Снимите это немедленно: как оформить щедрый европротокол по ОСАГО с 1 октября 2019 года

Чтобы получить максимальную выплату, нужно оформить ДТП через приложение, скачать которое нам удалось без проблем Фото: Дмитрий Гладышев

Сразу два приятных изменения закона об ОСАГО вступают в силу с октября 2019 года: во-первых, оформлять европротокол можно будет при разногласиях водителей, а во-вторых, сумма компенсации возрастает до максимальных 400 тысяч рублей. Для этого, правда, нужно выполнять одно важное условие — зафиксировать аварию с помощью приложения сайта «Госуслуги» или системы «ЭРА-ГЛОНАСС». Сделать это вполне реально уже сейчас.

Что изменилось

Схема европротокола позволяет оформлять аварии без вызова сотрудников ГИБДД, пока лимит выплат для регионов составляет 100 тысяч рублей, а у водителей не должно быть разногласий. С 1 октября оформление через «Госуслуги» даёт два преимущества. Использовать европротокол можно будет даже при неясной виновности, в такой ситуации лимит выплат составит 100 тысяч рублей. Если один из водителей признал свою вину, лимит выплат по европротоколу вырастает до 400 тысяч рублей. До сих пор подобное правило действовало лишь в столичных регионах, но с октября распространяется на всю Россию.



Прочие требования к авариям, которые можно оформить по европротоколу, остаются прежними: это должно быть столкновение без пострадавших, в котором участвовали два автомобиля, а водители застрахованы по ОСАГО.

Автоматизированное оформление

Допускается два способа оформления: либо с помощью системы «ЭРА-ГЛОНАСС», либо через приложение ОСАГО.

Кнопка «ЭРА-ГЛОНАСС» в Nissan Murano Фото: Артем Краснов

Система экстренного вызова помощи «ЭРА-ГЛОНАСС» сегодня обязательна для всех новых автомобилей, но в целом её распространение невелико: из автопарка в 50+ миллионов автомобилей она есть лишь у нескольких миллионов машин. Система фиксирует данные об аварии в автоматическом режиме: не только место и время столкновения, но и силу удара.

Для многих предпочтительнее будет второй вариант с использованием приложения «ДТП Европротокол» (издатель — РСА), которое доступно для скачивания на популярные смартфоны уже сейчас.



Вот так выглядит приложение «ДТП Европротокол» — следите, чтобы издателем был РСА (Российский союз автостраховщиков) Фото: РСА

Для его использования вы должны разрешить доступ смартфона к фотографиям и геоданным. Если аккаунт на «Госуслугах» у вас уже есть, приложение заберёт все данные вашего полиса ОСАГО и автомобиля самостоятельно.



В случае аварии необходимо уточнить, есть ли аналогичное приложение на смартфоне вашего оппонента. Для оформления нажимаете кнопку «Регистрация ДТП» и следуете инструкциям.

Как пользоваться приложением «ДТП Европротокол»

На первом этапе вам предложат убедиться, что авария попадает под критерии европротокола. Далее вы должны сделать несколько фотографий: общий вид аварии, госномера и VIN автомобилей, повреждения общим планом и детально, а также нужно заснять автомобили свидетелей. Все инструкции будут на экране.

При фотографировании повреждений вас попросят конкретизировать, что за элемент изображён на снимке (фара, крыло и так далее). А снимая общий вид, убедитесь, что место происшествия опознаётся по фотографии: пусть в кадр попадают здания, ограждения, дорожные знаки, разметка.

Ваши координаты система определит автоматически, и после этого автомобили можно убрать с проезжей части.

Скрины приложения на разных стадиях оформления ДТП Фото: РСА

Извещение о ДТП заполняется в рукописной форме (это обязательно), а затем фотографируется на смартфон — в меню для этого есть специальный пункт. Остаётся лишь указать дату и время происшествия.



После отправки данных вам придут уведомления с регистрационным номером на электронную почту, телефон и так далее. Бумажное извещение необходимо, как и раньше, доставить в страховую в течение пяти дней. С июня, кстати, страховым запретили применять регресс в отношении водителей, которые не завезли документы.

Стоит ли пользоваться приложением с начала октября

В компании «АСКО-Страхование» нам рассказали, что приложение работает уже с июля и для страховщиков новый порядок не меняет ничего по существу. При этом подчеркнули, что подобное оформление требует наличия приложения у обоих участников. Похожим образом прокомментировали ситуацию другие страховые: первое время в работе приложения возможны ошибки, поэтому месяц-два будут скорее тестовыми.

Сумма выплат до 400 тысяч рублей подразумевает достаточно серьёзное ДТП или участие в нём дорогой машины. Первое время такие аварии надёжнее оформлять классическим способом с уведомлением ГИБДД: это даёт больше юридических возможностей в дальнейшем.



Если же авария не очень крупная, использование приложения не навредит: как минимум вам пригодятся фотографии, сделанные по инструкциям программы. Поскольку извещение о ДТП заполняется в любом случае, с точки зрения классического европротокола вы ничего не теряете и на выплату в пределах 100 тысяч рублей можете претендовать всё равно.

Пользовались ли вы схемой европротокола для оформления ДТП?