Темы

СЕЙЧАС +5°С
Пробки 1/10
usd 64.42
eur 70.32

Все новости

Все новости
Город
Обзор

Убийство пенсионера, элитный коттедж генерала и фурор сибиряков на ТВ — главное за неделю

Самые обсуждаемые новости и истории города, о которых стоит знать — в обзоре НГС

Поделиться

1 080
4 Обсудить
Дом за десятки миллионов, очередной пожар на мусорном полигоне и история женщины, которой по ошибке сказали, сто она ВИЧ+, стали самыми обсуждаемыми на НГС

Дом за десятки миллионов, очередной пожар на мусорном полигоне и история женщины, которой по ошибке сказали, сто она ВИЧ+, стали самыми обсуждаемыми на НГС

Самыми обсуждаемыми новостями Новосибирска на этой неделе стали пожар на свалке за Хилокским рынком, очень дорогой дом генерала Росгвардии и сибиряки на телевидении. Также в пятницу редакция НГС рассказала историю женщины, которой из-за путаницы в больнице ошибочно сообщили о диагнозе ВИЧ. Подробнее об этих и других событиях города с 23 по 27 сентября — в еженедельном обзоре НГС.

Спасатели МЧС работали на свалке два дня

Спасатели МЧС работали на свалке два дня

  • 60-летняя жительница Новосибирска сдала кровь в поликлинике, и спустя 9 месяцев ей сообщили о положительном ВИЧ-статусе. Сибирячка сдала множество анализов, и ВИЧ не подтвердился — как оказалось, это был диагноз другого пациента, которого врачам придётся теперь искать. Вероятно, путаница произошла ещё в поликлинике, а по-настоящему инфицированный человек не знает своего диагноза.

Корреспондент НГС отправился в коттеджный посёлок, чтобы попросить генерала лично рассказать, откуда у него такой дом, — но потерпел неудачу. 

  • В начале сентября СМИ разместили информацию о пропаже 63-летнего пенсионера Сергея Солёнова. Новосибирец вышел вечером из дома на встречу со знакомым и не вернулся. Пропавшего искали и его родственники, и волонтеры-поисковики, но безуспешно. В конце месяца следователи заявили, что нашли убийц, которые расправились с Сергеем Солёновым и закопали его на кладбище. Корреспондент НГС выяснил, что одним из возможных мотивов преступления могли стать долги пенсионера — он брал деньги на бизнес в Словакии.
  • На трассе между Новосибирском и Ленинск-Кузнецким столкнулись фура и легковой автомобиль. По словам очевидцев, от легковушки практически ничего не осталось, а фуру от удара унесло на обочину. Как позже пояснили в госавтоинспекции, в ДТП погибли четыре человека.
Из фуры вывалилась стрейч-плёнка

Из фуры вывалилась стрейч-плёнка

  • В школе № 167 одновременно заболели четыре ученика. В прокуратуре Октябрьского района начали проверку школьной столовой — в ведомстве подозревают, что подростки могли отравиться. Однако в администрации школы заявили, что подтвердить факт отравления пока невозможно.
  • Доктор Десмонд Гогуа родился в Западной Африке, хотел получить образование во Франции, но из-за сложной политической ситуации поступил в медвуз в Саратове. Год назад он начал работать в Новосибирске — сперва стал ординатором в Горбольнице № 1, а последние пару недель осваивается в офтальмологическом отделении областной больницы. Ординатор-офтальмолог ещё не знает, надолго ли останется в России, но признаётся, что полюбил страну и город. Корреспонденты НГС встретились с Десмондом Гогуа и спросили, как его занесло в Сибирь и почему он никогда не реагирует на грубость.
  • Сразу трое новосибирцев участвовали в съёмках популярных телешоу. «Королева Новосибирска — 2016» Светлана Белинина снялась в передаче «Давай поженимся!», а после записи программы увела у соперницы жениха-кубинца — музыканта московской группы Made in Cuba 52-летнего Хуана Карлоса. Вместе с подругой они рассказали, как выглядит съёмочная студия и что происходит за кулисами шоу.
Светлана Белинина (на обеих фотографиях — справа) с кубинцем Хуаном Карлосом и подругой Еленой Шкуратовой

Светлана Белинина (на обеих фотографиях — справа) с кубинцем Хуаном Карлосом и подругой Еленой Шкуратовой

Жительница Новосибирска Ольга Шарыпова поучаствовала в «Поле Чудес» на Первом канале — она не прошла в финал, но получила подарки и поцеловалась с Леонидом Якубовичем. Ведущий попросил у властей квартиру для сибирячки, но из программы эти кадры вырезали.

А мама известной четверни Марина Стеклова пожаловалась на шоу «Прямой эфир с Андреем Малаховым» на канале «Россия», что многодетным семьям Новосибирской области непросто получить поддержку — Малахов пообещал сибирячке помочь с ипотекой.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

дтп на трассобзор событий Новосибирска

оцените материал

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (4)

    вопрос
    28 сен 2019 в 08:20

    Вот реально интересно было узнать о пенсионере.Люди переживали о его судьбе, а он оказался обычным кидалой.
    Конечно убийство это не есть ,,гуд,, но здесь он планомерно шёл к своей судьбе.
    А остальное фигня.
    С особняком еще ничего не ясно, а раздули.
    Свалки горят каждый год, то что медицина Г, это не секрет.
    Аварии происходят каждый день.
    А безалаберность СГК, дорожников и их безнаказанность никого не удивляет.
    Хотя вот одна статья была позитивная, это об воспитательницах- хорошие и естественные девушки.

    Гость
    28 сен 2019 в 08:41

    отец демократии ходорковский миллиардв имееет - вот спросить откуда?

    ахмед
    28 сен 2019 в 08:37

    странно в росий происходит , ходорковский миллыарды имеет за границей живёт за несколько лет заработал , поддерживает оппозицию деньгами , а генерал котедж шуму столько, от оппозиции
    надо спросить оппозицию откуда деньги у навального?
    а 8 лет строить, котедж, ,да ещё генералу это нормально иметь.
    мне всегда интересно было ходорковский как заработал такие деньги, кто скажет ?????????????? большой