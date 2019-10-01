Котябрь пришёл: синоптики дали морозный прогноз погоды на месяц (показываем на гифках)

Первая половина октября порадует теплом, но вторая зальёт дождями с мокрым снегом Фото: Александр Ощепков / НГС

Синоптики обнародовали прогноз погоды на октябрь. Новосибирцы уже проводили и простое лето, и бабье лето, успели промокнуть под дождями, походить в футболках и в шапках, а под конец и посмотреть на первый снег. И всё это только за сентябрь. Теперь же, как прогнозируют синоптики, город снова накроет волна тепла, после которой, видимо, придётся доставать пуховики. НГС узнал прогноз погоды на октябрь и сравнил его с данными на пяти популярных сайтах о погоде. А коротко об их прогнозах по традиции расскажут котики в гифках.

Последние сентябрьские дни оказались неприятными — город поливал ледяной дождь, жаворонков по утрам встречали ледяные лужи, а в последний день месяца горожан и вовсе настигло что-то вроде снега. Синоптики говорят, что настало время погреться — на Новосибирск надвигается волна тепла, правда, скорее всего, последняя. «Холода на юге Сибири и в Новосибирской области подходят к концу, — рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк. — И хотя ещё предстоящей ночью сохранится угроза заморозков, в дневные часы 1 октября мы обещаем жителям Новосибирска температуру на уровне +6...+8 градусов, но уже обойдётся без существенных осадков. А начиная с середины недели с западными, юго-западными ветрами в регион начнут поступать более тёплые воздушные массы, и температурный режим ближе к выходным уже прогнозируется примерно на 2–3 градуса выше средних многолетних значений.

Надо рассчитывать на постепенное повышение температуры».

Так, благодаря влиянию антициклона, как прогнозируют в «Фобосе», эта неделя обойдётся без осадков. Воздух по ночам будет остывать, поэтому в области заморозки не исключают, но в городе днём воздух будет прогреваться: в середине недели можно рассчитывать на +8...+13 градусов, а в выходные даже +10...+15.

Кроме того, как заверила Елена Волосюк, в следующий раз снег в Новосибирске выпадет не раньше чем во второй половине октября. Уже после этого погода сменится и станет больше похожа на октябрьскую. НГС сравнил данные синоптиков с прогнозом на пяти популярных интернет-сайтах — в принципе, всё понятно даже по гифкам с котиками.

«Яндекс.Погода» тоже обещает новосибирцам тепло, почти летнее. С четверга можно будет вернуться к ветровкам, а в выходные и в начале следующей недели и вовсе наступит почти лето — в воскресенье и следующий понедельник температура воздуха достигнет +18...+19 градусов. Дальше вернётся осень: сначала +14, потом +10. После первой декады «Яндекс» опирается на данные многолетних наблюдений — по ним, новосибирцев ждут холодные дожди, +5...+8 градусов, а в последнюю неделю октября — снег и -2 днём.

«Погода Mail.Ru» решила продлить волну тепла до середины следующей недели — по данным сервиса, волна тепла с дневными температурами +13...+17 продлится до следующего вторника, а затем после перерыва на +9 вернётся вновь, и к середине месяца обещает +18. Дальше, если верить многолетним наблюдениям, будет грустнее — +5...+7, — но даже ближе к ноябрю плюсовые температуры днём сохранятся. Так что будет теплее, чем кажется, и даже солнечно.

Тёплый прогноз получился и у портала WorldWeather: всю эту неделю и даже следующую новосибирцев ждёт постепенное повышение температур с +5...+8 во вторник и среду до +15 через неделю. Дальше тепло резко пойдёт на спад до +9, а затем до +5, и такой температура продержится примерно до ноября. Снега тоже не видно, как и других осадков.

Эта неделя окажется тёплой и по данным Gismeteo: к выходным — до +16. На следующей неделе похолодает до +7...12, в город вернутся дожди. Дальше — хуже: вторая половина месяца пройдёт при дневных температурах около нуля и снегопадах. После 23 октября наступит почти настоящая зима — столбик термометра не поднимется выше -3, а по ночам будет и вовсе -13...-14.

Портал «Ну и погода» тоже обещает новосибирцам тёплую неделю, самым тёплым днём окажется воскресенье — воздух прогреется до +16 градусов. Вообще, первая декада окажется довольно комфортной и сухой. После 10 октября температуры понизятся в среднем до +10, пройдут дожди, а в середине месяца — -2 и даже мокрый снег. После недлительной реабилитации до +8 октябрь будет думать, что он зимний месяц, так что новосибирцам в 20-х числах придётся одеваться потеплее. Это самый снежный прогноз.