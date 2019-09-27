«Спасибо, Диванна»: самые красивые воспитательницы Новосибирска — про смешные случаи на работе

День воспитателя отмечают 27 сентября — НГС показывает, кто работает в новосибирских детсадах Фото: Анжелика Знаменщикова, Ирина Нейман, Александра Кузнецова

Сегодня День воспитателя. Они первые, кому мы делали комплименты, ухаживали как могли и даже звали замуж и обрисовывали красками совместную жизнь. НГС попросил новосибирских воспитательниц рассказать самую забавную историю, которая произошла с ними в детском саду, — и предлагает выбрать лучшую из них.

Фото: Ирина Нейман

Ирина Нейман, воспитатель в детском саду № 53 : «Есть у меня в группе девочка, которая по любому поводу — в слёзы. Так и в этот раз заплакала, потому что с ней мальчик не захотел играть. Так её другая девочка так успокоила, говорит: "Ну Сонь, это же не проблема!". Любая проблема — не проблемa, всё решаемо! Люди, будьте счастливы!».

Фото: Александра Кузнецова

Александра Кузнецова, воспитатель в детском саду «Бэби Дом»: «Самые забавные запоминающиеся истории — это, наверное, когда ребятишки плохо ещё выговаривают слова. И когда у нас мальчишка пытался позвать девочку, а девочку зовут Снежанна, он говорил: "Зюзана!". Также у нас младший воспитатель, её зовут Лидия Ивановна. Ей ребятишки, когда не могли выговорить, говорили: "Спасибо, Диванна!"».

Фото: Анжелика Знаменщикова

Анжелика Знаменщикова, музыкальный руководитель в детском саду № 107 «Тополёк» в Оби: «После занятий мои маленькие довольные воспитанники просили обязательно передать привет МУЗЫКЕ».

Фото: Виктория Полещук

Виктория Полещук, музыкальный руководитель в детском саду № 13 : «За пять лет моей работы было много интересных моментов. Вспоминаю мальчиков подготовительной группы, так как я была у них объектом вожделения. Что мне они только ни дарили: и рисунки с цветами, и объяснения в любви, нацарапанные на листочке детской ручонкой: "Я тебя очен лублу". С девочками связаны другие воспоминания: они рисовали меня в красивых платьях, коронах, главное — большие каблуки. Эти рисунки у меня лежат в моих нотах. Родители — это другая история. Однажды папа с дочкой подарили мне музыкальный номер — папа, музыкант, играл на фортепьяно, а дочка играла на флейте».

Фото: Яна Кирпичникова

Яна Кирпичникова, воспитатель в детском саду № 424 «Умка»: «В нашей группе был ремонт, и, соответственно, всю мебель мы отмыли и все изображения и картинки с кабинок убрали. Клеим новые. Заходят родители, что-то спрашивают у меня, и один из пап говорит: "А почему мишка?" Говорю: "Ему очень нравится он, потому что его зовут Миша". Мама другой девочки: "А моя Саша спит рядом с Мишей". Папа в шоке: "У неё что, своей кровати нет?". "Есть, но с Мишкой лучше". Папа не понимает : "Чем лучше? Я с удовольствием бы спал отдельно от него". Я говорю: "Так ребёнок отдельно должен спать от взрослых". Мама: "Моя спит отдельно, только с Мишкой". Папа: "Неправда, мой сын ночует дома!". И тут мама начинает тихо смеяться : "Мишка — это игрушка, с которой спит дочка. А я имела в ввиду, что кровать вашего сына находится рядом с кроватью дочери в саду!". И тут папа перестаёт быть красным и расплывается в улыбке: "Так вы мама Конфетки"».