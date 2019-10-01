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Проблема

«Где дороги?»: ремонт ям при помощи земли и палок и помойка на Калинина под носом у пассажиров

Дорожники засыпают ямы пылью с асфальта, а власти не могут навести порядок на площади Калинина

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В новом, 45-м выпуске проекта «Где дороги?»: бюджетный ремонт новосибирских улиц из подручных земли и палок, помойки на тротуарах на площади Калинина и перекопанные обочины на Бердском шоссе. 

Яма на Связистов до ремонта

Яма на Связистов до ремонта

Как починить типовую Новосибирскую дорогу? Из подручных средств конечно же. «Еще вчера на этом самом месте зияла огромная яма, в которой то и дело громыхали бамперами проезжающие автомобили...

Яма на Связистов после ремонта

Яма на Связистов после ремонта

... а что же сегодня? С самого утра усердно трудились рабочие и техника, выскребая землю с парковки до самого асфальта. Всю эту мякоть свалили в ту самую яму», — рассказывает читательница Любовь.

На Горском жилмассиве

На Горском жилмассиве

Раскопки и ремонт на Горском жилмассиве. Ограждение частично отсутствует, можно упасть или заехать в траншею. 

Раскопки на Высоцкого

Раскопки на Высоцкого

«На ул. Высоцкого, 53 застройщик, что строит ТЦ, нелегально разрушил асфальтовое покрытие, сломал свежесделанный забор-ограждение и разрушил газон. Разрешения на работы ни УК, ни совет дома не давали», — жалуются жители дома.

На Бердском шоссе

На Бердском шоссе

«После реконструкции Бердского шоссе от Матвеевки до проспекта Строителей неизвестная организация производит земляные работы на обочине проезжей части. Работы проводятся без паспорта объекта, выставления дорожных знаков. После их работ благоустройство не восстанавливается, колодцы разрушены», — сообщает Павел.

Перекресток Станиславского и Степной

Перекресток Станиславского и Степной

«Перекресток Станиславского и Степной. Ремонт второй месяц идёт, знаков понавесили, только не подумали каких», — пишет читатель Илья.

Помойка на Калинина

Помойка на Калинина

Пассажирам общественного транспорта на Калинина приходится «обруливать» кучи мусора. «Свалка в центре города на пл. Калинина. Администрация Центрального округа уверяет, что мусор вывозится дважды в день. Посмотрите на фото! Администрация также обвиняет незаконную уличную торговлю, справиться с которой они не в состоянии. Что мешает сделать цивилизованными и торговлю, и складирование мусора?» — ставит острый вопрос читательница Валентина.

Забор посреди тротуара

Забор посреди тротуара

Забор посреди тротуара? Пожалуйста. «Возле второго корпуса НГУЭиУ начали возводить очень странный забор. Его ставят под углом по отношению к тротуару, и с узкой стороны забор перегораживает 2/3 тротуара. Причем тротуар загораживают в неудобном месте, где стоит киоск с хот-догами и на переменах постоянно толпа студентов, что затрудняет проход пешеходов», — информирует Ольга. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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Где дороги?ямы

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    КОММЕНТАРИИ (15)

    Юла
    1 окт 2019 в 08:14

    А я вот наблюдаю за строительством дороги новой на родниках по улице Мясниковой. И ума не приложу на что деньги такие потрачены. Явно мэрия больше половины по карманам себе оставила.

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 08:12

    Хосподи, как же тоскливо на все это смотреть...И мы еще претендуем на звание "Столица Сибири". К сожалению с таким градоначальником как А. Локоть мы окончательно превратимся в Селополис или огромный поселок городского типа.

    )))
    1 окт 2019 в 08:12

    сейчас, нытики заноют диваны, хотя - была самая низкая явка - на выборы в этом году за всё время