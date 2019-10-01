«Где дороги?»: ремонт ям при помощи земли и палок и помойка на Калинина под носом у пассажиров

В новом, 45-м выпуске проекта «Где дороги?»: бюджетный ремонт новосибирских улиц из подручных земли и палок, помойки на тротуарах на площади Калинина и перекопанные обочины на Бердском шоссе.

Как починить типовую Новосибирскую дорогу? Из подручных средств конечно же. «Еще вчера на этом самом месте зияла огромная яма, в которой то и дело громыхали бамперами проезжающие автомобили...

... а что же сегодня? С самого утра усердно трудились рабочие и техника, выскребая землю с парковки до самого асфальта. Всю эту мякоть свалили в ту самую яму», — рассказывает читательница Любовь.

Раскопки и ремонт на Горском жилмассиве. Ограждение частично отсутствует, можно упасть или заехать в траншею.

«На ул. Высоцкого, 53 застройщик, что строит ТЦ, нелегально разрушил асфальтовое покрытие, сломал свежесделанный забор-ограждение и разрушил газон. Разрешения на работы ни УК, ни совет дома не давали», — жалуются жители дома.

«После реконструкции Бердского шоссе от Матвеевки до проспекта Строителей неизвестная организация производит земляные работы на обочине проезжей части. Работы проводятся без паспорта объекта, выставления дорожных знаков. После их работ благоустройство не восстанавливается, колодцы разрушены», — сообщает Павел.

«Перекресток Станиславского и Степной. Ремонт второй месяц идёт, знаков понавесили, только не подумали каких», — пишет читатель Илья.

Пассажирам общественного транспорта на Калинина приходится «обруливать» кучи мусора. «Свалка в центре города на пл. Калинина. Администрация Центрального округа уверяет, что мусор вывозится дважды в день. Посмотрите на фото! Администрация также обвиняет незаконную уличную торговлю, справиться с которой они не в состоянии. Что мешает сделать цивилизованными и торговлю, и складирование мусора?» — ставит острый вопрос читательница Валентина.

Забор посреди тротуара? Пожалуйста. «Возле второго корпуса НГУЭиУ начали возводить очень странный забор. Его ставят под углом по отношению к тротуару, и с узкой стороны забор перегораживает 2/3 тротуара. Причем тротуар загораживают в неудобном месте, где стоит киоск с хот-догами и на переменах постоянно толпа студентов, что затрудняет проход пешеходов», — информирует Ольга.

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