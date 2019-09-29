Когда архитектору снесло крышу: пять фантастических замков России

А дракон выйдет? Фото: Илья Давыдов / Сеть городских порталов

Пока одни ютятся впятером на двадцати квадратах, другие строят себе целые замки. Здесь могли бы поселиться рыцари круглого стола, индийские князья и цыганский табор. Посмотрите, что получается, когда есть много свободного времени, куча стройматериалов, а руки растут из нужных мест. Когда-то мы показывали совершенно необычные дома — круглые, из бутылок и фантиков — а теперь добрались до крепостей!

Рыцарский замок под Волгоградом

Ну что за дом! Средневековье какое-то! Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Разбитая проселочная дорога, старые обветшавшие дома, заросли кустарников да степной бурьян, рыцарский замок, покосившиеся заборы, подпираемые клубнями картошки и кочанами капусты. Стоп. Откуда здесь взялся рыцарский замок? Его в частном секторе города Фролово Волгоградской области построил местный архитектор Николай Архипов, потому что просто устал жить в избушке.

Фасад рыцарского замка запросто заменит учебники по истории Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Построить средневековые хоромы вышло дешевле, чем сделать евроремонт. Съездил в карьер, дал мужикам 200 рублей, чтобы отобрали хорошие камни, еще 2500 рублей заплатил за их подвоз. Строй — не хочу! Клеить обои, красить и штукатурить не надо, а если где-то забыли стереть пыль, то она лишь добавляет антуража.



Если к фотографии замка не ставить геометку, многие подумают, что вы опять за границей



Видео: V1.RU

Фасад украшают главные сюжеты Нового завета, в саду расположились пруд, фонтан и фигуры греческих дев. За дверями открывается целый музей, где гости могут пройти краткий курс истории, геральдики и архитектуры.

Вместо собаки замок охраняет дракон Фото: Алексей Волхонский / V1.RU

Портреты пишет дочь строителя, а сын ваяет макеты оружия — все при деле. Супруга волгоградского рыцаря преимущественно занята погребом, пополняя его заготовками. Словом, счастье — это когда все дома.

Команда V1.RU провела экскурсию по замку. Присоединяйтесь, это вас впечатлит.

Коттедж Махараджи в Екатеринбурге

В таком антураже так и тянет надеть цыганскую рубаху и пойти красть коней Фото: Дмитрий Емельянов / Е1.RU

Девяностые были особенной эпохой, когда даже ковры вешали на стены, чтобы показать состоятельность. (Сегодня хорошие ковры тоже удовольствие не из дешевых, но почему-то мода на них отпала.) Но были и те, кто шел дальше и решал отгрохать себе замок. На стенах — лепнина и картины, потолки — обязательно с шикарными люстрами. Именно такой коттедж достался молодому человеку из Екатеринбурга в наследство от дедушки-цыгана. Когда-то здесь жила семья из 15 человек, а теперь дом, который местные прозвали замком Махараджи, сдается.

Аренда такого особняка в праздники обойдется в 100 тысяч рублей Фото: Дмитрий Емельянов / Е1.RU

Огромный дом на 800 квадратных метров построили в 1992-м. Здесь до сих пор пахнет постперестройкой (а после гостей еще и моющими средствами — за постояльцами капитально убираются каждый раз), а колоритное оформление в цыганских традициях переносит в прошлое.



Когда лень идти в музей, можно основать его дома Фото: Дмитрий Емельянов / Е1.RU

Все стены банкетного зала на первом этаже в картинах, повсюду висят огромные хрустальные люстры, зеркальный потолок украшен бордовым бархатом. Но самое помпезное место в доме — деревянная лестница с белыми резными балясинами. Ее облюбовали фотографы и девушки, которые мечтают забраться на олимп инстаграма.

Как оформлены другие этажи уральского замка, что здесь происходит и сколько стоит провести ночь в стиле лухари, узнали на E1.RU.

Сказочное шато в промзоне Екатеринбурга

Хозяин крепости держит в ней бизнесменов Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Еще один замок украшает промышленную зону Екатеринбурга. Заметить его легко: вокруг только гаражи, базы да автомойки. Здание с гордым названием «Шато леон» видели многие местные, но что в нем находится, знают не все. Журналисты E1.RU забрались в глубинку уральской столицы и провели виртуальную экскурсию по пряничному домику, где на самом деле расположился бизнес-центр.

