«Если не перестану есть — привет, Альцгеймер». Дневник сибирячки, обманувшей время. Письмо второе

Евгения Елезова (справа на фото) прошла второй этап обследований — на этот раз она сдала генетический тест Фото: instagram.com / biohacking.sib

НГС продолжает следить за судьбой одной из первых новосибирских биохакеров — 46-летней Евгении Елезовой. Месяц назад Евгения, совершенно не жалующаяся на проблемы со здоровьем, стала добровольцем эксперимента «Дневник биохакера». Целая бригада врачей теперь следит за жизненными показателями подопечной и пытается заставить её организм работать в разы лучше. В первом выпуске проекта участница прошла главные обследования и даже обнаружила у себя доброкачественную опухоль. Сейчас же Евгения Елезова прошла через генетический тест — ей предстояло узнать о себе много нового. Мы публикуем следующий отрывок из дневника сибирячки.



«Каждый день пью кофе и ем сладкое»

Когда я сдавала материал на генетический тест (немножко смешно и вообще не больно) — помазали палочкой с внутренней стороны щёк. Сначала одной, потом другой, выдали пластиковую карточку с номером заказа — и всё. Я втайне надеялась, что в расшифровке увижу: «Да у вас, деточка, ген долголетия — огого какой, можете есть что угодно и не париться, проживёте долго!» Но нет.

Во-первых, генов у нас столько, что сдать все не получится. Надо выбрать:

— базовый генетический тест «Диетология».

— базовый генетический тест «Косметология».

— базовый генетический тест «Активное долголетие».

Мне сказали — будем делать диетологию, потому что именно определение рисков по некоторым продуктам и корректировка питания (если нужно) принесет наибольший эффект в моем случае.

Ок. Я питаюсь интуитивно — ем, что хочется и когда есть время. Еду давно не солю, в крайних случаях — морская соль чуть-чуть. Соленья и маринады — вообще не про меня (что очень огорчает маму и тётушек — им некому пристроить банки с огурцами-помидорами).

Мяса ем мало, свинину — вообще нет. Рыбу — да. Овощи — да, в ежесезонной российской игре «впарь другу свои кабачки» я забираю безропотно все и всегда. Ограничила молочку и глютен — на всякий случай. Но зато практически каждый день пью кофе и ем сладкое — мне в детстве сказали, что мозгу нужна глюкоза. Понимаю, что это отмазка, но вкусно же!

Фраза моего врача (напоминаю, специализация — терапевт, эндокринолог-диетолог) про обнаруженный повышенный холестерин прочно засела у меня в мозгу, и читать расшифровку теста я начала именно с этого раздела.

К слову сказать, процедура расшифровки генов набирает популярность. Но меня всегда интересовал вопрос — для чего? Получу я эту брошюру с результатами — и что? Я же не генетик. И не медик.

Впридачу к расшифровке в обязательном порядке идёт консультация генетика, который сначала сам рассказывает про основные выявленные особенности, и потом отвечает на вопросы клиента. Плюс я получила ещё краткую распечатку с комментариями для врача.

«Самое печальное: шоколад — не моя история!»



Итак. Открываю, читаю. Отчёт имеет, что называется, интуитивно понятный интерфейс. Каждая группа генов в отчете ранжирована по шкале от красной до ярко-зелёной. Красный — это повышенный риск развития чего-либо, то, на что стоит обратить внимание и держать под контролем.

Ярко-зелёный — то самое «не парься, детка», иначе говоря — комбинация генов, дающая ярко-выраженный протективный эффект. Сколько у меня ярко-зеленых сегментов? Ноль.

Моя шкала — от нейтрального зеленого (уровень нормы) до красного. Приплыли.

Сразу пробежалась по «красным». Метаболизм углеводов. Что это значит? Что если я не буду ограничивать углеводы — я-таки стану пышкой. И всё бы ничего, но это повышает риск развития инсулинорезистентности — то есть привет, диабет.



Энтузиасты будут вести проект до середины ноября — они представят результаты на конференции для медиков Фото: instagram.com / biohacking.sib

Витамин D — да, по анализам у меня всё норм по нему, но есть риск снижения его уровня в крови. Если не наблюдать и не поддерживать — в старости возможен риск остеопороза.

Необходимость ограничивать поваренную соль. К чему может привести? К гипертонии в почтенном возрасте. И в качестве рекомендации даже предложено перейти на калийную соль (что, такое продаётся?!).



Риск повышения давления во время физнагрузок. Это у меня-то, у гипотоника... Сказали — специфика работы конкретно моей сердечно-сосудистой системы. Что делать? Периодически замерять до и после тренировок.

И про показатели физической нагрузки в целом вердикт был таков: «Да на вас пахать можно!» Шутка. Мне свойственны как скоростно-силовые качества, так и выносливость, то есть 10 тысяч шагов для меня — не пойдет, бегайте девушка, ваши полумарафоны и дальше (про суставы сейчас не говорим, это отдельная история).

Остальные показатели в оранжевой и бледно-зеленой зоне. Поэтому я просмотрела их, скорее, из интереса.

Кофе. Мне было интересно, можно ли мне «глушить кофе литрами»? Ответ такой: скорость метаболизма кофеина снижена. Рекомендуется ограничиться одной чашкой в день.

Холестерин. Ввиду повышенного холестерина в анализах я задавала много уточняющих вопросов эксперту. Рекомендациями и разъяснениями исписана целая страничка. Мне нельзя жиры не потому, что я стану вдруг толстой, а потому что ген Е4 будет откладывать это всё в мозг и в сосуды. И если я не перестану есть…. то привет, Альцгеймер.



И самое печальное: шоколад — не моя история. Там сплошь какао-масло, а у меня — рекомендация ограничить жиры. Вот печаль так печаль.

Елена Бобяк, организатор конференции «Биохакинг Сиб»:

«Женя умеет удивлять. Кто подумает, глядя на стройную девушку, бегающую полумарафоны, что у нее повышенный холестерин? Во-первых, большая молодец Наталья Владимировна Мичурина (Женин врач из «ЕвроМед клиники»), которая включила липидный спектр в перечень обследования крови. Благодаря ей мы узнали, что общий холестерин у Жени повышен, и это при таком спортивном образе жизни. Представьте, какие цифры холестерина мы бы увидели, если бы она вела малоподвижный образ жизни и ела плюшки, лежа на диване? Радует также то, что «хороших» холестеринов больше, чем «плохих».

Второй молодец — Ирина Петровна Терещенко (к. м. н., ведущий специалист Basis Genotech Group), она помогла Жене выбрать правильную панель для диагностики и дала исчерпывающую интерпретацию полученных результатов.

Генетика у Жени такова, что ей категорически нельзя допускать значительного повышения холестерина, особенно ЛПНП (липопротеины низкой плотности. — Прим. ред.). В её случае это чревато ранними проблемами с сосудами сердца и головного мозга. И статины, снижающие холестерин, именно в её случае будут малоэффективны — и именно это показали генетические тесты.