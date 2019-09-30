Вон из офиса: 1200 новосибирцев уволят с работы до конца года

Больше всего сотрудников, предполагают эксперты, сократят в сфере обрабатывающего производства, госуправления, обеспечения военной безопасности, соцобеспечения и образования Фото: Александр Ощепков / НГС

На прошлой неделе газета «Известия» сообщила, что до конца сентября в России могут потерять работу 51 тысяча россиян — это следует из данных Росстата. Причём эти сокращения названы минимальными по сравнению с 2016–2018 годами. В Новосибирске цифра меньше — по данным Минтруда, до конца года без работы останутся почти 1200 человек. Журналист НГС узнал, кто в скором времени неожиданно для себя может оказаться на рынке труда, с какими сложностями в поиске работы сталкиваются уволенные и как наличие пивного живота влияет на шансы найти новую работу.



Среди почти 52 тысяч человек, по данным «Известий», самые масштабные сокращения запланированы в сфере обрабатывающего производства — 12,6 тысяч человек, госуправлении и обеспечении военной безопасности, социального обеспечения — 7,7 и образования — 5,2.

В министерстве труда и социального развития Новосибирской области рассказали НГС, что в период на январь–сентябрь 2019 года в регионе уволили 3038 человек — это на 7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возможное увольнение в четвёртом квартале 2019 года из-за сокращения, оптимизации штатов, ликвидации организаций коснётся 1145 человек (это данные, которыми располагают государственные учреждения занятости населения на основании официальных сообщений организаций. — Прим. ред.). «Ни в одной из сфер экономической деятельности Новосибирской области в четвёртом квартале 2019 года не предполагаются многочисленные увольнения в связи с сокращением или оптимизацией штатов, ликвидацией организаций. Так, в организациях, осуществляющих деятельность в сфере транспортировки и хранения, увольнения по указанным причинам могут составить 206 человек, в торговле — 187 человек, в финансовой сфере — 148 человек, в обрабатывающих производствах — 126 человек», — добавили в Минтруде.



С января по сентябрь 2019 года в Новосибирской области уволили 3038 человек Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Новосибирец Сергей (имя изменено по его просьбе) столкнулся с реструктуризацией компании: МКУ «Гормост», где он работал 10 лет, передали УЗСПТС — рабочие, которые отказались переходить в новую структуру, попали под сокращение.

«У меня был выбор остаться, но зарплата уменьшилась на 60%. Мэрия за то, что не стал делать, как им надо, внесла меня в чёрный список, и в муниципальную структуру устроится не могу, и зарплата, если устроюсь, будет не больше 20 тысяч. Поэтому сейчас дальнобойщик. Даже тут периодически попадаются плохие работодатели, и у всех в основном чёрная зарплата, у многих неофициальное трудоустройство. Многие после реструктуризации сейчас нашли работы, но зарплаты там по 15–20 тысяч», — пояснил он.

Сибирячка Ирина работала в одном из вузов Новосибирска. «Я была членом избирательной комиссии, участка — такие люди не подлежат сокращению. Я никогда не думала, что для меня это сыграет хорошую службу или дурную шутку. Плюс я занимала служебное жильё, всё время работая там. Сначала кастеляншей, потом заведующей общежития. Я имела неоднократно грамоты от администрации Центрального района, работала добросовестно, даже очень. Любые комиссии приходили — всегда ко мне приводили, никогда руководство не переживало и не боялось, потому что знало, что всё будет хорошо. А когда пришло новое руководство, решили с нами со всеми — со старенькими, так сказать, — расстаться», — вспоминает она.

До конца 2019 года в Новосибирской области увольнение может коснуться 1145 человек Фото: Ольга Бурлакова / НГС

И её, как говорит Ирина, начали подводить под увольнение: «Притянули два выговора смехотворных — и всё, уволили по статье после 26 лет безупречного труда. После этого я не смогла выплачивать кредит. Мне не дали каникул в кредитном бюро, потому что уволили по статье. Потом я судилась за жильё, за кредит. В общем, всю жизнь мне перековеркали этим увольнением», — со слезами говорит Ирина.

Сейчас официально она не устроена, потому что никто не хочет брать человека после 50 лет и с трудовой, где есть запись об увольнении по статье.

«Начинать свою вторую половину карьеры уборщицей у меня уже нет здоровья. Это я в молодости и пол мыла в центре занятости, и в автошколе, и стирала полотенца в парикмахерской. Сейчас нет такой возможности», — сетует женщина.

Уволенные и оказавшиеся на рынке труда новосибирцы отмечают, что найти место с достойной зарплатой очень сложно. Кладовщик Данил уже несколько месяцев ходит на собеседования, но предложения работодателей его не устраивают.

«У нас в стране сложилась такая культура низкой заработной платы: среди работодателей не принято платить какие-то адекватные деньги за работу людям. В принципе это всё связано с государством: в государстве у нас искусственно низкий прожиточный минимум. Если бы он указывался в адекватной сумме, зарплаты были бы выше. Крупные сети, которые имеют точки по всей стране, — это компании, в которых все соки из зарплаты у сотрудников выжаты. Идти туда — это намеренно обрекать себя на зарплату в 25 тысяч рублей. Я считаю, что прожиточный минимум в данный момент с ценами на продукты в стране — около 30 тысяч рублей, притом что ещё приходится снимать квартиру. Примерно столько нужно зарабатывать, чтобы покупать себе одежду, не говоря уже о бытовой технике», — заметил он.

Руководители кадровых агентств замечают, что проблема видна больше со стороны компаний, которые не могут найти нужных специалистов Фото: Юлия Шипицина / НГС

О разнице в желаемой и предлагаемой зарплате говорит и директор кадрового агентства «Люди дела» Елена Алеева. При этом, отмечает эксперт, работодателям сложнее, чем соискателям.

«Очень разные потребительские мотивы у кандидатов и работодателей. У работодателей достаточно высокие требования к уровню профессионализма людей, которых они хотят взять на работу. Но зачастую предложение, которое они готовы сделать соискателю, кандидату, не устраивает его. Это конфликт не новый, но в последнее время, год-полтора, эта разница в потребительских мотивах обеих сторон на рынке труда становится всё больше и больше», — уверена Елена Алеева.

Руководитель кадрового агентства People-Group Андрей Вовченко считает, что сложнее всего в Новосибирске сейчас найти работу студентам и людям старше 50 лет, если это не узкие специалисты.

«Старше 50 берут обычно тех, кто имеет активную жизненную позицию и спортивное телосложение. Не секрет, что после 50 многие животики имеют и от этого ещё и не могут активно работать. Если человек старше 50, то должен готовить себя к работе даже физически: должен заниматься зарядкой, бегать трусцой, в зал ходить, а не просто на огороде ползать», — считает Вовченко.



Не очень охотно компании берут студентов, потому что те быстро уходят Фото: Ольга Бурлакова / НГС