Спрашивали? Отвечаем! Как уволиться без скандала и что делать, если шеф лезет в личную жизнь

Многие из нас живут на работе, но совершенно не знают о своих трудовых правах Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

В проекте «Спрашивали? Отвечаем!» мы разбираем темы, которые действительно вам интересны: поговорили о коммуналке и декретных пособиях, подробно разобрали «путинские» выплаты на детей и приготовились обсуждать нюансы Трудового кодекса. За неделю вы прислали нам полторы сотни жалоб и вопросов: кого-то незаконно уволили, кому-то кажется, что его выживают с работы, кое-кто из вас уже месяц не может получить расчет, а кто-то не знает, как корректно (а главное — по закону!) отпроситься по семейным обстоятельствам.

Ваши вопросы мы передали двум экспертам-кадровикам и юристу и сегодня публикуем первую часть ответов на них. Может ли работодатель заставлять заниматься спортом, бросать курить и интересоваться личной жизнью? Не может, если ваши должностные обязанности напрямую не связаны с этим. А если связаны — то только в рабочее время. — В остальное время работодатель не имеет права вмешиваться в вашу жизнь, если вы своими действиями не причиняете ему вред. Но стоит отметить, что подобное поведение работодателя говорит о грамотном управлении, заботе о своем персонале и об имидже компании, — отмечает юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов.

В чем разница между ненормированным рабочим днем и сверхурочной работой? — При нормированном рабочем дне сотрудник работает от звонка до звонка, и работодатель может требовать задержаться лишь с согласия сотрудника и за дополнительную оплату — первые два часа в полуторном размере, последующие — в двойном. Это называется сверхурочной работой. Притом нельзя «пережимать» со сверхурочной работой — не более четырех часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год, — комментирует юрист.



При ненормированном рабочем дне работодатель может обязать сотрудника задержаться на работе без его согласия, издав соответствующее распоряжение. Взамен сотрудник получает не менее трех дней к оплачиваемому ежегодному отпуску. Сверхурочной работы при ненормированном рабочем дне как таковой нет, дополнительная оплата за работу после окончания формального рабочего дня работнику не положена.



Запомните: работать сверхурочно вы можете не более 120 часов в год Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

Могут ли меня оштрафовать, если ухожу с работы на пять минут раньше?

Нет. Уход с работы пораньше без согласия и ведома работодателя — это нарушение трудовой дисциплины. За нарушение трудовой дисциплины сотруднику можно вынести замечание или выговор, в ряде случаев даже уволить, но вычитать деньги из зарплаты работодатель не имеет права. Он может уменьшать премию, но только в том случае, если в подписанных между вами документах или локальных актах четко указано, что нарушение трудовой дисциплины влечет депремирование.

Зарплата состоит из оклада и премии. Законно ли вычитать из первой части за нарушение трудовой дисциплины?

— Нет. За нарушение трудовой дисциплины сотруднику можно вынести замечание или выговор, а в ряде случаев даже уволить, но вычитать деньги из оклада работодатель не имеет права. Уменьшать премию за это начальник может, если в подписанных вами документах или локальных актах работодателя четко указано, что нарушение трудовой дисциплины влечет депремирование, — замечает Артем Страшнов. Может ли работодатель сам решать, на карту какого банка перечислять зарплату?

Работодатель может предложить свой вариант, но право выбора банка Трудовой кодекс оставляет за вами. Сменить карту можно в любой момент, но не позднее чем за 15 дней до зарплаты.

Какие у меня есть права на испытательном сроке?

Рассказывает кадровик со стажем Вера Бородулина:

— Права точно такие же, как при заключении трудового договора. Согласно ч. 1 ст. 70 ТК РФ в договоре может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе. Если такого условия нет, считается, что человек принят на работу без испытания. Необходимо учитывать, что не всем работникам разрешено устанавливать испытательный срок, либо этот срок сокращен до двух недель. Если работодатель недоволен, он может расторгнуть договор до конца испытательного срока — предупредить об этом нужно не позднее трех дней с указанием причин и оснований. Решение работодателя можно оспорить в суде. Работник тоже может расторгнуть договор в период испытания, если решит, что эта работа не для него.



По закону надо отгулять 14 дней отпуска, а что делать с оставшимися? Можно ли брать по одному дню?

Закон никак не регламентирует, что делать с оставшимся отпуском, так что тут на усмотрение сотрудника: можете брать и по одному дню. Единственное правило — отдохнуть положенный срок необходимо, денежные компенсации предусмотрены только тем, у кого оплачиваемый отпуск удлиненный — например, работникам, трудящимся в условиях Крайнего Севера. Что касается прерывания отпуска на выходные, то поступить так можно с делимой половиной отпуска. Формально закон это действительно не запрещает.

Какой минимум в оплате больничного?

Объясняет HR-эксперт Ольга Новгородова:

— Если трудовой стаж превышает восемь лет, выплачивается пособие в размере 100% заработной платы. От пяти до восьми лет — 80%. Менее пяти лет — 60%. Средний дневной заработок рассчитывается за два календарных года, предшествующих году наступления нетрудоспособности, исходя из всех выплат и вознаграждений, которые были начислены работнику за этот период и облагались страховыми взносами в ФСС.



Есть еще масса нюансов. Например: максимум годового заработка — 815 000 рублей . Если зарабатываете больше, больничный все равно рассчитывается из этой суммы. Или, например, вы можете взять больничный, если нужно ухаживать за тяжелобольным членом семьи (не только ребенком). А если человек предыдущие два года работал неофициально, то больничный исчисляется исходя из минимального размера оплаты труда, сейчас это 11 280 рублей .

