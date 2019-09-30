Класс, газы! Проверьте, сколько вы помните с уроков ОБЖ?

Преподаватели именно этой дисциплины менялись в школе чаще остальных. Они могли позволить себе продезинфицировать кабинет легким амбре, покинуть класс на половину урока, а то и вовсе заснуть, спрятавшись за зеркальными очками. Но каким-то необъяснимым образом эти люди умудрялись даже давать знания! А что помните вы из уроков ОБЖ? Они пошли вам на пользу или вы станете тушить горящий телевизор водой? Пройдите полезный тест, чтобы найти ответы.

