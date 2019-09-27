Мексиканская пати, спектакль про психов и огромные скидки: 11 крутых событий наступающих выходных

Большой День первокурсника — это как минимум повод вспомнить свой День первокурсника Фото: vk.com/podzemkansk

Самое время начинать веселиться — как минимум пятница, как максимум это поможет справиться с осенней хандрой (кого-то ведь она уже настигла), может быть, немного веселья вас предостережет от тоски заранее — главное не перестараться. В кирпичном дворе-колодце на Коммунистической пройдет двухдневная тусовка, а счастливые первокурсники и их друзья отправятся на главное студенческое событие года — большой День первокурсника. Культурная жизнь города тоже не дремлет — актеры театра «Красный факел» показывают откровенный спектакль и доводят зрителей до умопомешательства. В кино Брэд Питт потерялся в космосе, горе-охотники за привидениями боятся опозориться в прямом эфире, а спецагент Андрей (Александр Петров) пытается спасти свою жизнь в очередной раз.



Авторская премьера фильма «Люби их всех» пройдет в кинотеатре «Победа». Режиссер ленты — Мария Агранович специально приехала в наш город, чтобы представить свой фильм, а после — ответить на вопросы зрителей. Фильм про любовь, естественно — кто она, и что это такое. Действует возрастное ограничение 18+.



Фото: vk.com/letsgonsk

Где: кинотеатр «Победа»

Когда: 28 сентября

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: 450 рублей Осень — идеальное время, чтобы ходить в театр. В «Красном факеле» как раз идет пьеса «Раздражение» американского драматурга Сэма Бобрика и итальянцев Дарио Фо и Франки Раме. Спектакль идет в малом зале. Корреспондент НГС уже сходила на премьеру и получила 15 очков в тесте на раздражительность. Ограничение 18+.

Фото: Виктор Дмитриев

Где: театр «Красный факел»

Когда: 28 и 29 сентября

Во сколько: 18:30

Сколько стоит: от 600 до 1000 рублей

Самая ожидаемая студентами вечеринка — Всеобщий день первокурсника. В лофт-парке «Подземка» ждут первокурсников разных вузов, колледжей и техникумов, и их друзей, конечно же. Главные гости мероприятия — GAYAZOV$ BROTHER$ — московские музыканты, авторы хитов «Кредо» и «До встречи на танцполе». Всех перваков ожидает самое незабываемое посвящение в студенты.



Фото: vk.com/podzemkansk

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 28 сентября

Во сколько: 22:00

Сколько стоит: стандартный билет — 450 рублей, вип — 1050 рублей В субботу и в воскресенье во дворе на Коммунистической будет весело — команда бара The Rooks и ребята из Fox Tour (организовывают поездки в Шерегеш) объединились и устроили READY STEADY SNOW. В программе (кроме вечеринки, естественно) — мастер-класс по живописи, лекторий, танцы, игры, фургон, где можно будет сделать татуировку, и многое другое. Возрастное ограничение 18+.



Фото: Никита Ростов

Где: Коммунистическая, 43–45, двор бара The Rooks

Когда: 27 и 28 сентября

Во сколько: пятница с 18:00, суббота с 17:00

Сколько стоит: вход свободный Всей семьей можно сходить на праздник по случаю дня рождения ТЦ «Галерея Новосибирск». Приедет Юлианна Караулова (финалистка шоу «Фабрика-звёзд 5»). Помимо выступления певицы и развлекательной программы, организаторы проведут розыгрыш автомобиля Hyndai Creta. Для всех — шопинг со скидками до 70%, также будет работать бьюти-зона, а специально приглашенный стилист поможет вам подобрать идеальный образ.



Фото: instagram.com/gallery_nsk

Где: ТЦ «Галерея Новосибирск»

Когда: 28 сентября Во сколько: начало в 20:00

Сколько стоит: вход свободный Уютная такерия TAQUERIA DEL CENTRO — соседка винного бара «Руби», к осени решила вернуть свою добрую традицию и восстановила тусовочные выходные. И уже в эту субботу в стенах будут кричать Ihola, есть тако, пить «Маргариту» и веселиться на вечеринке имени Шакиры Юрьевны 2.0. Не пропусти мексиканскую пати.



Фото: instagram.com/taqueria_del_centro

Где: Ленина, 9

Когда: 28 сентября

Во сколько: в течение дня

Сколько стоит: вход свободный К выходным дням вышло сразу 13 кинопремьер, самая ожидаемая из которых, конечно же, очередная лента с Брэдом Питтом. «К звёздам» — история про инженера армейского корпуса, который путешествует по галактике в поисках отца. 20 лет назад он отправился на поиски внеземной цивилизации и исчез. 16+

Фото: kinopoisk.ru

«С Любовью, Антоша» — документальное кино, посвященное памяти актёра Антона Ельчина, который погиб в 2016 году. Фильм включает в себя воспоминания родителей, близких и коллег актёра, рассказывает судьбу и весь его творческий путь. В Голливуде питерский актёр снимался на одной площадке с мировыми звездами — Дженифер Лоуренс, Николасом Кейджем, Патриком Стюартом и другими. Когда-то Ельчин даже пробовался на роль Гарри Поттера.

16+

Фото: kinopoisk.ru

Александр Петров, известный больше по роли Николая Гоголя в одноименном фильме, снялся в криминальном боевике — «Герои». Коллегами по цеху стали Светлана Ходченкова и Владимир Машков. 15 лет назад Андрей под руководством своего отца-полковника прошел обучение в секретной школе, где из подростков готовили агентов службы внешней разведки. После закрытия проекта Андрей решил забыть это время как страшный сон. Неожиданно ему позвонил отец, который считался погибшим, и сообщил ему, что на Андрея началась охота. Спасаясь, он находит Машу — девушку, с которой он учился в спецшколе. Теперь они вместе будут стараться спасти Андрею жизнь. 12+

Фото: kinopoisk.ru

Комедийный фильм ужасов «Призрачный патруль» — внезапно смелые и уверенные в себе ведущие телешоу о привидениях (по телевизору они мастерки ловят разную нечисть) оказываются в заброшенном особняке полном всего по-настоящему паранормального. Теперь их основная задача — не опозориться перед поклонниками шоу и не умереть от страха. 16+

Фото: kinopoisk.ru

Американская драма с Мишель Уильямс («Остров Проклятых», «Величайший шоумен») и Джулианной Мур («Голодные игры: Сойка пересмешница», «Ганибал») в главных ролях — «После свадьбы». Изабель посвятила свою жизнь помощи другим. Она узнала, что женщина, возглавляющая многомиллионную корпорацию, готова пожертвовать ей огромную сумму. Их встреча в Нью-Йорке проходит успешно, но все меняется, когда Изабель случайно встречает ее мужа.

16+