Не тетка: 7 красоток в стильных пальто о том, где купить и как носить главную вещь осени

Стильные сибирячки рассказали, где в Новосибирске купить тёплое пальто Фото: Алёна Золотухина

Сентябрь и октябрь — месяцы, когда самым важным элементом в образе становится пальто. Огромное количество фасонов, и сибирячки научились так мастерски сочетать верхнюю одежду, что идешь по улице, разглядываешь, кто во что одет, и радуешься. А еще подмечаешь детали и потом переносишь идеи на себя. Корреспондент SHE.НГС прогулялась по центру и спросила у стильных горожан, куда пойти за теплым пальто — на торговые центры, как оказалось, лучше не надеяться, иначе есть риск замерзнуть в модной новинке.



Светлана, 31 год, не работает



Фото: Алёна Золотухина

«Я в первый раз купила такое длинное пальто, захотелось что-то потеплее. Магазин назывался Lime, стоило около 8000 рублей. Обычно я чуть ли не с июня ношу пуховики, постоянно мёрзну. Я не скажу конкретных магазинов, сама искала очень долго. Не разбираюсь, что модно сейчас, а что нет, выбираю то, что нравится».

Елизавета, 20 лет, учится и работает



Фото: Алёна Золотухина

«Это пальто я купила два года назад в магазине Malina Fashion, стоимость не помню. Выбрала то, что понравилось из представленного ассортимента, мне нравится то, что оно длинное и теплое. Я бы порекомендовала магазин 12 Storeez, там очень качественная одежда, но стоимость выше среднего. Осенью я всегда мерзну, согреваюсь кофе».

Эрика, 24, свое рекламное агентство



Фото: Алёна Золотухина

«В прошлом году я смотрела показы, была в моде клетка, мне понравилось, поэтому я купила такой фасон пальто. Люблю классику, чтобы было более строго, вытачки. Это пальто из магазина United Colors of Benetton, стоило около 15 000 рублей. Теплое пальто можно найти в Duman, рядом магазин Inspire, еще Charuel и 12 Storeez в ТЦ «Галерея», там качественная одежда и интересные модели, но чуть дороже, от 25 000 рублей. Если нет возможности купить два пальто на осень (одно потеплее), посоветую под низ надевать тонкую болоньевую безрукавку».



Елизавета, 20 лет, учится и работает



Фото: Алёна Золотухина

«Поиск пальто сейчас — один из сложных моментов, очень много того, что не нравится. Я купила в магазине Inspire, стоит около 10 000 — 15 000 рублей. Оно очень теплое, фасон позволяет носить и классику, и спорт, мне это важно с моим образом жизни, но предпочтение больше отдаю классике. Я знаю много шоурумов, в них даже больше выбор, чем в торговых центрах. Из массмаркета, наверное, Zara».

Полина, 18 лет, учится



Фото: Алёна Золотухина

«Мне нравятся длинные фасоны. Это пальто я купила в «Синаре», стоит около 12 000 рублей. Это искусственный материал, под овечку. Я ношу всё — и куртки, и пальто, — что удобнее. В торговых центрах продают холодные вещи, они не подходят под нашу погоду. Я бы посоветовала «Синар», там качественно. Осенью я обычно надеваю много одежды, поэтому не мерзну».

Валентина, 28 лет, певица и музыкант



Фото: Алёна Золотухина

«Это пальто из Zara, я не мерзну. С теплой кофтой — хорошо. У нас в городе много где можно купить хорошее пальто, смотря какие финансовые возможности — Max Mara, Lilotti (я много чего там брала, мне нравится), Zheno — очень качественная одежда. Я одеваюсь по настроению, сочетаю пальто со всем — и с юбками, и с каблуками, и с кроссовками и джинсами. Согреваюсь чаем».



Анастасия, 35 лет, домохозяйка



Фото: Алёна Золотухина