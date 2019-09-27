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Здесь вам не там: НГС сравнил 8 легендарных блюд на их родине и в ресторанах города (угадать сложно)

А вы сможете отличить пасту из Италии от пасты за соседним углом? Чур, не подглядывать!

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Подача может предательски путать карты

Подача может предательски путать карты

В Новосибирске нынче куда ни посмотришь — торгуют какой-нибудь национальной едой. То есть люди там могут быть наши, а вот блюда — все как один заграничные. И стоит в такое заведение зайти человеку, который в этой конкретно загранице был, он начинает сетовать на несоответствие если не вкуса, то цены. Обозреватель НГС.Афиша решил присоединиться к никем не объявленному (и никогда не заканчивающемуся) флешмобу и собрал десяток пар блюд по принципу «у нас и у них». 

Слева — пицца из итальянской траттории в провинции Венето за 852 рубля. Справа — блюдо из ресторана Beerman&Pizza за 350 рублей
Цены указаны в рублях по текущему курсу

Фото 1: Стас Соколов
Фото 2: Стас Соколов

Начнем с самого интернационального блюда — пиццы. Её нынче можно встретить повсеместно, но, разумеется, настоящая пицца возможна только в Италии. Так, по крайней мере, склонны думать многие. Нужно признать, что это иллюзия: прекрасная пицца может быть где угодно — были бы правильная печь, хорошая мука (и прочие ингредиенты), ну, и руки повара тоже будут нелишними. 

Слева — паста из траттории в Риме за 569 рублей, справа — порция из кафе «У Белуччи круче» за 250 рублей

Фото 1: Стас Соколов
Фото 2: Стас Соколов

Где пицца, там и паста. А что можно придумать более известное, чем паста карбонара? Её можно встретить даже в заведениях, очень далеких от итальянской кухни. Но итальянец признает карбонару далеко не во всяком блюде, которое называется так в России.

Слева — миска из Ханоя за 150 рублей. Справа — новосибирская версия из кафе Pho Luu за 180 рублей

Фото 1: Стас Соколов
Фото 2: Стас Соколов

Моднейший тренд сезона — вьетнамская еда. Жить в Новосибирске и до сих пор не попробовать супа фо-бо просто неприлично. Нужно признать, что на вид оригинальный вариант отличается разве что большим количеством зелени. С этим в тропической стране проблем никогда нет.

Слева — рамен с уткой в одном из лучших заведений Токио, просят где-то 480 рублей. Справа — такого же типа рамен в заведении «Ичибан» (230 рублей)

Фото 1: Tripadvisor.com
Фото 2: Стас Соколов

Ещё немного восточной экзотики. Если фо-бо и том-ям уже пошли в народ, то японский рамен — всё ещё выбор для знатоков. У него не много внешних ярких признаков, поэтому и делают его порой кое-как. Но и приличные примеры уже тоже есть. На родине рамен — предмет настоящего поклонения, в хорошие заведения японцы готовы стоять в очередях. При этом даже в лучших раменных миска бульона с лапшой стоит по местным меркам недорого. Да и по нашим тоже, если вдуматься. 

Слева — хачапури в тбилисской пекарне за 194 рубля. Справа — хачапури из ресторана «Мишико» за 320 рублей

Фото 1: Стас Соколов
Фото 2: Стас Соколов

Ещё одно популярное направление — грузинская кухня. И, наверное, трудно спорить, что самое эффектное грузинское блюдо — это хачапури по-аджарски. Слева — блюдо из едва ли не самой модной тбилисской пекарни «Пури Гулиани», поэтому и цена по грузинским меркам немаленькая. 

Слева — три тако из уличной точки в Мехико, стоят 69 рублей. Справа — порция из закусочной Taqueria del centro за 160 рублей

Фото 1: Даниил Прицкау
Фото 2: Стас Соколов

Мексиканская кухня в Новосибирске известна ещё с конца 90-х, но лишь недавно здесь появилась хоть какая-то конкуренция. Как минимум три заведения в центре, например, делают тако — маленькие лепешки с начинкой из мяса, овощей и соуса. Уровень жизни в Мексике невысок, поэтому и разница в ценах довольно ощутима. 

Слева — порция чуррос в Барселоне за 177 рублей, слева — блюдо из закусочной Amigo Churros  за 130 рублей

Фото 1: Стас Соколов
Фото 2: Стас Соколов

Перейдем к сладостям. С недавних пор в Новосибирске появился новый десерт — испанские «пончики» чуррос. Сами эти быстро пожаренные в масле кусочки теста делают уже очень неплохо, но подают немного на свой манер. Испанцы едят их обычно с шоколадом, но не поливают чуррос сверху, а макают в чашку с расплавленным шоколадом. 

Слева — простое крем-брюле из кафе на Монмартре в Париже всего за 355 рублей. Справа — практически гурме-вариант (с соком апельсинов юдзу) из ресторана «Маргарита пьет вино» за 250 рублей

Фото 1: Стас Соколов
Фото 2: Стас Соколов

Ещё один классический десерт — крем-брюле. На родине он стоит недорого и готовится быстро (точнее, доготавливается из запасённого загодя полуфабриката). Основная сложность с ним в Новосибирске (да и в России вообще) — отсутствие твердой карамельной корочки, которая получается путём обжигания сахара на поверхности холодного крема. Собственно, если в заведении нет горелки (или ей не умеют пользоваться), то и никакого крем-брюле в нём не приготовить. 

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здесь и тамнациональная кухнягде поесть в Новосибирске

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    КОММЕНТАРИИ (13)

    27 сен 2019 в 00:31

    Не хватило, по-моему мнению, корейской темы.

    Фото пользователя
    27 сен 2019 в 00:02

    Скоро поеду на родину доширака. Хочу там попробовать это блюдо. Но надо еще на даче дела закончить.

    Любовь
    27 сен 2019 в 08:18

    Господа,вы меня простите,конечно,никого не хочу обидеть,но фо,рамен,суши,роллы,китайская кухня в Новосибирске - ну полный отстой. Я всю жизнь во Владивостоке прожила,2 месяца назад переехала сюда. Дай, думаю, попробую,лучше бы не пробовала. Половина ушла обратно. Абсолютно ничего общего, даже намека