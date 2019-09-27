Хижина генерала: Навальный нашел у главы Росгвардии Сибири элитный дом. НГС побывал там

Коттедж командующего сибирской Росгвардией генерал-полковника Виктора Стригунова попал в расследование новосибирского штаба Навального Фото: Ольга Бурлакова

Дом командующего войсками Сибирского округа войск Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова попал в расследование новосибирского штаба Навального. Авторы видеоролика показали коттедж в посёлке «Удача», который находится в престижном месте Заельцовского района — сосновом бору. Сам дом и земельный участок, по данным штаба Навального, зарегистрирован на супругу генерала Марину Стригунову. Корреспондент НГС отправился в коттеджный посёлок, чтобы попросить генерала лично рассказать, откуда у него такой дом, — но потерпел неудачу.



Новосибирский штаб Алексея Навального опубликовал видеорасследование про дом командующего войсками Сибирского округа войск Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова. Видео опубликовано на сайте штаба Навального в Новосибирске.

Как сообщается в ролике, коттедж генерала находится в самом престижном месте Заельцовского района — сосновом бору. По данным ЕГРН, на которые ссылаются авторы ролика, земельный участок и сам дом площадью 527,1 кв. м зарегистрированы на супругу генерала Марину Стригунову: участок — в 2011 году, дом — в 2018 году.



Дом находится в элитном коттеджном посёлке «Удача» в сосновом бору Заельцовского района Фото: Ольга Бурлакова

«Мы узнали, что у жены генерала [Стригунова] есть дом, который явно не по зарплате генерала. У нас, кстати, в ролике ошибка: я сказал "генерал-лейтенант", но эта должность у него была раньше, сейчас он — генерал-полковник. <…> Это — самый главный у генералов, следующий только маршал. <…> Мы посмотрели декларации: у него (Виктора Стригунова. — Прим. ред.) порядка 250 тысяч [рублей] в месяц зарплата, а у жены — порядка 30 тысяч в месяц зарплата. То есть у жены за год доход 340 тысяч, а у него — 3 миллиона [рублей]», — рассказал корреспонденту НГС координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко.



Вход в коттедж охраняет сторож с ружьём. Гипсовый Фото: Ольга Бурлакова

В ролике сказано, что стоимость коттеджа в посёлке «Удача» составляет несколько десятков миллионов рублей. Для примера авторы расследования приводят объявление о продаже здесь же дома размером в 1,5 раза меньше генеральского — за него просят 62 млн рублей.



Сайт Sibnet.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что «этот дом Виктором Николаевичем [Стригуновым] не приобретался, а строился многие годы с 2011 года». Этот же источник рассказал изданию, что 10 из 20 соток генерал получил от мэрии Новосибирска, когда её возглавлял Владимир Городецкий, а вторые 10 соток приобрёл у соседа.



Дом не самый роскошный: по соседству стоят почти дворцы Фото: Ольга Бурлакова

Корреспонденты НГС отправились в посёлок «Удача», чтобы попросить прокомментировать расследование новосибирского штаба Навального лично генерал-полковника Виктора Стригунова. Однако на звонок журналистов из дома никто не вышел. А вот охрана в посёлке реагирует исправно: люди в форме охраны появились тут же, стоило журналистам зайти на территорию «Удачи».

В пресс-службе управления Сибирского округа войск национальной гвардии РФ корреспонденту НГС сообщили, что генерал-полковник Виктор Стригунов находится в командировке за пределами города, и попросили прислать официальный запрос, пообещав на него ответить позднее.

