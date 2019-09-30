Дом всех денег: НГС проник в самое знаменитое и закрытое здание центра — его двери открыты раз в год

Здание Госбанка — одна из визитных карточек Новосибирска, который претендует на звание столицы конструктивизма Фото: Александр Ощепков / НГС

Раз в год отделения Банка России по всей стране проводят день открытых дверей. В этом году он пришёлся на 28 сентября, и для Сибирского управления банка стал четвёртым в его истории. Корреспонденты вместе с сотнями новосибирцев побывали в стенах одного из самых охраняемых зданий в городе и узнали о его истории.

28 сентября возле здания Госбанка на Ленина, 1 шумно и празднично: вдоль здания выстроились в ряд фотозоны с огромными (в физическом смысле) деньгами, а в сам Госбанк небольшими группами пускали тех, кто хотел посмотреть на него изнутри.



Побывать в стенах здания можно только раз в году, в день открытых дверей Фото: Александр Ощепков / НГС

Для Сибирского управления Банка России это всего лишь четвёртый день открытых дверей в истории, поделились сотрудники пресс-службы, и проходит он одновременно со всеми региональными отделениями в стране: Банк России часто занимает исторические здания, и в Москве даже существует выставка «Дом для банка», которая рассказывает их историю.

Новосибирское здание Госбанка построили в 1930 году. В 1920-е годы Сибирская краевая контора Госбанка СССР находилась в здании нынешнего Краеведческого музея. В какое-то время, по словам заведующей музеем истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина Дарьи Гаркуши, банк работал на втором этаже здания НГУАДИ на Красном проспекте, 38.



Здание задумывалось совсем другим, но из-за нехватки средств его пришлось срочно видоизменять Фото: Александр Ощепков / НГС

В 1928 году, когда банк расширялся, возникла необходимость в новом здании и был объявлен всесоюзный конкурс, на который прислали 25 проектов. Лучшим признали проект Григория и Михаила Бархиных, но затем финансирование резко сократилось, и огромное здание, которое предполагалось проектом, пришлось спешно переделывать. Работу доверили уже видному на тот момент архитектору Андрею Крячкову, который на базе конкурсных вариантов, занявших в конкурсе 2 и 3 места (их присудили проектам Моисея Гинзбурга и группы архитекторов под руководством Льва Руднева), создал свой — его и построили в 1930 году.



До войны среди кабинетов и коридоров были квартиры и даже детский сад Фото: Александр Ощепков / НГС

Первоначально в здании были не только кабинеты, операционный и кассовый залы и сейфы, но и квартиры руководства банка и даже детский сад на втором этаже. Эту часть здания легко распознать по фасаду: это четырёхэтажная будто бы вставка с небольшими относительно всех остальных окнами. В какой конкретно период здесь жили люди и играли дети, в пресс-службе банка уточнить не смогли, но точно известно, что после войны жилых помещений здесь уже не было. Очевидно, работники банка к тому времени уже переехали в специально построенный для них по проекту того же Крячкова дом на Урицкого, 15.



Первый в городе памятник Андрею Крячкову появился именно в здании Госбанка Фото: Александр Ощепков / НГС

В вестибюле здания на первом этаже установлен бюст сибирского архитектора: долгое время он был единственным в Новосибирске памятником Крячкову, о котором знало не так много людей, а увидеть могло и того меньше. В 2008 году уже полноценный памятник появился возле другого известного здания по его проекту — Стоквартирного дома.



В банке уверяют, что максимально сохранили изначальные интерьеры Фото: Александр Ощепков / НГС

Все интерьеры, уверяют сотрудники банка, сохранены: стены, потолки, огромное зеркало перед лестницей, аутентичные светильники. И интерьеры здания внешнему его виду уже не соответствуют: Андрею Крячкову, уже пожилому человеку, конструктивизм не нравился, говорит Дарья Гаркуша, поэтому здание получилось «конструктивистским по-крячковски».