Если два года до этого вы работали неофициально, больничный рассчитают исходя из МРОТ — это чуть больше 11 тысяч рублей в месяц Фото: Сергей Сюрин / 29.RU

Хотите проверить бухгалтерию? Для этого есть онлайн-калькулятор. Как правильно отпрашиваться с работы на несколько часов, по семейным обстоятельствам? Могут ли меня не отпустить?

— Напишите заявление: это может быть отпуск за ранее отработанное время, отпуск без сохранения зарплаты, установление неполного рабочего дня в определенный период или оформление режима гибкого рабочего времени. Заявление нужно оформить в двух экземплярах, согласовать с руководителем, далее один экземпляр передать в отдел кадров, второй оставить себе. Но помните, что такой уход работодатель вправе не согласовать (за исключением категорий граждан, прямо указанных в законодательстве), — отмечает кадровик Вера Бородулина.



Может ли жена военнослужащего уйти в оплачиваемый отпуск на такое же количество дней, как супруг?

Отпуск жене военнослужащего положен одновременно с мужем. Но у военного отпуск может быть дольше, чем у его жены. Оставшиеся и недостающие дни отпуска супруга может взять за свой счет, и ей обязаны его предоставить без всяких вопросов.

Меня выживают с работы: каждый день составляют докладные, будто я опаздываю. Видеонаблюдения нет, как доказать, что я не опаздываю? Совет от юриста Артема Страшнова: снимайте все на телефон, ведите скрытую запись на диктофон, фотографируйте ежедневно часы в офисе работодателя, используйте отслеживание геолокации с учетом времени на вашем смартфоне. Пишите подробные объяснительные с указанием на то, что вы вели видеосъемку, в актах об опоздании расписывайтесь с пометкой «не согласен» и объяснением причин, а лучше с приложением доказательств.



Обязательно отрабатывать две недели перед увольнением — это миф: можете взять больничный или догулять остатки отпуска Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Можно ли при увольнении не отрабатывать две недели?

Да, если вы сможете договориться об этом с работодателем. Также причиной для срочного увольнения может стать выход на пенсию или поступление в ВУЗ или колледж.

Засчитают ли как отработку при увольнении мой больничный?

— Засчитают и оплатят в полном объеме, даже если срок больничного заканчивается после даты расторжения трудового договора. Вообще, обязанности отработать две недели у сотрудника нет, это просто распространенное заблуждение. На этот период сотрудник может взять больничный или отпуск при соблюдении ряда нюансов и правил, — отмечает юрист. Оплатят ли мне неотгулянный отпуск?

— Да, но обратите внимание на такой нюанс: период использования отпуска не совпадает с календарным годом и в основном зависит от даты приема на работу, перед увольнением необходимо узнать в отделе кадров, не использован ли отпуск авансом, — говорит кадровик Вера Бородулина.



Если на испытательном сроке вы поняли, что эта работа вам не по душе, можете уйти. Только предупредите руководство за три дня Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Может ли работодатель отказать в увольнении по собственному желанию на испытательном сроке?

Нет. Более того, в период испытательного срока действует правило о сокращенном сроке уведомления работодателя об увольнении — не четырнадцать дней, а три.

Когда должны выплатить расчет после увольнения?

Расчет вместе с документами работодатель должен отдать в последний рабочий день сотрудника, который увольняется.

Как добиться расчета? Работала неофициально, работодатель не отвечает 2,5 месяца. Срочно собирайте любые доказательства трудовых отношений: электронную переписку, СМС, сообщения в мессенджерах по рабочим вопросам, документы о переводах на карту, ключи от офиса, фирменную одежду, визитки, бейджи с брендом компании и вашим именем — словом, всё, что укажет на то, что вы там работали. С этими доказательствами идите в суд. Бывший работодатель не выплатил расчет и не выполняет предписание трудовой инспекции. Что делать?

— Обращайтесь в суд с исковым заявлением о выплате заработной платы. К иску приложите копии трудового договора, трудовой книжки, расчетные листки, выписку с карты о перечислениях заработной платы и протокол и постановления трудовой инспекции, — рекомендует юрист.

Могут ли уволить, если отказываешься переезжать в другой город?

В законе есть основания для увольнения, объясняет юрист, но однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Зависит от того, что прописано в трудовом договоре, в какой форме поступило предложение о переезде и есть ли аналогичные вакансии в вашем городе? Переезжаете только вы или вообще весь офис?

Какие льготы по Трудовому кодексу есть у многодетных родителей?

По словам юриста Артема Страшнова, льготы есть не только у многодетных работяг, но и вообще у всех сотрудников с малолетними детьми. Например, родителям детей до 14 лет можно просить неполный рабочий день, а для родителей детей до полутора лет при устройстве не назначается испытательный срок. Родитель ребенка до трех лет может ездить в командировки, работать сверхурочно и в ночное время только по своему согласию.

Многодетные родители сами выбирают время для отпуска (по общему правилу очередность отпусков имеет право устанавливать работодатель, мнение работников он может и не учитывать). А родителей с тремя и более детьми до 14 лет не могут уволить по сокращению или в случае непрохождения аттестации (если они — единственные кормильцы семьи).

А ещё многодетным матерям можно уходить на пенсию с 50 лет.



Многодетные родители могут уходить в отпуск, когда захотят, а не когда об этом просит руководство Фото: Артём Устюжанин / E1.RU