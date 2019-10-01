Дерут не глядя: у сибиряка списали 330 тысяч рублей по долгам его двойника

С банковской карты новосибирца Андрея Морозова списали 330 тысяч рублей за его полного тёзку — кредитного должника Фото: Андрей Морозов

В конце августа с банковской карточки Андрея Морозова неожиданно списали 330 тысяч рублей. На счету у мужчины было 258 рублей, поэтому остальные деньги с дебетовой карты были списаны, получается, в долг. В банке объяснили Морозову, что счёт арестован по заявлению судебных приставов. А приставы рассказали пострадавшему, что на нём висит долг за кредит и отправили мужчину разбираться в суд. Только в суде Андрей Морозов узнал, что у него есть двойник, а приставы просто ошиблись.

В конце августа с карты «Альфа-банка» Андрея Морозова внезапно списали 330 тысяч рублей: точнее сняли со счёта последние 258 рублей, а остальная сумма ушла в минус.



«Я этой картой не пользуюсь, пользуюсь «сберовской», но залезаю я в мобильное приложение Альфа-банка и вижу, что у меня на карте минус 300 тысяч рублей. Притом, что это дебетовая карта и минуса там быть не может», — рассказал Андрей Морозов.

В «Альфа-банке» Морозову сообщили, что счёт арестован по просьбе судебных приставов. А судебные приставы объяснили мужчине, что на нём числится кредитная задолженность и все вопросы надо задавать Заельцовскому районному суду, который и выдал постановление о возбуждении исполнительного производства в отношении Морозова Андрея Александровича.

При сравнении судебного постановления с документами, которые оформляли приставы, стало понятно: в строку даты рождения вписали данные не настоящего должника, а его однофамильца. На самом же деле у двух разных Морозовых совпадало только полное имя.

«Когда я первый раз приехал в суд и в канцелярии давал вот эти вот [бумаги], мне секретарь там сказала, что я уже такой далеко не первый: много нас с подобными совпадениями. <…> В судебном приказе [был указан] Морозов Андрей Александрович с его датой рождения, а в исполнительном производстве, которое возбуждено на основании судебного приказа, почему-то [стояла] уже моя дата рождения. Возникает вопрос к судебным приставам: как так?», — недоумевает Андрей Морозов.

Мужчина заметил, что собрал все необходимые документы и со своим юристом подал заявление в суд на судебных приставов, которые почему-то указали в документах именно его дату рождения. Морозов уточнил, что будет добиваться полной отмены постановления приставов на арест банковской карты, а также, возможно, потребует компенсацию морального ущерба.

В управлении федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области объяснили корреспонденту НГС, что такие ошибки возможны и случаются автоматически.

«При регистрации исполнительного документа произошёл сбой и автоматически подтянулась дата рождения — число, месяц и год вот того Морозова, который к нам обратился как двойник. <…> Когда разобрались действительно, что это двойник <…>, то соответственно судебный пристав-исполнитель принял меры к отмене постановления. <…> Мы списали с него (с Морозова. — Прим. ред.) 258 рублей в пользу коллекторского агентства. Направлено уведомление для того, чтобы эти денежные средства вернули, и мы их вернём на счёт Морозова, который является двойником», — прокомментировала заместитель руководителя управления ФССП по НСО Светлана Иванова.



Замруководителя ФССП по НСО объяснила, что попадание даты рождения невиновного Морозова случилось из-за того, что этот Морозов в 2011 году был должником и находился в базе судебных приставов. В момент заполнении приставом графы с ФИО, дата рождения Морозова-невиновного, но числившегося в базе, подставилась в документ на нужную строчку автоматически.



При разбирательстве выяснилось: ошибка была в датах рождения двойников и возникла при оформлении документов судебным приставом Фото: Александр Ощепков

Юрист Константин Зиновьев рассказал корреспонденту НГС, что подобные совпадения случаются регулярно не только с физическими, но и с юридическими лицами. В таких случаях в судебном исполнительном листе указана одна фирма со своим адресом регистрации, а в постановлении судебных приставов появляется другая: с точно таким же названием, но с иным адресом регистрации юрлица. Который может быть даже в другом городе.

«Видимо, это связано ещё и с тем, что текучесть кадров в службе судебных приставов достаточно большая. <…> Кроме того, в производстве <…> одного пристава у нас в Новосибирске находится порядка двух-трёх тысяч исполнительных производств. Поэтому такие ошибки, наверное, неизбежны, что, впрочем, не оправдывает судебных приставов-исполнителей», — пояснил Константин Зиновьев.



По словам юриста, при подобной ошибке пострадавшему можно сразу подавать заявление суд или идти к судебным приставам, чтобы они самостоятельно исправили ошибку. Но предварительно, советует Зиновьев, стоит зафиксировать нарушение: обратиться в банк и получить там документ с указанием причины списания денег.

«Пострадавший должен обратиться [в суд] с иском о возмещении вреда. <…> В качестве ответчика по такому делу будет выступать Российская Федерация в лице ФССП. Они должны будут выплатить денежные средства, которые незаконно списали. При этом по действующему законодательству совершенно безразлично: успели ли они перечислить эти денежные средства взыскателю или не успели. <…> А если выяснилось, что деньги списаны с дебетовой карты, где был предоставлен овердрафт или с кредитной карты, то <…> тут явно появятся убытки, связанные со взысканием процентов со стороны банка. Поэтому в состав требование необходимо включить и такие убытки. <…> Обвинять здесь банк сложно, потому что он обязан исполнять все требования судебного пристава, не имея права проверять законность его действий», — рассказал юрист.

