Расплодили тут автобусов: новые выделенки — водители их проклинают, а пассажиров они не спасают

В последние дни на дорогах Новосибирска внезапно появились новые выделенные полосы для общественного транспорта. И по мнению многих водителей эти выделенки совсем не спасают автобусы и троллейбусы, а только ухудшают пропускную способность дорог для машин. Поэтому и соблюдать правила новосибирские автолюбители не торопятся — продолжают ездить так, как им удобно. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехался по новым и старым выделенкам и оценил, насколько они полезны.

Заторы на Ватутина Фото: Ольга Бурлакова

Самая спорная выделенная полоса появилась на улице Ватутина, многие читатели НГС жаловались на нее в редакцию. На участке от «МЕГИ» до Немировича-Данченко здесь всегда напряженное движение, в итоге автомобилям оставили две узкие полосы, а выделенку сделали невероятной ширины. И, конечно, перед самим перекрестком никто правила особо не соблюдает — машины продолжают ехать по правому ряду. К чему это привело — автобусы как стояли в заторе, так и продолжают стоять.

Полоса на Станиславского Фото: Ольга Бурлакова

На улице Станиславского проезжая часть шире — полноценные 4 полосы, — и появление выделенки здесь вполне оправдано, тем более что по этой улице пролегает огромное количество ключевых маршрутов общественного транспорта. Дисциплины здесь больше, но нет-нет кто-нибудь да заедет на автобусную полосу. Кроме того, движению по выделенке на некоторых участках мешают припаркованные автомобили.

Новая полоса на Октябрьской магистрали Фото: Ольга Бурлакова

Еще из новенького — выделенная полоса на Октябрьской магистрали / улице Кирова. Проезжая часть здесь тоже широкая, и сама выделенка получилась широкой. В принципе, трех оставшихся полос здесь достаточно для автомобилей, но многие по привычке едут в правом ряду. Камер фиксации нарушений нет.

На Красном проспекте в основном дисциплина Фото: Ольга Бурлакова

А вот на Красном проспекте на участке от Гоголя до Коммунистической камеры стоят давно. И выделенка здесь появилась одной из первых. Водители уже приучились ездить по правилам, поэтому общественная полоса здесь реально работает — автобусы быстро проезжают Красный. Впрочем, кое-кто всё равно пользуется правым рядом.

Перед площадью Калинина выделенку используют все Фото: Дмитрий Косенко

На участке Красного проспекта от улицы Кропоткина общественная полоса появилась сравнительно недавно. В особо критичных местах, перед светофорами — например, перед площадью Калинина (при движении из центра) — полоса забита машинами. Камер фиксации здесь пока нет, инспекторы ГИБДД за порядком не следят.

Участок Красного проспекта используют маршрутки для стоянки Фото: Дмитрий Косенко

Также никто не следит за порядком на участке Красного проспекта перед площадью Калинина со стороны аэропорта — власти ввели здесь запрет на стоянку в правом ряду, — но маршрутки как использовали это место для длительного отстоя, так и используют. Правая полоса в реальности не работает, движение по факту сужено до двух полос для всех.

На улице Гоголя временная выделенная полоса Фото: Дмитрий Косенко

На улице Гоголя интересная временная выделенная полоса. Для машин правый ряд становится запретным в часы пик — с 6 до 9 и с 17 до 20. На такую полосу водители плевали еще больше, чем на полноценную — правый ряд постоянно заставлен припаркованными автомобилями.

Выделенку на Вокзальной магистрали используют под парковку Фото: Дмитрий Косенко

Аналогичная временная выделенка появилась и на Вокзальной магистрали. Здесь по 4 полосы движения в каждую сторону, и общественную полосу можно было бы сделать постоянной, иначе временный интервал и пунктирная разметка сбивают всех с столку — правый ряд тоже активно используется под парковку.

На Дуси Ковальчук автобусы объезжают машины Фото: Дмитрий Косенко

На Дуси Ковальчук выделенная полоса является постоянной, но даже это не мешает автолюбителям использовать правый ряд как стоянку — особенно много машин возле железнодорожного университета. Автобусам приходится объезжать оставленные автомобили.

Выделенная полоса на улице Жуковского Фото: Дмитрий Косенко

Выделенная полоса на улице Жуковского существует уже давно. И в обычных условиях водители стараются не заезжать на неё, тем более здесь установлены боксы под камеры наблюдения (это муляжи). Но как только наступает вечерний час пик — выделенку перед перекрестком с Мочищенским шоссе легковушки оккупируют нещадно.

На общественной полосе на Нарымской всегда свободно Фото: Дмитрий Косенко

Пожалуй, самая благодатная ситуация — на общественной полосе на Нарымской в сторону центра. Просто потому, что заторов здесь практически не бывает, да и проезжая часть очень широкая. По выделенке никто и не ездит, ведь соседние полосы свободны.

Нужны ли выделенные полосы в Новосибирске?