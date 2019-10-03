За репост ответишь! Угадайте, за какие посты в соцсетях вас всё ещё могут осудить

В мобильной версии НГС теперь есть кнопка «Все новости», которая открывает список публикаций в хронологическом порядке. Она для тех, кому хочется читать все материалы по времени их публикации. Кнопка всплывает внизу экрана, когда вы листаете главную страницу сайта вверх.
30 сентября 2019
Разбан: новая функция для комментаторов НГС
Скрыли комментатора под публикацией, а теперь хотите его вернуть? Мы добавили новую функцию: «разбанить» пользователя, от которого вы отписались, можно у себя в профиле во вкладке «Скрытые комментаторы».
13 сентября 2019
Есть вопросы о трудовых правах?
Привет! Мы продолжаем разбираться в том, что действительно вас волнует. Сегодня собираем вопросы о ваших трудовых правах, зарплате, отношениях с начальством и коллективом. Спрашивайте, а мы ответим!
Год назад Владимир Путин предложил декриминализировать статью, по которой в России чаще всего судят за лайки и репосты: вместо уголовного срока и разорительных штрафов интернет-радикалов, которые попали в поле зрения закона впервые, теперь наказывают по административным меркам — штрафом до 20 тысяч рублей, арестом до 15 суток или обязательными работами.
Если вы считаете, что ведете свою виртуальную жизнь безопасно, или верите, что приватные настройки в соцсетях делают ваши записи действительно приватными, пройдите наш тест, который мы собрали из реальных историй жителей России. Год назад мы делали аналогичный тест, и пришла пора посмотреть, как изменились решения судов после того, как статью 282 смягчили. Узнайте, что с вами было бы, если бы вы оказались на месте этих ньюсмейкеров.
Вы — известный местный блогер и шутки ради заводите фейковый аккаунт вашего губернатора. Полиция поймет ваш юмор?
Вы сохранили у себя на страничке видео со свастикой, которое до этого показали по федеральному каналу. Докажете в суде, что сюжеты с телевидения — не повод, чтобы судить вас?
Вы так переживали, что рядом с вашим домом построят вредный завод, что репостнули на стену «План Даллеса». Что дальше, угадаете?
Вас возмущают некоторые действия президента. Поделитесь своим острым мнением с подписчиками?
Ну ладно, а фотку с плохой надписью про президента выложить можно? Не вы же писали, а просто увидели и сфоткали
Вы репостнули песню, которая, как оказалось, находится в реестре экстремистских материалов. Вангуете свою судьбу?
Вы написали гневный комментарий в адрес мусульманской семьи. Кто вас накажет?
Ну ладно религия, а как быть с гомофобными комментариями? За них в России тоже наказывают?
Вы — осужденный за репост и только что узнали, что вашу статью декриминализировали. Что делать будете?