Представим себя драконом и полетаем над замком



Видео: Е1.RU

На улице посетителей встречают скульптуры львов, холл первого этажа увешан флагами, на входе стоят дамы с кувшинами, везде позолоченные статуи. Шестиэтажный «Шато леон» появился в 2014 году. Выстроить его в виде замка решил директор Евгений Крохалев.

На автомойке в замке сначала работали люди в доспехах, но что-то пошло не так Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

Российского здесь мало, разве что стремление выглядеть лучше, чем другие. Все дизайнерские решения внутри помещения мужчина выбирал сам: кафель, штукатурку декоративную, обои, сюрреалистические картины, привезенные из разных стран.



Когда закончатся стены, вешайте картины на потолок Фото: Артем Устюжанин / Е1.RU

В общем, если вы любите путешествовать и привозить сувениры, но место дома закончилось, стройте бизнес-центр. Украшайте его диковинными вещами, а за колорит можно и стоимость аренды повыше сделать.

С таким оформлением помещений так и хочется заглянуть в кабинет директора. Интересно узнать, как оформлен самый главный офис шато? Скорей смотрите на это здесь!

Английская бастилия в Омске

В строительство замка пошло буквально все Фото: Елена Латыпова / NGS55.ru

Когда заигрался в реконструктора, а седины и возрастные болячки не дают разъезжать с молодыми рыцарями по фестивалям, строй свою крепость! Именно так поступил житель Омской области Александр Немо.

Хозяин бастилии уже устал считать количество экспонатов Фото: Елена Латыпова / NGS55.ru

А началось все с копии арбалета, из которого был убит король Англии Ричард Львиное Сердце. Для такого экспоната и помещение понадобилось особенное, историческое. Поэтому Александр и затеял строительство копии средневекового замка. За десять лет мужчина возвел крепость, со временем оборудовал ее пушками на случай осады, прикупил рыцарских доспехов, мечей и другого оружия.

Если будете плохо себя вести, отправитесь прямиком в тюрьму Фото: Елена Латыпова / NGS55.ru

Осталось вырыть ров с кольями, оборудовать форты и редуты. В общем, планов — выше крыши. Но где взять на все это материалы? Александр решает этот вопрос в два счета: он собирает стройматериалы натурально на улице, использует все, что можно найти на свалке: лом кирпича, камни, обрезки старых труб, арматуру. В ход идут любые жестяные предметы, старые тазы, ржавые бочки, бутылки. А на все остальное хватает скромной сибирской пенсии. Из чего еще состоит омская крепость и какие уникальные экспонаты можно увидеть в этом своеобразном музее, знают на NGS55.RU.

Средневековый замок в Тюмени



За отдельную плату здесь можно и ведьму поселить Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Все еще считаете, что Тюмень — столица деревень? А что вы скажете, когда увидите здесь средневековый замок за 35 миллионов рублей? На крепость обратили внимание не только тюменцы, но и сервис объявлений Avito, поместивший его в топ-10 дорогих замков России.



Хозяин замка построил его всего за пару лет



Видео: 72.RU

Трехэтажная крепость «Серый кардинал» появилась на берегу Туры в 2018 году, а возвел ее простой строитель. Во всяком случае, именно так называет себя Николай Мартышкин, который последние десять лет только и делает, что строит частные дома по всей Тюмени, а до этого вообще водил маршрутку. Ему 53 года, он никогда не бывал за границей и не занимался бизнесом, а деньги на реализацию проекта накопил благодаря строительным заказам и продаже собственной квартиры.

С крыши открывается вид, достойный самого маркиза Карабаса Фото: Ирина Шарова / 72.RU

На первом этаже располагается просторная гостиная с большими окнами на Туру, на третьем есть выход на башню, откуда открывается вид на Тюмень. Одних только спален у «Серого кардинала» шесть штук.

Оказавшись в таких хоромах, легко потерять голову Фото: Ирина Шарова / 72.RU