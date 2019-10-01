Как, женился на другой?! 17 уморительных морд, которые слишком похожи на нас (мемы на все случаи)

Смотреть фотоотчёты с вечеринок страшно не только людям

Фото: Александр Ощепков / НГС

У тех, кто говорит, что собаки не умеют улыбаться, кажется, никогда не было собаки. Эти животные могут отдаваться азарту, радоваться победе и готовы посвящать себя полностью интересному делу (в их понимании, разумеется). Корреспонденты НГС побывали на соревнованиях «Сибирский заяц» по курсингу — бег за приманкой — и поймали самые смешные и милые морды псов. Глядя на некоторые, можно узнать себя в разных жизненных ситуациях.



Когда с другом заказали в кафе одно и то же — черт побери Фото: Александр Ощепков / НГС

Такой синхронности позавидуют даже гвардейцы королевы Елизаветы II — эта пара умеет ходить в одну лапу, даже гоняясь за приманкой.

Достаточно красиво развиваются волосы на ветру? Надеюсь, кадр выйдет удачным для instagram Фото: Александр Ощепков / НГС

Когда из-за воли к победе немного потерял лицо (найдите глаза на морде второй собаки — мы не смогли).

Когда решила чмокнуть мужа после долгой разлуки, а он скрывает радость Фото: Александр Ощепков / НГС

«Отложите старт, тут человеку срочно нужна доза любви!».

Когда врал всем, что любишь свою работу, а потом наступила пятничкаааа Фото: Александр Ощепков / НГС

Кажется, третий эспрессо был лишним — этому лабрадору больше кофе не наливать!

Я секси, а вы как? Фото: Александр Ощепков / НГС

Однозначно красавчик забега № 1 .

Фото: Александр Ощепков / НГС

Быстрее бегущих хаски только школьники, которых отпустили с последнего (в жизни) урока.

Когда поешь в машине и тут навстречу едет знакомый — он видит вот это Фото: Александр Ощепков / НГС

«Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий», — зачарованная собака.

Сохраняю грацию и аристократичность, даже убегая от судей.

Фото: Александр Ощепков / НГС

«Сколько там надо пробежать? 50 метров? Может, в Колывань сбегаем, а, хозяин? Туда и обратно, я быстро».

«Что? Я победил? Правда? Ай да я!».

Фото: Александр Ощепков / НГС