриевной и Егором Макаровичем: гостеприимные супруги рассказали историю своей жизни и дали несколько дельных советов для молодежи о том, как сохранить любовь.



«Ну вы посмотрите на него, какой Штирлиц! Как такого не любить!» — улыбается Валентина Дмитриевна и показывает фотографии. Как раз накануне у супругов прошла фотосессия. В гости к семье Елисеевых приехал стилист, нарядил невесту, а Егору Макаровичу подобрали элегантный костюм — пара фотографировалась у кинотеатра «Победа».

«Ну Гурченко!» — сказал Егор Макарович, когда увидел жену с прической и в платье Фото: Александр Ощепков

«Он же у меня всю жизнь военный, мы на парад приходим — он в костюме, с медалями, статный, все цветы соберёт. А молодежь поцеловать просить — а я что? Пусть целуют», — продолжает рассказывать сибирячка.

Егор Макарович — ветеран войны. Надевать пиджак с медалями в последнее время ему стало тяжело из-за возраста Фото: Александр Ощепков

Валентина Дмитриевна и Егор Макарович познакомились в 1953 году в маленьком городе Алейске на Алтае. Будучи выпускником лётного училища, Егор Макарович вернулся домой с направлением на службу в город Иваново. Валентине Дмитриевне тогда было всего 18 лет — красавица сразу запала в сердце молодого лётчика.

В квартире Елисеевых по стенам развешаны семейные фото — можно посмотреть всю историю Фото: Александр Ощепков

«Я девушку эту приметил, думал-думал, ходил неподалеку, а потом набрался смелости, подошел и говорю: "Пойдем со мной в кино или в клуб?"» — вспоминает Егор Макарович.

Супруги совсем не ожидали, что им сделают такой подарок, и во время фотосессии немного волновались Фото: Сергей Ковыркин и Елена Сухина

«Он молодой — видный был, в форме, все на него смотрят. Я согласилась, мы пошли на танцы, так и задружили. Ухаживать за мной начал, я сначала не очень как-то, а потом понравился», — продолжает Валентина Дмитриевна. Молодые люди даже толком не успели повстречаться — Егору Макаровичу пришла пора собираться в Иваново.

За всю жизнь они ни разу не расставались Фото: Александр Ощепков

«Я предложил остаться, подождать — неизвестно же, как служба пойдет, тяжело будет. Валя хотела со мной согласиться, а матери наши настояли: "Езжайте вместе. Расстанетесь — забудется, а Иваново — там же одни женщины". Мне товарищи говорили: "Ты зачем в Иваново с собой невесту везешь, столько девчат там", а потом на Валю посмотрели — говорят: "Ааа, тогда ладно!", так и переехали», — вспоминает Егор Макарович.

Валентина Дмитриевна говорит, что у нее чувство, будто они с мужем встретились только вчера Фото: Сергей Ковыркин и Елена Сухина

В те года у Валентины Дмитриевны не было даже паспорта. Молодые люди приехали в Иваново незарегистрированные, пошли жениться, а им не верят — думали, что сбежала, спрашивали, в курсе ли родители, что жениться собрались: «Я думаю, что за вопросы такие странные? Поженились в итоге, без свидетелей, тогда же не было еще шикарных свадеб. Думали, комнату в общежитии дадут — а нам сказали, что места нет, "идите на частную квартиру"».

Валентина Дмитриевна и Егор Макарович с дочками Фото: Александр Ощепков

Супруги поселились в небольшой комнате, хозяйка пустила при условии, что без детей. А в январе они узнали, что ждут ребенка. На седьмом месяце родились девочки-близняшки: «Тогда же не было УЗИ, такой сюрприз для нас! Девочки слабенькие были, но выходили. Хозяйка выгнать нас не может, мы кое-как поставили кроватку, девочки вальтом спали, памперсов нет, мне даже 19 лет еще не исполнилось. Так и зажили».

Самый главный секрет, по мнению пары — один муж и одна жена на всю жизнь, — что они и советуют молодым Фото: Александр Ощепков

В жизни супругов было всё: и безденежье, и сложности с жильем, ссоры, ревность (Егор Макарович даже сказал: «Вы посмотрите, какая она красивая, а я же понимал, что хоть и сам ничего, есть парни лучше меня. Но никогда никто из нас не давал друг другу повода, мы же любим»). Никогда им не приходила мысль в голову, что можно разойтись, жить порознь. Из Иваново они переехали в Липецк, потом в Барнаул, потом добрались до Новосибирска. Во времена Хрущёва весь полк Егора Макаровича попал под сокращение, и молодой офицер остался без работы.

Супруги говорят, что нужно разговаривать друг с другом и слышать, кто что говорит Фото: Сергей Ковыркин и Елена Сухина

«Очень долго не мог найти работу. Я что умею? Гранаты кидать, бомбы вешать, стрелять. Моя профессия — защищать Родину. До армии в деревне в поле работал, сеял, пахал, на тракторе ездить научился. А куда это? Никуда не годится. Повезло, что товарища, с которым служили, встретил, он меня в МВД позвал — так и проработал там... Не сказать, что любил, но дело свое знал», — вспоминает Егор Макарович. Валентина Дмитриевна окончила несколько курсов и пошла работать сначала нянечкой в ясли, а потом учительницей в школу, так и осталась там.

Валентина Дмитриевна раскладывает в семейных альбомах фото членов семьи по мере их взросления Фото: Александр Ощепков

«Как-то меня подвело здоровье, я долгое время пролежала в больнице, так Егор всё время рядом был, каждый день. Тогда все удивлялись, говорили, что другой уже давно или запил бы, или новую жену нашел, — продолжает рассказывать сибирячка. — Всякие нюансы были, но мы народ неизбалованный. Я воспринимала всё, как должное. А сейчас что — мало денег зарабатывает, машину не дарит, ужас какой!»

Фото: Александр Ощепков

«У меня чувство, будто мы встретились только вчера. Я ему на 90 лет песню заказала, там слова такие: "Посмотри, как он хорош, муж, с которым ты живешь, краше и дороже не найдешь". Вот так надо каждый день мужу петь», — шутит сибирячка и добавляет: супруг на всю жизнь должен быть один, — А мужчинам не следует менять жен на молодых — им же надо соответствовать, а через год посмотрите на этих мужчин — на себя не похожи».

Фото: Александр Ощепков