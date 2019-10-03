За репост ответишь! Угадайте, за какие посты в соцсетях вас всё ещё могут осудить

Год назад Владимир Путин предложил декриминализировать статью, по которой в России чаще всего судят за лайки и репосты: вместо уголовного срока и разорительных штрафов интернет-радикалов, которые попали в поле зрения закона впервые, теперь наказывают по административным меркам — штрафом до 20 тысяч рублей, арестом до 15 суток или обязательными работами.



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