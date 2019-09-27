«Одеяло, чай и кто-нибудь под боком»: новосибирцы рассказали, как греются в холодные вечера

Солнце за окном обманчиво: во-первых, греть оно будет ещё максимум сутки, во-вторых, всё равно недостаточно при таком холодном ветре. Синоптики и вовсе пугают заморозками: на ближайшую ночь в Новосибирске уже прогнозируют -2. При этом давать тепло в квартиры новосибирцев особенно не торопятся — ждать придётся еще несколько дней. Корреспонденты НГС поговорили с людьми на улицах и узнали, как они спасаются от холода долгими осенними вечерами.



Фото: Александр Ощепков / НГС

Валерий: «Уже можно было бы дать отопление, но пока никакого дискомфорта я не испытываю. Но если бывает [холодно], то есть обогреватель и два кота. Коты греют, когда попрошу, но приходится их удерживать (смеётся). А так всё стандартно: чаю или кофе горячего выпил, какую-нибудь пищу горячую принял — ничего такого сверхъестественного. Суп помогает: чем жирнее, тем теплее и сытнее».



Фото: Александр Ощепков / НГС

Людмила Васильевна и Мария Михайловна: «Старые люди бутылки с горячей водой [в постель берут], кто сильно мёрзнет, кирпичи греют, но мы до такого ещё не дошли (обе хохочут). Говорят, чай с имбирём можно — и согревает, и от простуды хорошо. Что согревающее ещё… Наверное, только перец чили! — Вы перец чили как возьмёте в рот — сразу согреетесь! Я была в Таиланде и хватанула его — было жарко!»



Фото: Александр Ощепков / НГС

Камилла: «Когда холодно, надеваешь тёплые носочки, когда ложишься спать — [достаёшь] тёплое одеялко, [пьёшь] горячий кофе. Постоянно дома ещё есть мёд. Собираемся с сестрой вдвоём на кухне, пьём чай или кофе — общение семейное согревает».



Фото: Александр Ощепков / НГС

Артём и Таня (гости из Москвы): «Холодно? Вы просто не знаете, что в Москве творится (смеётся). (Как тогда греетесь? — Л.П.) Любовью.

— [Готовим] глинтвейн.

— Да, редко можно — вообще, лень готовить».



Фото: Александр Ощепков / НГС

Елена: «Помогают чай горячий и мягкий, тёплый плед. И приятный халат. Я люблю, чтобы [в чае] был имбирь, лимон и какая-то ягода, [например,] малина, листочки смородины, лепестки роз. Главное, чтобы был имбирь. Ещё можно печенье имбирное. Чтобы алкоголь был в чае или кофе, я не люблю: алкоголь — это алкоголь, а чай и кофе — это чай и кофе».

Фото: Александр Ощепков / НГС

Рыбаки — один не пожелал представиться, другой представился Александром Семёновичем: «— Как греться? Костёр в чуме! Дома чум поставил… (смеётся) — 100 грамм! А как ещё? (В чай? — Л.П.) Нееет, зачем разжижать!»



Фото: Александр Ощепков / НГС

Оля и Саша (говорит Оля): «Как греться? Обниматься! (смеётся) Ещё чай с имбирём и лимоном подходит, отлично согревает».

Фото: Александр Ощепков / НГС

Таня и Эми: «Дома не очень холодно, но у меня есть тепловая пушка. Есть пижама тёплая, чай. Но когда ребёнок, особо вообще не обращаешь внимания на такие мелочи, как холод, — двигаешься много».

Фото: Александр Ощепков / НГС

Наталья (гостья из Хабаровска): «Второе одеяло, горячий чай и кто-нибудь под боком: собака, кошка, любимый человек — как получится. У нас сейчас +25, но бывает очень холодно, тогда мы утепляемся, спим в тёплых пижамках. А что делать — воздух холодный. Есть вязаные жилетки, в самом крайнем случае в них можно спать. Но бывало и такое».

Фото: Александр Ощепков / НГС