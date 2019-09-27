Результат на лицо: сибирячки посчитали, сколько тратят на красоту в месяц (парни оценили не всё)

Все мужчины как один твердят в голос, что им нужна красивая, ухоженная, можно модель. Но ведь ни разу они не задумывались, сколько сил и денег женщины вкладывают в то, чтобы отлично выглядеть и радоваться своему отражению в зеркале. Редакция SHE.НГС попросила сибирячек рассказать, какие процедуры они делают каждый месяц, а каких им достаточно раз в полгода или год, с суммами (после мы посчитали среднюю стоимость всех процедур, даже тех, что хватает на год). Мужчины тоже не остались в стороне и высказали свое мнение — как оказалось, им достаточно, чтобы просто были подстрижены ногти.
Полина Игнатьева, 24 года, работает в сфере консалтинга, подрабатывает моделью
Каждый месяц тратит в среднем
«Регулярно я делаю маникюр и педикюр — это 3500–4000 рублей. Поход к парикмахеру — 2000 рублей, если делаю тонирование, то это еще 6000 рублей плюсом. Уходовые средства для волос — 3000–5000 рублей, их хватает надолго, это не ежемесячная трата.
Два раза в месяц делаю массаж, если получается, то три, сеанс стоит 1500 рублей. Очень полезно для внешнего вида. Считаю, что очень важен домашний уход — я стараюсь не экономить на средствах, которыми пользуюсь (маски, кремы), и это позволяет экономить мне на салонных процедурах.
Посещаю косметолога, раз в три месяца делаю чистку, пилинг — это 3000 рублей, если не требуется еще что-то дополнительное. Не люблю филлеры, ботоксы, татуажи. В своем образе я больше стремлюсь к естественности. Раньше были эксперименты, сейчас я вернула свой цвет волос, по минимуму крашу ногти, раз в полгода снимаю покрытие и хожу со своими ногтями.
1500–3000 рублей в месяц — лазерная эпиляция, зависит от зон, делаю не все. Зимой иногда посещаю солярий, когда хочется быть более загорелой — это еще 1500 рублей в месяц.
Все, что я могу делать сама — делаю сама. Дома крашу брови, не доверяю их никому, брови — это важно, от них зависит твое выражение лица. Иногда сама делаю маникюр — у меня есть лампа, гель-лаки. Я посещала курс по основам макияжа, поэтому краситься я тоже умею и визиты к визажисту мне не требуются».
Виктория Соколова, 25 лет, налоговый инспектор
Тратит на уход за собой в среднем 7000 рублей
«Каждый месяц я делаю маникюр — 1000 рублей. Оформление бровей — 500 рублей, чистка лица, пилинг — 1500 рублей. Ресницы у меня свои большие красивые, но если бы были маленькие, то конечно наращивала бы. Раз в полгода я делаю кератиновое выпрямление волос — это 6000 рублей, массажи lpg, кавитация —
Анна, 28 лет, в декрете
В среднем тратит на себя
«Каждый месяц обязательно делаю маникюр, без него не могу вообще. Как только немного отрастет — начинаю раздражаться и иду менять. Руки всегда должны быть ухоженными. Маникюр — 800 рублей. Я пробовала делать ногти сама, у меня есть все необходимое, но выходит не так аккуратно.
Раз в два месяца — педикюр и покрытие — 1000 рублей. Не важно, зима или лето, я делаю для себя, чтобы мне нравилось и было аккуратно. Один раз в месяц — брови — 700 рублей, сама так аккуратно не умею. Наращиваю ресницы — 1600–2000 рублей, зависима от них, без ресниц чувствую себя как-то неуверенно. Это уже привычка.
Раз в два месяца — окрашивание, это второе после ногтей, прям обязательно. Я блондинка, это требует особого ухода, не могу видеть отросшие корни, поэтому слежу за этим. Покраска в два этапа, плюс делаю цветные пряди — 6000–7000 рублей.
В солярий я не хожу, перед праздниками или фотосессиями могу сходить на моментальный загар, мне нравится и никаких противопоказаний — 1500 рублей. Раз в полгода посещаю косметолога, делаю чистку лица, откладываю заранее — это 3000–4000 рублей. Если что-то колю, то это
Анжелика, 29 лет, косметолог
В среднем тратит на себя
«Ежемесячно — оформление бровей — 600 рублей, комбинированный маникюр без покрытия — я врач, мне неудобно с покрытием, мне комфортно, плюс я люблю короткие ногти. Маникюр — 1000 рублей. Педикюр раз в два–три месяца, без покрытия, комбинированный — 1500 рублей. Куплен абонемент на 7 сеансов — курс лазерной эпиляции —
Ресницы не наращиваю, волосы крашу раз в полгода — 5000 рублей. Я сама косметолог, делаю себе разные процедуры: плазматерапия — 9500 рублей и лазерная шлифовка —
У меня очень хороший домашний уход — органические масла для волос, для тела, шампуни, маски, скрабы, все натуральное, щетки использую натуральные. Комплект стоит
Делаю раз в год нанопластику волос — это стоит 5000–6000 рублей, но хочу от нее отказаться, потому что в составе содержится фенол, дышать им не полезно. Ищу альтернативу. В солярий не хожу и другим не рекомендую, иногда делаю лечебные массажи. Раз в год делаю контурную пластику губ — 0,3–0,5 мл, по стоимости это около
Редакция SHE.НГС решила спросить у мужчин, замечают ли они женские старания и что, по их мнению, уместно, а что — нет:
Руслан, 27 лет, музыкант: «Уход за собой и стремление девушки быть красивой — это прекрасно. Если девушка становится красивее внешне и увереннее внутренне, то все затраты, конечно, оправданы. Но тут главное, чтобы все было гармонично и не терялась своя индивидуальность в погоне за модными трендами красоты вроде огромных неестественных губ. Ухоженность, спорт, работа над собой и фигурой дадут гораздо больше, нежели порывы превратиться в куклу».
Денис, 32 года, фотограф: «Обычно я большинство вещей замечаю, которые девушка делает с собой. Считаю, что это всё оправдано в разумных пределах. Помимо того, что я вижу сам, данные процедуры придают уверенность девушкам. Это очень помогает на фотосессиях. Часто девушки перебарщивают, когда делают губы или стараются их как-то исправить. Был случай, когда девушка вбухала
Александр, 30 лет, риелтор: «Все эти процедуры — спорный вопрос. Есть девушки просто ухоженные, а есть те, которые перебарщивают с хирургическими движениями, это некрасиво и не вызывает никакого желания у мужчины. Все относительно, но думаю, лёгкий тюнинг может быть уместным».
Игорь, 27 лет, бизнес-коуч: «Кому-то требуется больше инвестировать, кому-то меньше. Считаю, что нужно стремиться к балансу и оптимизации бюджета. Можно, как вариант, оценивать по формуле ROI (return of investment): посчитать затраченный ресурс — денежный и временной — на наведение красоты, и если результат оправдывает ожидания, значит оно того стоило. Лично у меня из видов украшательств менее всего вызывают отклик ногти, особенно на ногах. Лишь бы подстрижены и без недельной грязи под ними».