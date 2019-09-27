Результат на лицо: сибирячки посчитали, сколько тратят на красоту в месяц (парни оценили не всё)

Средняя цифра получилась довольно внушительной Фото: Виктория Соколова / Анжелика Плотникова

Все мужчины как один твердят в голос, что им нужна красивая, ухоженная, можно модель. Но ведь ни разу они не задумывались, сколько сил и денег женщины вкладывают в то, чтобы отлично выглядеть и радоваться своему отражению в зеркале. Редакция SHE.НГС попросила сибирячек рассказать, какие процедуры они делают каждый месяц, а каких им достаточно раз в полгода или год, с суммами (после мы посчитали среднюю стоимость всех процедур, даже тех, что хватает на год). Мужчины тоже не остались в стороне и высказали свое мнение — как оказалось, им достаточно, чтобы просто были подстрижены ногти.



Полина Игнатьева, 24 года, работает в сфере консалтинга, подрабатывает моделью Каждый месяц тратит в среднем 13 000 рублей

Фото: Полина Игнатьева

«Регулярно я делаю маникюр и педикюр — это 3500–4000 рублей. Поход к парикмахеру — 2000 рублей, если делаю тонирование, то это еще 6000 рублей плюсом. Уходовые средства для волос — 3000–5000 рублей, их хватает надолго, это не ежемесячная трата. Два раза в месяц делаю массаж, если получается, то три, сеанс стоит 1500 рублей. Очень полезно для внешнего вида. Считаю, что очень важен домашний уход — я стараюсь не экономить на средствах, которыми пользуюсь (маски, кремы), и это позволяет экономить мне на салонных процедурах. Посещаю косметолога, раз в три месяца делаю чистку, пилинг — это 3000 рублей, если не требуется еще что-то дополнительное. Не люблю филлеры, ботоксы, татуажи. В своем образе я больше стремлюсь к естественности. Раньше были эксперименты, сейчас я вернула свой цвет волос, по минимуму крашу ногти, раз в полгода снимаю покрытие и хожу со своими ногтями.

Фото: Полина Игнатьева

1500–3000 рублей в месяц — лазерная эпиляция, зависит от зон, делаю не все. Зимой иногда посещаю солярий, когда хочется быть более загорелой — это еще 1500 рублей в месяц. Все, что я могу делать сама — делаю сама. Дома крашу брови, не доверяю их никому, брови — это важно, от них зависит твое выражение лица. Иногда сама делаю маникюр — у меня есть лампа, гель-лаки. Я посещала курс по основам макияжа, поэтому краситься я тоже умею и визиты к визажисту мне не требуются». Виктория Соколова, 25 лет, налоговый инспектор Тратит на уход за собой в среднем 7000 рублей

Глядя на Викторию, сразу хочется оплатить налоговую задолженность Фото: Виктория Соколова

«Каждый месяц я делаю маникюр — 1000 рублей. Оформление бровей — 500 рублей, чистка лица, пилинг — 1500 рублей. Ресницы у меня свои большие красивые, но если бы были маленькие, то конечно наращивала бы. Раз в полгода я делаю кератиновое выпрямление волос — это 6000 рублей, массажи lpg, кавитация — 10 000 рублей. Раз в год увеличиваю губы — это 16 000 рублей. Считаю, что делаю самый минимум из того, что возможно и представлено, без чего точно обходиться не смогу».

Анна, 28 лет, в декрете

В среднем тратит на себя 11 000 рублей

Фото: Анна Лаптанович

«Каждый месяц обязательно делаю маникюр, без него не могу вообще. Как только немного отрастет — начинаю раздражаться и иду менять. Руки всегда должны быть ухоженными. Маникюр — 800 рублей. Я пробовала делать ногти сама, у меня есть все необходимое, но выходит не так аккуратно. Раз в два месяца — педикюр и покрытие — 1000 рублей. Не важно, зима или лето, я делаю для себя, чтобы мне нравилось и было аккуратно. Один раз в месяц — брови — 700 рублей, сама так аккуратно не умею. Наращиваю ресницы — 1600–2000 рублей, зависима от них, без ресниц чувствую себя как-то неуверенно. Это уже привычка.

