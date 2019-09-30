Человек-история: новосибирец потратил 3 миллиона на квартиру, чтобы открыть в ней личный музей

Илья Атапин мог бы сделать музей и в Новосибирске, но здесь слишком мало памятников архитектуры, в которых можно купить квартиру за сравнительно небольшие деньги Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирец Илья Атапин больше 20 лет собирал дореволюционные вещи — от книг до мебели, и в конце концов они «захватили» слишком много пространства в доме. Он решил, что не готов стать гоголевским Плюшкиным, и превратил коллекцию в настоящий музей. Илья купил шестикомнатную квартиру в столетнем здании на улице Кузнецова в Томске и перевёз туда кучу исторических ценностей. В октябре Атапин и его единомышленники откроют там музей, который в народе уже прозвали «Профессорской квартирой». Корреспондент НГС встретилась с хранителем сибирской истории, и он рассказал, в чём смысл его проекта.



Томские журналисты прозвали 53-летнего Илью Атапина коллекционером, хотя сам он подчёркивает, что специально не собирал антикварные вещи. О себе Атапин рассказывает, что родился в Новосибирске, окончил медицинский институт, но ни дня не работал по профессии. Он служил в армии, а с конца 1990-х стал одним из руководителей охранного предприятия, где до сих пор трудится заместителем директора. А ещё у Ильи Атапина есть сын-историк Иван, выпускник Томского госуниверситета и магистрант СПбГУ, изучающий конструктивизм. Он и помог отцу систематизировать вещи начала XX века, которые у Атапина-старшего копились около 25 лет — некоторые он скупал на винтажных ярмарках (в том числе в Европе), что-то дарили друзья.

«Сам себе уже Плюшкина напоминаешь — для чего всё это надо? Они просто лежат, а все приходят и говорят: «Слушай, ну у тебя как музей!»

Для меня всегда было интересно понять, как люди жили, как они пользовались этими предметами. Я в музеи люблю ходить, но я понимал, что они не соответствуют действительности, все музеи: идёшь в любой музей — всё какое-то обшарпанное, старое.

Везде такие штампы ещё в музеях — это граммофон, самовар и швейная машинка «Зингер» прямо в одном помещении. Как это преподносится — от жизни чуть-чуть далековато. Кажется, что люди жили тысячелетие назад», — рассказывает НГС Илья Атапин.

Примером для него стал музей-квартира Altes Haus в Калининграде, рассказывающий о жизни Кёнигсберга начала XX века. Энтузиасты открыли его в 2014 году и сразу решили, что там не будет ограждений и суровых бабушек-смотрительниц — там можно трогать многие экспонаты и пить из старинных чашек. Идея понравилась Илье Атапину, и он решил сделать аналог такой квартиры в Сибири. По его словам, он мог бы создать музей и в Новосибирске, но дорогая аренда помещений в немногочисленных местных памятниках архитектуры его не устраивала.

Дому на улице Кузнецова в Томске уже больше ста лет — сейчас там живут потомки выдающихся профессоров Фото: google.com / maps

Атапин уже покупал маленькую квартиру в двухэтажном деревянном доме на улице Кузнецова, 30 в центре Томска — для сына.

«Эта квартирка была частью большой квартиры, потом получилось так, что хозяйка как раз в Калининград уезжала [и сказала]: «Если хочешь, давай тебе продам». Я и купил вторую половину, получилась целиком квартира, какая и должна быть у профессора, шестикомнатная. В этом доме четырёхметровые потолки, большие комнаты, очень много света, огромные окна, двери больше трёх метров, такие резные. Там живёшь — по нашим меркам, как в замке», — рассказывает новосибирец.



Она стоила довольно недорого в сравнении с новосибирской недвижимостью — всего около 3 миллионов рублей. А четырёхквартирный дом, построенный в начале XX века по проекту Викентия Оржешко (друга Андрея Крячкова), идеально подошёл для того, чтобы сделать в нём музей. Как пишет сайт «QR-Томска» — проекта, посвящённого городской истории, — в этом доме провёл детство композитор Эдисон Денисов. Здесь же жил известный радиофизик Владимир Кесенних, построивший первую постоянно действующую в СССР ионостанцию, а также академик Андрей Красин, один из создателей первой в мире атомной АЭС в Обнинске. Много лет местные квартиры сдавали преподавателям и работникам Томского госуниверситета, а сейчас там живут потомки профессуры.



Название для музея придумали жители Томска — они окрестили его «Профессорской квартирой», а авторы проекта решили так и оставить Фото: Екатерина Кирсанова

Как отмечает Илья Атапин, повезло, что дом совсем недавно прошёл через капитальный ремонт, поэтому сейчас он в прекрасном состоянии. Перед обустройством музея сибиряк нашёл единомышленников — например, известного томского искусствоведа и гида Екатерину Кирсанову, которая позже стала директором его музея, ценные советы дал и Атапин-младший. В квартире сделали ремонт, начали перевозить вещи из Новосибирска и стали думать над названием. А вскоре выяснилось, что томичи уже прозвали проект будущего музея «Профессорской квартирой» — так решили и оставить.



Создатели не стали посвящать музей одной личности, а выдумали легенду абстрактного учёного, который мог бы здесь жить. Недалеко от входа даже разместили огромный портрет «неизвестного профессора». По словам Екатерины Кирсановой, сейчас ещё продолжается работа над экспозицией, но уже сейчас расставлены по местам столы, кровать, столовая утварь и даже 300-килограммовый буфет. Илья Атапин отметил, что практически все предметы можно будет трогать, за исключением разве что бумажных ценностей — книг, фотографий и писем, — поскольку их сложнее потом будет реставрировать.



В квартире сделали ремонт и начали перевозить вещи из Новосибирска — самым тяжёлым оказался 300-килограммовый буфет Фото: Екатерина Кирсанова

«Всё, чтобы было ощущение, что вы зашли в квартиру, в которую сейчас должен зайти хозяин. Хотя у нас всё очень такое… чистое, в доме может быть больше потёртостей и кавардака, скажем так. У нас примерно-показательная квартира, убранная для приёма гостей», — смеётся Екатерина Кирсанова.

Искусствовед подтверждает, что почти все вещи — из коллекции Ильи Атапина. Хотя сейчас жители Томска тоже начали приносить потенциальные экспонаты, например, шикарную бархатную красную скатерть.



Екатерина Кирсанова говорит, что музей включился в «общий большой контекст сохранения истории семей из науки, университетских семей», и в «Профессорской квартире» будут вещи, которые могли находиться в быту именно профессуры начала XX века. Этот проект заинтересовал и ТГУ, который пообещал помочь энтузиастам.



Создатели музея хотели сделать необычный формат — чтобы люди могли посидеть за столами и потрогать мебель и таким образом буквально прикоснуться к недавней истории Фото: Екатерина Кирсанова