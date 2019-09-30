Класс, газы! Проверьте, сколько вы помните с уроков ОБЖ?

Преподаватели именно этой дисциплины менялись в школе чаще остальных. Они могли позволить себе продезинфицировать кабинет легким амбре, покинуть класс на половину урока, а то и вовсе заснуть, спрятавшись за зеркальными очками. Но каким-то необъяснимым образом эти люди умудрялись даже давать знания! А что помните вы из уроков ОБЖ? Они пошли вам на пользу или вы станете тушить горящий телевизор водой? Пройдите полезный тест, чтобы найти ответы.
Для начала назовите причину землетрясений
Где в квартире можно укрыться при землетрясении?
В квартире пахнет гуашью, но никто не рисует. Что бы это значило?
А если от костра пахнет горьким миндалем? Продолжите жарить шашлык?
Какое из перечисленных природных явлений считается стихийным бедствием?
Как не надо тушить горючие жидкости?
Не знаем, как так получилось, но вы оказались в эпицентре пожара: много дыма, высокая температура... Как выбираться из помещения?
Что необходимо сделать при легком обморожении?
Как правильно наложить жгут?
Как оказать первую помощь при кровотечении из носа?
С какой стороны деревьев и пней строят свои муравейники муравьи?
Какое из перечисленных растений самое ядовитое?
И это далеко не все важные вопросы, которые вы можете решить вместе с нами. Полезные тесты выходят каждый понедельник. Например, раньше мы узнавали, как переспорить инспектора ДПС, находили свое место в родительском чатике, пытались понять сленг школьников и даже разбирались, как не стать героем печальной кредитной истории.