Фото: Анна Лаптанович

Раз в два месяца — окрашивание, это второе после ногтей, прям обязательно. Я блондинка, это требует особого ухода, не могу видеть отросшие корни, поэтому слежу за этим. Покраска в два этапа, плюс делаю цветные пряди — 6000–7000 рублей. В солярий я не хожу, перед праздниками или фотосессиями могу сходить на моментальный загар, мне нравится и никаких противопоказаний — 1500 рублей. Раз в полгода посещаю косметолога, делаю чистку лица, откладываю заранее — это 3000–4000 рублей. Если что-то колю, то это 10 000 – 12 000 рублей».

Анжелика, 29 лет, косметолог

В среднем тратит на себя 14 000 рублей

Фото: Анжелика Плотникова

«Ежемесячно — оформление бровей — 600 рублей, комбинированный маникюр без покрытия — я врач, мне неудобно с покрытием, мне комфортно, плюс я люблю короткие ногти. Маникюр — 1000 рублей. Педикюр раз в два–три месяца, без покрытия, комбинированный — 1500 рублей. Куплен абонемент на 7 сеансов — курс лазерной эпиляции — 20 000 рублей, хожу раз в полтора месяца. Ресницы не наращиваю, волосы крашу раз в полгода — 5000 рублей. Я сама косметолог, делаю себе разные процедуры: плазматерапия — 9500 рублей и лазерная шлифовка — 16 990 рублей, тоже раз в полгода мне достаточно. Раз в полгода — восемь месяцев — ботокс, против морщин — 4000 рублей.

Фото: Анжелика Плотникова

У меня очень хороший домашний уход — органические масла для волос, для тела, шампуни, маски, скрабы, все натуральное, щетки использую натуральные. Комплект стоит 10 600, и его хватает на 6–8 месяцев (там очищение, тонизация и два крема: ночной, дневной, сыворотки и маски). Без хорошего ухода все салонные процедуры бесполезны.

Делаю раз в год нанопластику волос — это стоит 5000–6000 рублей, но хочу от нее отказаться, потому что в составе содержится фенол, дышать им не полезно. Ищу альтернативу. В солярий не хожу и другим не рекомендую, иногда делаю лечебные массажи. Раз в год делаю контурную пластику губ — 0,3–0,5 мл, по стоимости это около 8000 – 10 000 рублей». Редакция SHE.НГС решила спросить у мужчин, замечают ли они женские старания и что, по их мнению, уместно, а что — нет: Руслан, 27 лет, музыкант: «Уход за собой и стремление девушки быть красивой — это прекрасно. Если девушка становится красивее внешне и увереннее внутренне, то все затраты, конечно, оправданы. Но тут главное, чтобы все было гармонично и не терялась своя индивидуальность в погоне за модными трендами красоты вроде огромных неестественных губ. Ухоженность, спорт, работа над собой и фигурой дадут гораздо больше, нежели порывы превратиться в куклу». Денис, 32 года, фотограф: «Обычно я большинство вещей замечаю, которые девушка делает с собой. Считаю, что это всё оправдано в разумных пределах. Помимо того, что я вижу сам, данные процедуры придают уверенность девушкам. Это очень помогает на фотосессиях. Часто девушки перебарщивают, когда делают губы или стараются их как-то исправить. Был случай, когда девушка вбухала 10 000 рублей на губы, а я не заметил разницы, плюс до этого у нее и так были свои шикарные губы. Макияж люблю естественный. Но думаю, он должен подходить под ситуацию. У меня нет какой-то определенности, на что нужно делать акценты, потому что это должна решать сама девушка».