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Расплодили тут автобусов: новые выделенки — водители их проклинают, а пассажиров они не спасают

НГС проверил новые выделенные полосы и убедился, что там ездят и паркуются легковушки

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В последние дни на дорогах Новосибирска внезапно появились новые выделенные полосы для общественного транспорта. И по мнению многих водителей эти выделенки совсем не спасают автобусы и троллейбусы, а только ухудшают пропускную способность дорог для машин. Поэтому и соблюдать правила новосибирские автолюбители не торопятся — продолжают ездить так, как им удобно. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехался по новым и старым выделенкам и оценил, насколько они полезны. 

Заторы на Ватутина

Заторы на Ватутина

Самая спорная выделенная полоса появилась на улице Ватутина, многие читатели НГС жаловались на нее в редакцию. На участке от «МЕГИ» до Немировича-Данченко здесь всегда напряженное движение, в итоге автомобилям оставили две узкие полосы, а выделенку сделали невероятной ширины. И, конечно, перед самим перекрестком никто правила особо не соблюдает — машины продолжают ехать по правому ряду. К чему это привело — автобусы как стояли в заторе, так и продолжают стоять. 

Полоса на Станиславского

Полоса на Станиславского

На улице Станиславского проезжая часть шире — полноценные 4 полосы, — и появление выделенки здесь вполне оправдано, тем более что по этой улице пролегает огромное количество ключевых маршрутов общественного транспорта. Дисциплины здесь больше, но нет-нет кто-нибудь да заедет на автобусную полосу. Кроме того, движению по выделенке на некоторых участках мешают припаркованные автомобили. 

Новая&nbsp;полоса на Октябрьской магистрали

Новая полоса на Октябрьской магистрали

Еще из новенького — выделенная полоса на Октябрьской магистрали / улице Кирова. Проезжая часть здесь тоже широкая, и сама выделенка получилась широкой. В принципе, трех оставшихся полос здесь достаточно для автомобилей, но многие по привычке едут в правом ряду. Камер фиксации нарушений нет. 

На Красном проспекте в основном дисциплина

На Красном проспекте в основном дисциплина

А вот на Красном проспекте на участке от Гоголя до Коммунистической камеры стоят давно. И выделенка здесь появилась одной из первых. Водители уже приучились ездить по правилам, поэтому общественная полоса здесь реально работает — автобусы быстро проезжают Красный. Впрочем, кое-кто всё равно пользуется правым рядом.

Перед площадью Калинина выделенку используют все

Перед площадью Калинина выделенку используют все

На участке Красного проспекта от улицы Кропоткина общественная полоса появилась сравнительно недавно. В особо критичных местах, перед светофорами — например, перед площадью Калинина (при движении из центра) — полоса забита машинами. Камер фиксации здесь пока нет, инспекторы ГИБДД за порядком не следят. 

Участок Красного проспекта используют маршрутки для стоянки

Участок Красного проспекта используют маршрутки для стоянки

Также никто не следит за порядком на участке Красного проспекта перед площадью Калинина со стороны аэропорта — власти ввели здесь запрет на стоянку в правом ряду, — но маршрутки как использовали это место для длительного отстоя, так и используют. Правая полоса в реальности не работает, движение по факту сужено до двух полос для всех. 

На улице Гоголя временная выделенная полоса

На улице Гоголя временная выделенная полоса

На улице Гоголя интересная временная выделенная полоса. Для машин правый ряд становится запретным в часы пик — с 6 до 9 и с 17 до 20. На такую полосу водители плевали еще больше, чем на полноценную — правый ряд постоянно заставлен припаркованными автомобилями. 

Выделенку на Вокзальной магистрали используют под парковку

Выделенку на Вокзальной магистрали используют под парковку

Аналогичная временная выделенка появилась и на Вокзальной магистрали. Здесь по 4 полосы движения в каждую сторону, и общественную полосу можно было бы сделать постоянной, иначе временный интервал и пунктирная разметка сбивают всех с столку — правый ряд тоже активно используется под парковку. 

На Дуси Ковальчук автобусы объезжают машины

На Дуси Ковальчук автобусы объезжают машины

На Дуси Ковальчук выделенная полоса является постоянной, но даже это не мешает автолюбителям использовать правый ряд как стоянку — особенно много машин возле железнодорожного университета. Автобусам приходится объезжать оставленные автомобили. 

Выделенная полоса на улице Жуковского

Выделенная полоса на улице Жуковского

Выделенная полоса на улице Жуковского существует уже давно. И в обычных условиях водители стараются не заезжать на неё, тем более здесь установлены боксы под камеры наблюдения (это муляжи). Но как только наступает вечерний час пик — выделенку перед перекрестком с Мочищенским шоссе легковушки оккупируют нещадно. 

На общественной полосе на Нарымской всегда свободно

На общественной полосе на Нарымской всегда свободно

Пожалуй, самая благодатная ситуация — на общественной полосе на Нарымской в сторону центра. Просто потому, что заторов здесь практически не бывает, да и проезжая часть очень широкая. По выделенке никто и не ездит, ведь соседние полосы свободны. 

Нужны ли выделенные полосы в Новосибирске?

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      КОММЕНТАРИИ (62)

      Фото пользователя
      30 сен 2019 в 08:12

      Извините, но "голосовалка" не корректна!! Я автомобилист и ответила бы нужны, но когда их обустраивают включая мозг, а не так как у нас. Выделенка от Меги и в сторону Меги-это нечто.. причем полосы для авто такие обдолбанные что по ним ездить невозможно, предпочитаю правый ряд для движения и скорость максимум 50 на этих участках(с учетом дорог) а тут приходится ехать по центру и долбиться о ямы, да еще и в вечном заторе, едущем на Винаповский мост, тогда как мне нужно на Бугринский. Там нормально вообще с головами у тех, кто решает где и как выделять полосы для ОТ?!

      вопрос
      30 сен 2019 в 08:26

      Ключевые слова статьи- Камер Нет, Инспекторы ГИБДД за порядком не следят.
      Ну а то что у нас водители забили на ПДД- это известно давно.
      Только жесткий контроль и неотвратимость наказания( огромные штрафы и арест машины) спасут ситуацию.

      Фото пользователя
      30 сен 2019 в 08:18

      Выделенные полосы должны мотивировать людей пересаживаться на общественный транспорт, чтобы разгрузить дороги от огромного количества машин и сделать лучше жизнь для пешеходов.
      Пешеходов в любом городе больше, чем водителей, поэтому приоритеты надо ставить соответствующие.
      Водители зачастую едут одни в машине без пассажиров, а автобус, допустим, перевозит 40 человек. Можно сравнить площадь занимаемую одним автобусом и 40 машинами.
      Другой вопрос, что автобусы в основном у нас далеко не самые лучшие и у водителям больше нравится личный транспорт.
      Но в любом случае приоритет должен быть отдан общественному транспорту.