Как, женился на другой?! 17 уморительных морд, которые слишком похожи на нас (мемы на все случаи)

У тех, кто говорит, что собаки не умеют улыбаться, кажется, никогда не было собаки. Эти животные могут отдаваться азарту, радоваться победе и готовы посвящать себя полностью интересному делу (в их понимании, разумеется). Корреспонденты НГС побывали на соревнованиях «Сибирский заяц» по курсингу — бег за приманкой — и поймали самые смешные и милые морды псов. Глядя на некоторые, можно узнать себя в разных жизненных ситуациях.
Такой синхронности позавидуют даже гвардейцы королевы Елизаветы II — эта пара умеет ходить в одну лапу, даже гоняясь за приманкой.
Когда из-за воли к победе немного потерял лицо (найдите глаза на морде второй собаки — мы не смогли).
«Отложите старт, тут человеку срочно нужна доза любви!».
Кажется, третий эспрессо был лишним — этому лабрадору больше кофе не наливать!
Однозначно красавчик забега
Быстрее бегущих хаски только школьники, которых отпустили с последнего (в жизни) урока.
«Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий», — зачарованная собака.
Сохраняю грацию и аристократичность, даже убегая от судей.
«Сколько там надо пробежать? 50 метров? Может, в Колывань сбегаем, а, хозяин? Туда и обратно, я быстро».
«Что? Я победил? Правда? Ай да я!».
Ты, когда ощущаешь своё превосходство над остальными.