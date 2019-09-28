Убийство пенсионера, элитный коттедж генерала и фурор сибиряков на ТВ — главное за неделю

Самыми обсуждаемыми новостями Новосибирска на этой неделе стали пожар на свалке за Хилокским рынком, очень дорогой дом генерала Росгвардии и сибиряки на телевидении. Также в пятницу редакция НГС рассказала историю женщины, которой из-за путаницы в больнице ошибочно сообщили о диагнозе ВИЧ. Подробнее об этих и других событиях города с 23 по 27 сентября — в еженедельном обзоре НГС.
- На этой неделе загорелся полигон бытовых отходов «Левобережный», который находится за Хилокским рынком — дым окутал левобережье, а запах гари чувствовался даже в центре Новосибирска. Пожарные потушили открытое горение за полчаса после поступления вызова, однако мусор продолжал тлеть даже на следующий день — в МЧС решили засыпать землёй тлеющие участки.
- 60-летняя жительница Новосибирска сдала кровь в поликлинике, и спустя 9 месяцев ей сообщили о положительном ВИЧ-статусе. Сибирячка сдала множество анализов, и ВИЧ не подтвердился — как оказалось, это был диагноз другого пациента, которого врачам придётся теперь искать. Вероятно, путаница произошла ещё в поликлинике, а по-настоящему инфицированный человек не знает своего диагноза.
- Анатолий Локоть назвал виновных в ЧП на Ядринцевской, где в кипятке обварилась женщина с ребёнком — по мнению мэра, ответственность должна нести организация, эксплуатирующая тепловую камеру. Ранее компания-застройщик, которой принадлежит теплотрасса, у здания строящейся 14-этажной гостиницы на Ядринцевской, 71, сообщила, что тепловая камера должна была быть законсервирована и отключена от подачи воды.
- Новосибирский штаб Навального нашли дом командующего войсками Сибирского округа войск Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова в престижном посёлке Заельцовского района. Сам дом и земельный участок, по данным штаба Навального, стоят десятки миллионов и зарегистрированы на супругу генерала Марину Стригунову.
Корреспондент НГС отправился в коттеджный посёлок, чтобы попросить генерала лично рассказать, откуда у него такой дом, — но потерпел неудачу.
- В начале сентября СМИ разместили информацию о пропаже 63-летнего пенсионера Сергея Солёнова. Новосибирец вышел вечером из дома на встречу со знакомым и не вернулся. Пропавшего искали и его родственники, и волонтеры-поисковики, но безуспешно. В конце месяца следователи заявили, что нашли убийц, которые расправились с Сергеем Солёновым и закопали его на кладбище. Корреспондент НГС выяснил, что одним из возможных мотивов преступления могли стать долги пенсионера — он брал деньги на бизнес в Словакии.
- На трассе между Новосибирском и Ленинск-Кузнецким столкнулись фура и легковой автомобиль. По словам очевидцев, от легковушки практически ничего не осталось, а фуру от удара унесло на обочину. Как позже пояснили в госавтоинспекции, в ДТП погибли четыре человека.
- В школе
№ 167одновременно заболели четыре ученика. В прокуратуре Октябрьского района начали проверку школьной столовой — в ведомстве подозревают, что подростки могли отравиться. Однако в администрации школы заявили, что подтвердить факт отравления пока невозможно.
- Доктор Десмонд Гогуа родился в Западной Африке, хотел получить образование во Франции, но из-за сложной политической ситуации поступил в медвуз в Саратове. Год назад он начал работать в Новосибирске — сперва стал ординатором в Горбольнице
№ 1, а последние пару недель осваивается в офтальмологическом отделении областной больницы. Ординатор-офтальмолог ещё не знает, надолго ли останется в России, но признаётся, что полюбил страну и город. Корреспонденты НГС встретились с Десмондом Гогуа и спросили, как его занесло в Сибирь и почему он никогда не реагирует на грубость.
- Сразу трое новосибирцев участвовали в съёмках популярных телешоу. «Королева Новосибирска — 2016» Светлана Белинина снялась в передаче «Давай поженимся!», а после записи программы увела у соперницы жениха-кубинца — музыканта московской группы Made in Cuba 52-летнего Хуана Карлоса. Вместе с подругой они рассказали, как выглядит съёмочная студия и что происходит за кулисами шоу.
Жительница Новосибирска Ольга Шарыпова поучаствовала в «Поле Чудес» на Первом канале — она не прошла в финал, но получила подарки и поцеловалась с Леонидом Якубовичем. Ведущий попросил у властей квартиру для сибирячки, но из программы эти кадры вырезали.
А мама известной четверни Марина Стеклова пожаловалась на шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на канале «Россия», что многодетным семьям Новосибирской области непросто получить поддержку — Малахов пообещал сибирячке помочь с ипотекой.