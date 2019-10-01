1 октября вторник
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 6/10
usd 64.64
eur 70.72

Темы

СЕЙЧАС +3°С
Пробки 6/10
usd 64.64
eur 70.72

Все новости

Все новости
Милота
Фоторепортаж

Как, женился на другой?! 17 уморительных морд, которые слишком похожи на нас (мемы на все случаи)

Они не боятся быть смешными — в этот хмурый вторник нам не помешает взять с них пример

Поделиться

5 309
20 Обсудить
Смотреть фотоотчёты с вечеринок страшно не только людям<br>

Смотреть фотоотчёты с вечеринок страшно не только людям

У тех, кто говорит, что собаки не умеют улыбаться, кажется, никогда не было собаки. Эти животные могут отдаваться азарту, радоваться победе и готовы посвящать себя полностью интересному делу (в их понимании, разумеется). Корреспонденты НГС побывали на соревнованиях «Сибирский заяц» по курсингу — бег за приманкой — и поймали самые смешные и милые морды псов. Глядя на некоторые, можно узнать себя в разных жизненных ситуациях.

Когда с другом заказали в кафе одно и то же — черт побери

Когда с другом заказали в кафе одно и то же — черт побери

Такой синхронности позавидуют даже гвардейцы королевы Елизаветы II — эта пара умеет ходить в одну лапу, даже гоняясь за приманкой.

Достаточно красиво развиваются волосы на ветру? Надеюсь, кадр выйдет удачным для instagram

Достаточно красиво развиваются волосы на ветру? Надеюсь, кадр выйдет удачным для instagram

Когда из-за воли к победе немного потерял лицо (найдите глаза на морде второй собаки — мы не смогли).

Когда решила чмокнуть мужа после долгой разлуки, а он скрывает радость

Когда решила чмокнуть мужа после долгой разлуки, а он скрывает радость

«Отложите старт, тут человеку срочно нужна доза любви!».

Когда врал всем, что любишь свою работу, а потом наступила пятничкаааа

Когда врал всем, что любишь свою работу, а потом наступила пятничкаааа

Кажется, третий эспрессо был лишним — этому лабрадору больше кофе не наливать!

Я секси, а вы как?

Я секси, а вы как?

Однозначно красавчик забега № 1.

Быстрее бегущих хаски только школьники, которых отпустили с последнего (в жизни) урока.

Когда поешь в машине и тут навстречу едет знакомый — он видит вот это

Когда поешь в машине и тут навстречу едет знакомый — он видит вот это

«Вижу цель, верю в себя, не замечаю препятствий», — зачарованная собака.

Сохраняю грацию и аристократичность, даже убегая от судей.

«Сколько там надо пробежать? 50 метров? Может, в Колывань сбегаем, а, хозяин? Туда и обратно, я быстро».

«Что? Я победил? Правда? Ай да я!».

Ты, когда ощущаешь своё превосходство над остальными.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

собакимилые животные

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (20)

    av-tar
    1 окт 2019 в 03:31

    Это лица водителей летящих на красный сигнал светофора

    Прокофий
    1 окт 2019 в 00:04

    Кому какое дело до собак? Это же не котики.

    40+
    1 окт 2019 в 01:43

    Какое отношение имеют все эти подписи к представленным фотографиям?