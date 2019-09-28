Убийство пенсионера, элитный коттедж генерала и фурор сибиряков на ТВ — главное за неделю

вопрос 28 сен 2019 в 08:20

Вот реально интересно было узнать о пенсионере.Люди переживали о его судьбе, а он оказался обычным кидалой.

Конечно убийство это не есть ,,гуд,, но здесь он планомерно шёл к своей судьбе.

А остальное фигня.

С особняком еще ничего не ясно, а раздули.

Свалки горят каждый год, то что медицина Г, это не секрет.

Аварии происходят каждый день.

А безалаберность СГК, дорожников и их безнаказанность никого не удивляет.

Хотя вот одна статья была позитивная, это об воспитательницах- хорошие и естественные девушки.