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За репост ответишь! Угадайте, за какие посты в соцсетях вас всё ещё могут осудить

В годовщину смягчения статьи за интернет-экстремизм предлагаем погадать на судьбу

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В интернете все время кто-то неправ!

В интернете все время кто-то неправ!

Год назад Владимир Путин предложил декриминализировать статью, по которой в России чаще всего судят за лайки и репосты: вместо уголовного срока и разорительных штрафов интернет-радикалов, которые попали в поле зрения закона впервые, теперь наказывают по административным меркам — штрафом до 20 тысяч рублей, арестом до 15 суток или обязательными работами.

Если вы считаете, что ведете свою виртуальную жизнь безопасно, или верите, что приватные настройки в соцсетях делают ваши записи действительно приватными, пройдите наш тест, который мы собрали из реальных историй жителей России. Год назад мы делали аналогичный тест, и пришла пора посмотреть, как изменились решения судов после того, как статью 282 смягчили. Узнайте, что с вами было бы, если бы вы оказались на месте этих ньюсмейкеров.

Вы — известный местный блогер и шутки ради заводите фейковый аккаунт вашего губернатора. Полиция поймет ваш юмор?

    Вы сохранили у себя на страничке видео со свастикой, которое до этого показали по федеральному каналу. Докажете в суде, что сюжеты с телевидения — не повод, чтобы судить вас?

      Вы так переживали, что рядом с вашим домом построят вредный завод, что репостнули на стену «План Даллеса». Что дальше, угадаете?

        Вас возмущают некоторые действия президента. Поделитесь своим острым мнением с подписчиками?

          Ну ладно, а фотку с плохой надписью про президента выложить можно? Не вы же писали, а просто увидели и сфоткали

            Вы репостнули песню, которая, как оказалось, находится в реестре экстремистских материалов. Вангуете свою судьбу?

              Вы написали гневный комментарий в адрес мусульманской семьи. Кто вас накажет?

                Ну ладно религия, а как быть с гомофобными комментариями? За них в России тоже наказывают?

                  Вы — осужденный за репост и только что узнали, что вашу статью декриминализировали. Что делать будете?

                    ТЕКСТ

                    ТЕГИ

                    Владимир Путининтернетрепосты

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                      КОММЕНТАРИИ (8)

                      Qwerty
                      3 окт 2019 в 08:11

                      Это доказательство что странна живет в полнейшем маразме. Власть настолько боится людей что уже скоро будет нельзя оскорблять не только представителя власти но и обычного мента.

                      Фото пользователя
                      3 окт 2019 в 08:32

                      Я всё это знаю, потому пишу комменты аккуратно!
                      Слава Путину! Слава России!
                      Долой Бойко и Навального!

                      Алекс 54
                      3 окт 2019 в 08:10

                      Да нас рать!