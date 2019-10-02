Группа разбора: в кромешной тьме иномарка налетела на «каблук» — выясняем, кто виноват

Авария получилась драматичной из-за огромной разницы скоростей Фото: Михаил Тюжин / Vk.com

Эта авария на одной из трасс под Тюменью — страшный сон для любителей ездить в темноте, которые считают, что ночью и безопаснее, и быстрее. Владелец регистратора на Renault Logan мчался по трассе с ближним светом фар, когда возникло препятствие — «каблучок» Иж-2715. Затормозить, судя по всему, Logan уже не успевал, поэтому удар получился особенно сильным. Что делал на трассе кажущийся неподвижным Иж? Мнения расходятся: ГИБДД рассматривает версию о несоблюдении дистанции автором видео на Renault Logan. То есть предполагают, что Иж пусть медленно, но ехал. Ряд наших читателей склоняются к мысли, что «каблучок» стоял на трассе.

Представитель комитета по защите прав автомобилистов в Свердловской области Дмитрий Ларионов, посмотрев видео покадрово, пришёл к выводу, что Иж всё-таки двигался:

— За время, что автомобиль был в кадре, он проехал дистанцию, примерно равную длине разметочной линии, — объясняет он.

В этом случае водитель Logan позади обязан был соблюдать безопасную дистанцию. Но ведь очевидно, что Иж был как минимум провокатором аварии, а значит, возникает вопрос: есть ли легальные основания обвинить его в этом ДТП?

Пункт 10.5 Правил дорожного движения запрещает двигаться без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим участникам движения. Правда, этот пункт «мягкий», то есть за его нарушение не наказывают. Да и сам факт необоснованной езды с малой скоростью трудно доказать: водитель всегда может сослаться, что замедлился, например, перед остановкой на обочине, которая в данном случае не запрещена.

От удара одну из машин выбросило в поле Фото: Михаил Тюжин / Vk.com

Но есть более весомый момент.

— У фургона явно что-то не так с задними габаритами: вероятно, грязные или даже нерабочие, — считает Дмитрий Ларионов. — С подобной «оптикой» наезды сзади — лишь вопрос времени. Влететь мог кто угодно.



Это обстоятельство юридически значимо, потому что пункт 2.3.1 ПДД прямо запрещает движение с негорящими (отсутствующими) задними габаритами в тёмное время суток. При этом водитель обязан проверить и обеспечить в пути исправность автомобиля.

— В общем-то, у нас вся нормативная база строится на том, что ночью любой объект на дороге должен быть обозначен и хорошо заметен, а если это невозможно — водитель должен быть предупреждён об этом, например, знаком аварийной остановки, — добавляет Дмитрий Ларионов.

Это обстоятельство может возложить часть вины на водителя фургона. Тем не менее с юридической точки зрения ответственность лежит и на авторе видео, потому что, помимо соблюдения дистанции, он должен был помнить очень коварный пункт 10.1 ПДД. Тот в числе прочего требует от водителя выбирать скорость движения с учётом видимости. Проще говоря, в этом пункте зашифрована старая водительская мудрость «не вижу — не еду». В темноте скорость должна быть такой, чтобы остановочный путь автомобиля не превышал длины светового пучка фар.



А в случае обнаружения опасности водитель должен тормозить вплоть до полной остановки — это тоже требование пункта 10.1 ПДД. То есть дотошное его соблюдение исключает аварии по описанному сценарию.

— Для точных суждений о возможности избежать ДТП данных недостаточно, — считает Дмитрий Ларионов. — Надо знать скорость автомобиля с регистратором, и, если он не превышал, а опасность стала очевидной, когда водитель уже не располагал технической возможностью избежать ДТП торможением, водитель, ехавший позади, может быть признан и вовсе невиновным. В иных случаях судом должна быть установлена его виновность в какой-то доле. Бросается в глаза, что водитель Logan как будто не тормозил вообще.

После подобных аварий возможны два типа судебных тяжб. Если в аварии серьёзно пострадали или погибли люди, против виновника (или виновников) возбудят уголовно дело по статье 264 УК РФ. Если же обошлось без членовредительства, одна из сторон может взыскать компенсацию за ущерб от ДТП в той части, которая не покрывается страховками. И в рамках гражданского процесса виновность может быть распределена в пропорции, скажем, 60:40 или 90:10.



— На мой взгляд, это абсолютная вина фургона, но суд с этим вряд ли согласится, — считает юрист группы «Форлекс» Николай Попов. — Конечно, будут указывать, что водитель Renault Logan должен был двигаться с такой-то скоростью, с учётом дорожной обстановки в тёмное время суток. В таких делах суд обязательно спросит: а если бы это был не фургон, а человек? И тут всё становится понятно.

Николай считает, что водитель Renault Logan может снизить свою ответственность, если докажет, что фургон оказался на дороге не в результате каких-то непреодолимых обстоятельств (ДТП, поломка) и имел возможность обозначить себя на дороге, но не сделал этого.

В случае, если фургон всё-таки стоял, доля ответственности его водителя может быть значительно выше. При штатной остановке Иж должен был съехать на обочину, то есть за белую линию, обозначающую край проезжей части. Если же остановка связана с форс-мажором, необходимо было включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки на расстоянии 30 метров (пункт 7.2 ПДД). Здравый смысл же подсказывает, что вне зависимости от причины остановки в подобных условиях разумнее убрать машину с проезжей части.

Водитель автомобиля Иж выглядит провокатором аварии, который сделал всё возможное, чтобы подставить водителя позади. Но с точки зрения буквы закона автор видео всё же нарушил Правила, ехав «быстрее света фар».