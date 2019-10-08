Игорь Безматерных, Алексей Козлов и Михаил Лифанцев говорят о том, как замотивировать себя на удачный день Фото: предоставлено героями публикации

Утро называют самой важной частью дня, от которой зависит всё — настроение, карьера и отношения в семье. Журналистка НГС поговорила с банкиром, начальником пожарной части и солистом балета оперного театра о том, как проходит их утро. Ошибочно считал, что сон — потерянное время

Игорь Безматерных, управляющий новосибирским отделением ПАО Сбербанк



Игорь Безматерных называет себя трудоголиком и не любит проводить время без дела Фото: Игорь Безматерных

«Утром я жаворонок, а по вечерам сова. Засыпаю в полночь или чуть позже, встаю в 7. Конечно, порой возникает желание перевести будильник ещё на 5 минут, но я его пресекаю. Смысл? Эти 5 минут с точки зрения качественного сна ничего не дадут, а время на подготовку уменьшат. Обычно по утрам я увожу младшего сына в садик. В понедельник, среду и пятницу — детсад, а во вторник и четверг у меня тренировка, я занимаюсь теннисом. Когда у меня тренировка, встаю раньше, ведь в 7:30 уже начинается занятие.





Мне проще заниматься по утрам, вечер менее прогнозируемый — вечерняя тренировка входит в конфликт либо с работой, либо с временем, которое я могу провести с семьёй. В дни, когда не хожу на тренировки, я делаю зарядку дома — это позволяет всегда быть в тонусе.



Когда весь день загружен, для меня это легко и просто — ты настроен, готов ко всему, меня это больше заряжает и бодрит. Когда назначены серьёзные переговоры, с утра уже собранный, всё чётко.

У меня даже на будильнике надпись «Ура! Новый день!».

В детстве считал, что сон — это потерянное время. Казалось, что чем меньше ты спишь, тем больше успеваешь. Это сейчас я понимаю, что сон важен для восстановления организма.



По дороге на работу я обычно читаю новости либо почту. Мой рабочий инструмент — телефон, iPad. В течение дня стараюсь ответить на все письма и сообщения. Когда коллеги в районе полуночи получают от меня сообщения — это нормально. В день я получаю 30–40 писем, плюс SberChat и Telegram — там под 100 сообщений. Кроме этого я читаю финансовые новости. Сейчас мне интересно всё, связанное с цифровизацией и стартапами.



Конечно, смартфоны кардинально изменили нашу жизнь. Мы практически всегда онлайн. Теоретически я могу работе уделять 24 часа в сутки, но стараюсь проводить время с семьей, детьми или друзьями.



В отпуске моё утро не сильно отличается: не люблю спать долго, встаю не позже 8–9 часов. Иначе чувствую потерянное время. Идеальное утро — когда я понимаю, что буду делать в течение дня. Я сам занимаюсь планированием отпуска. В последний отпуск мы брали автомобиль и ездили по французской Ривьере, я планировал маршрут, в какие городки заехать, что посмотреть — мне очень нравится процесс планирования, получаю удовольствие, когда планы воплощаются в жизнь».



Алексей Козлов признаётся, что у начальника пожарной части всегда найдётся дело до официального начала рабочего дня Фото: Алексей Козлов

«Раньше мог позволить себе поспать до семи»

Алексей Козлов, начальник пожарной части № 6 «Моё утро начинается в 6:15. На работе мне нужно быть уже в 8:00–8:15, потому что в 8:45 уже происходит развод караулов — меняющейся караул подводит итоги, заступающий караул доводит информацию. Раньше я жил недалеко от пожарной части, мог позволить себе поспать до 7, но сейчас дочь пошла в школу. Только первый месяц практикую ранние подъёмы, зато удобно — ребёнка в школу отвёз, на работе уже в начале девятого, можно успеть какое-нибудь дельце сделать. На зарядку не всегда хватает времени, я длительное время занимался спортом, но когда стал руководителем, немного завязал. После школы я окончил военное училище, пришёл молодым лейтенантом в Новосибирск, график работы был сутки через трое — времени свободного масса. Но с каждым годом времени всё меньше, чтобы успеть сделать зарядку, придётся в 5:30 вставать. У руководителя подразделения практически не бывает свободного времени, а я начальник пожарной части самого большого района города: 67 человек в штате, 7 единиц техники, 4 этажа здания — за всё это отвечает руководитель. Всё, начиная с личного состава, машин уборки территории, различных коммунальных проблем, свет, вода, неисправности, личные вопросы, идёт через меня, я и за маму, и за папу, и за старшину.

Говорят, надо обязательно завтракать, но я встаю рано, аппетита нет, он просыпается часа через полтора-два.

В 6:30 расходился, умылся, ребёнка поднял. Жена варит всем кашу. Я везу дочь в школу, а в 8 уже на работе. До 8:45 нужно успеть позавтракать. Если я не уложился, а такое тоже часто бывает — личные вопросы состава или что-то сломалось, — то вынужден пожертвовать завтраком. В такие дни могу поесть только в обед.

Задач у руководителей много: посмотреть документы, всегда найдётся что-то, что нужно доработать, тщательнее проверить задачи, которые были поставлены с вечера. В 9:30 начальники караула уже сидят у меня в кабинете, и я смотрю документы на каждую машину, на всё принятое оборудование. Рабочий день официально до 18:00, но в последнее время не раньше 19:00–19:30 ухожу».

Михаил Лифанцев рассказывает, что утро артистов начинается не позже 8 часов Фото: Михаил Лифанцев

Михаил Лифанцев, солист балетной труппы НОВАТ «Просыпаюсь я обычно в 8, но встаю где-то только в 8:20 — минут 20 пытаюсь себя заставить встать. Подняться сразу трудно. Обычно откладываю будильник, но у меня маленькая дочка, ей 6 лет, ей нужно быть в садике в 8:45, поэтому у меня не остаётся выбора. Супруга встаёт раньше, причёсывает дочь, собирает. Я просыпаюсь, умываюсь и быстро её отвожу. Хорошо, что садик через один двор.

Дочь не любит садик. Обещаем забрать пораньше. Сейчас дочь стала старше, но все равно слёзы на глазах, когда ухожу. А раньше я боялся, что меня вместе с дочкой полиция заберёт, потому что подумает, будто я украл ребёнка — так она не хотела в садик. Но стоит только нам уйти из детсада — она тут же забывает. Возвращаюсь домой, завтракаю. Слава богу, я не тот человек, которому нужно соблюдать диету, у меня никогда не было проблем с лишним весом. Обычно на завтрак либо омлет, либо каша, гренка с мёдом. Колбасу стараемся не есть.

Каждое утро артисты балета начинают с серьёзной разминки — они не пропускают её, даже если вечером предстоит сложный спектакль Фото: НОВАТ

На работу приезжаем к 9:30, переодеваемся, а в 10 уже класс как у спортсмена тренировка — обязательный перечень упражнений. Занятие длится один час: упражнения у станка, а вторая половина — те же упражнения переносим на середину, а потом прыжки. После начинаются репетиции, а вечером спектакль.

Если вечером спектакль, то позволяю сделать себе только станок, середину и чуть-чуть попрыгать, всё зависит от состояния тела, его нужно чувствовать. Если вечером предстоит нагрузка, то экономнее расходуешь с утра. Я ложусь где-то в час, сплю 7 часов. После спектакля тяжело уснуть, потому что адреналин, эмоциональное возбуждение, и утром тяжелее проснуться. Такая классика жанра: вечером не можешь уснуть, утром проснуться».

Вы легко просыпаетесь утром? Или любите поваляться в кровати подольше?