Даже светильники здесь оригинальные Фото: Александр Ощепков / НГС

— Крячкову стиль казался надуманным и неподходящим для климата: открытые плоские кровли, окна большие — это всё для Сибири было некомфортно. Крячков не имел в виду, что надо накручивать историзм и эклектику, с которой боролись конструктивисты, но и уходить в чистые голые поверхности тоже как-то нежелательно. Плюс, он понимал, что в Сибири у него никогда не будет условий сделать по-настоящему хорошо, потому что идеально эти все гладкие поверхности смотрятся, если это высококлассная штукатурка, высококлассный бетон. А они бились за каждый гвоздь, потому что ничего не было в городе, — поясняет она. — И если мы на интерьеры посмотрим, то всё миленькое, сглаженное, есть какие-то тонкие детальки, относящиеся к модерну, более мягкая форма.



В огромном кассовом зале на первом этаже в прошлом веке выдавали деньги горожанам и кредиты предприятиям Фото: Александр Ощепков / НГС

На первом этаже расположен огромный кассовый зал: обычно он фактически пустой, но в день открытых дверей одно из рабочих мест вынесли прямо в зал, чтобы продемонстрировать, как работает специальное оборудование.

В здании нестандартная лестница: у неё разные высота и ширина ступеней. По романтической версии, это было сделано специально, чтобы поднимались и спускались по ней, не торопясь.



Парадная лестница — заодно кратинная галерея с портретами руководителей банка Фото: Александр Ощепков / НГС

Сопровождают каждый шаг портреты руководителей банка разного времени. В череде портретов видных мужчин — одна женщина: Екатерина Ивановна Жаботинская, под чьим руководством на Станционной построили огромный расчётно-кассовый центр.



В просторном зале с галереей когда-то находился операционный зал и даже проводили праздники Фото: Александр Ощепков / НГС

Лестница ведёт в огромный операционный зал, который по планировке повторяет кассовый на первом этаже: грубо говоря, на втором этаже открывали счета, а на первом — выдавали деньги. Сейчас с двух сторон отгорожены рабочие кабинеты с кодовыми замками, а когда-то банковские служащие принимали здесь клиентов: до перестройки, по информации руководителя пресс-службы Сибирского управления Банка России Артёма Слепова, здесь обслуживали население и оформляли кредиты предприятиям. В этом же зале даже проводили городские праздники — до войны вход был свободным.



До перестройки зал освещался огромными окнами с четырёх сторон, и люстр в нём не было, а светильники по периметру были, скорее, декоративными. В 1990-х здесь появились перегородки, а за ними — кабинеты Фото: Александр Ощепков / НГС

Люстры в зале предусмотрены не были: огромные окна освещали его с четырёх сторон весь день, а светильники по периметру были по большей части декором. Так, в частности, архитектор в своё время сэкономил на электричестве. В 1990-е из гипсокартона, пластика и стекла здесь соорудили перегородки, но памятнику архитектуры, уверяют в пресс-службе, это не повредило.



Музей в банке существует с 2002 года, но доступен зрителям стал всего несколько лет назад Фото: Александр Ощепков / НГС

В конце зала есть небольшой музей, который открыли в 2002 году. Несколько лет назад его отдали пресс-службе банка, и теперь здесь иногда проводят экскурсии и читают лекции для школьников и студентов. Правда, признаются в пресс-службе, экскурсии проходят не особенно часто: раньше Банк России в Новосибирске для посещений был закрыт, и многие просто не знают, что можно просто позвонить и договориться об экскурсии. В дни открытых дверей же ежегодно приходят от 200 до 300 человек. Правда, статус режимного объекта с банка никто по такому случаю не снимает, и попасть сюда можно, только предварительно зарегистрировавшись и по паспорту.



После того как хранилище перевезут в новое здание, банк ждёт масштабная реконструкция Фото: Александр Ощепков / НГС