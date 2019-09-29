«Некуда деваться уже»: в России едва не запретили курить на балконах. Что об этом думают эксперты

Новые правила вводятся с 1 октября Фото: архив НГС

С 1 октября в России ужесточатся требования пожарной безопасности. Информация об этом опубликована на сайте МЧС России. Руководителей кинотеатров обязали показывать зрителям видеосюжеты о действиях при пожаре, а жильцам многоквартирных домов запретили жарить шашлыки на балконе, зажигать свечи и едва не запретили даже курить. Точнее, сначала представители МЧС России заявили, что курение тоже подпадает под запрет, однако вечером 28 сентября представители ведомства заявили, что курение на балконе не противоречит нормам, «если оно не создает угрозы пожарной безопасности». НГС попросил представителя МЧС, председателя ТСЖ и юриста рассказать, как отразился бы на россиянах запрет на курение на балконах.

Павел Винаков, представитель ГУ МЧС России по Новосибирской области:

«Закон, как я понимаю, был инициирован из-за того, что некоторые граждане позволяют себе использовать мангалы, барбекю на балконах, а открытый огонь — небезопасно. В законе говорится именно о разведении открытого огня.

Так что в части нормы, о которой известно сейчас, говорить о запрете курения на балконе преждевременно. Необходимы разъяснения — попадает ли под этот пункт требования правил противопожарного режима курение. Потому что, например, есть зажигалки по принципу прикуривателя в автомобиле, то есть там нет открытого огня. Как появятся разъяснения к закону, от этого и будем отталкиваться.

Но вообще курение на балконах, действительно, иногда приводит к возникновению пожаров. Например, если человек покурил, выбросил окурок с балкона, и этот окурок из-за порыва ветра попал на нижний балкон. Поэтому всё зависит скорее от порядка, который есть у человека в голове, соблюдения элементарных требований безопасности. Если человек здравомыслящий, для него существует понятие "пепельница"».



Иван О., курильщик с 15-летним стажем: «Я думаю, что этот закон приняли из-за того, что жителям многоквартирных домов, например, мешает жить дым от соседей. Но если человек — заядлый курильщик, и у него пока нет желания бросить, вряд ли он будет соблюдать запрет, и угроза штрафом тоже не поможет.

Если логически подумать — человек находится у себя дома, это его собственность, он находится в рамках своей квартире и вправе там курить. Контролировать и наказывать за это можно будет разве что принудительной установкой датчиков дыма. Но в этом случае, получается, курильщикам вообще некуда деться. У меня, например, квартира новая, в ней уже стоят датчики. То есть ни на кухне, ни в комнате, нигде нельзя курить. Остаётся только балкон».

Константин Бирюков, председатель ТСЖ «Северное сияние»:

«Курение на балконе — это комплексная проблема. Дым распространяется вверх, а бычки летят вниз. Весной, когда тает снег, вы даже не представляете, сколько мы собираем — просто мешками. Но это проблема уже в воспитании, в менталитете. В Европе курят, по моим наблюдениям, в два раза больше, чем у нас, но это как-то не особо мешает порядку. Уличные пепельницы везде стоят. Нам надо больше идти от этого — развивать культуру, менять сознание, чтобы человек сам доходил до этого: "Да, наверное, моему соседу будет некомфортно".



Да, вроде как некуда деваться уже этому бедному человеку-курильщику: в туалете дым идет по вентиляции, на лоджии — в окна к соседям, у подъездов на первом этаже — тоже в окна жильцов. Но я всё же за любые инициативы, которые ужесточают регламент курения.

Вопрос в том, как фиксировать эти нарушения. У нас есть запрет курить в подъезде, наклейки запрещающие висят. Но, по сути, рычагов воздействия на курильщиков нет, разве что только у участкового. То есть это нужно выйти на площадку, снять товарища на видео, узнать его адрес и отнести эти материалы к участковому. Ему вынесут предупреждение, и, если будет рецидив, повторить всё снова, тогда ему выпишут штраф. У нас нет дружинников, мы работаем только в соответствии с Гражданским кодексом. Технически думали, как это сделать — только поставить камеры». Дарья Базанова, юрист компании Seregin Legal Company:

«Во многих СМИ пишут про запрет курения на балконах. Но запрет курения в местах общего пользования — в многоквартирных домах это лестничные площадки, лифты и так далее — это установлено федеральным законом об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий употребления табака. Поправки, о которых мы говорим, не содержат именно такого запрета в рамках жилых помещений, в которые входит, в частности, балкон. Здесь речь идет о правилах противопожарного режима. Именно согласно новым правилам теперь запрещается использование открытого огня на балконах, лоджиях в жилых домах, общежитиях, гостиницах. И в этом постановлении Правительства о противопожарном режиме к источнику открытого огня относятся горящие спички и сигареты.

