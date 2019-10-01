Что нас ждёт в октябре: курильщиков выгоняют с балкона, а Росгвардии поднимают зарплату

Теперь на балконе нельзя разжигать мангал и прикуривать сигарету Фото: Дарья Селенская / Сеть городских порталов

Ни дня без изменений! Этот девиз смело подойдет российскому правительству, депутатам Госдумы и прочим двигателям власти, которые каждый месяц подводят страну к новому блоку правок в законах. Октябрь — не исключение: в этот месяц меняются правила оформления ДТП без полицейских, пожарной безопасности, выдачи кредитов, организации хостелов и еще много чего. Самое важное и актуальное мы собрали в этом обзоре. Силовикам и бюджетникам повысили зарплату

Сотрудники бюджетных организаций, не дождавшиеся весенней прибавки к окладу, когда это в своем майском указе обещал президент, могут радоваться прибавке в октябре: с этого месяца их зарплата увеличится на 4,3%. Повышение коснётся нянечек в детских садах, кадровиков, юристов, бухгалтеров и других работников бюджетной сферы. Оно распространится на все федеральные учреждения — как на казённые, так и на бюджетные и автономные. Деньги на это уже заложены в федеральном бюджете.

Кроме того, на 4,3% увеличатся зарплаты полицейских, пожарных, служащих Росгвардии и уголовно-исполнительной системы, таможенников, а также сотрудников полиции и фельдъегерской связи со специальными званиями. Начиная с 2012 года, это третье повышение зарплат военнослужащих. Хостелы изгнали из жилых домов Первый день октября станет решающим и для хостелов — вступает в силу нашумевший закон о запрете гостиничных услуг в квартирах. Исключение — хостелы на первых этажах многоквартирников, но только если они занимают нежилое помещение и к ним ведет отдельный вход. Вздохнуть спокойно могут хозяева гостиниц в комплексах апартаментов — такие дома не считаются жилыми, а значит, запреты на них не распространяются.

Отныне каждый легальный хостел должен быть укомплектован системой пожарной безопасности, сейфами для хранения ценностей, системой звукоизоляции в каждой комнате и прочими «плюшками» для уборки и санитарного богатства номеров.



В каждом хостеле должна быть система звукоизоляции и сейф для хранения денег и ваших бриллиантов Фото: Наталья Бурухина / NN.RU

Усложнили получение кредитов Центробанк поменял правила выдачи кредитов: теперь, перед тем как дать взаймы, кредитные организации будут рассчитывать показатель долговой нагрузки для каждого клиента. Чем больше сумма, которую вы захотите взять в долг, и ваш ПДН, тем больше денег банку придется заморозить на своем счете в качестве резерва. Поэтому если у заёмщика есть проблемы (долги, нестабильная или низкая зарплата), тем больше банк рискует своей лицензией, а, следовательно, выше вероятность отказа. Рассчитывать показатель будет Бюро кредитных историй, а решение давать ссуду или нет принимает банк. Если ПДН (соотношение официальных платежей к официальному доходу) более 50%, риск остаться без кредита максимален.



Эксперты предполагают, что финансовые организации со временем предпочтут отходить от потребительского кредитования в сторону более доходных и безопасных операций. Подняли лимит выплат при ДТП по европротоколу Сразу два приятных изменения закона об ОСАГО вступают в силу с 1 октября: оформлять европротокол без присутствия полицейских можно даже при разногласиях между водителями, а сумма компенсации возрастёт до 400 тысяч рублей. Правда, для этого нужно выполнить одно условие: зафиксировать ДТП при помощи приложения «Госуслуги» или системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

Запретили курить на балконе

С 1 октября действуют правила, утвержденные правительством РФ и касающиеся противопожарного режима. В частности, на балконах квартир, гостиниц и общежитий запрещено использовать открытый огонь — больше нельзя жарить шашлыки на лоджии (если вы этим занимались), зажигать свечи и прикуривать сигареты (что более очевидно). Специальных мест для курения новый запрет не касается.

В новых правилах также прописано и то, что информировать о пожарах нужно чаще, поэтому в кинотеатрах каждый сеанс будет начинаться с речевого оповещения или специального ролика о том, что делать в случае возгорания.



Объявили осенний призыв

Готовьтесь, солдаты! Теперь в армию берут даже тех, кто легально откосил Фото: Артём Устюжанин / E1.RU

С октября и до конца года в России будет идти осенний призыв: попасть в армию есть все шансы у юношей с 1992 по 2001 год рождения. Нынешняя кампания — непростая, она больше напоминает аттракцион щедрости от Минобороны, ведь взять на срочную службу оборонное ведомство готово даже тех, у кого есть официальная отсрочка. Таким ребятам нужно только прийти в военкомат и заявить о своем желании.

Сегодня срочники служат один год, на это время их освобождают от уплаты коммунальных услуг и налога на землю. Какие бонусы есть в современных казармах и как страна готова изменить условия службы российских солдат — читайте в нашем обзоре.

Подняли НДС для пальмового масла Еще одна поправка, на этот раз в Налоговый кодекс — её лично инициировал президент: пальмовое масло уходит из списка продуктов с льготным режимом НДС и с сегодняшнего дня облагается по 20-процентной ставке (вместо 10%). Решение снять льготы с продукта Госдума приняла ещё в мае, тогда же спикер Вячеслав Володин отмечал, что решение принято для народа — граждане неоднократно жаловались на то, что пальмовое масло используется в продуктах повсеместно и вредит здоровью.

