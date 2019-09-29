Выплюнь это немедленно! Правда о популярных продуктах, которую не хочется знать

Честный повар сразу предупреждает о вредной еде Фото: Стас Соколов / NGS.RU

Думаете, завет не тянуть в рот всякую гадость теряет силу, как только вам перестают об этом напоминать? Как бы не так! Вместе с диетологом-гастроэнтерологом Галиной Барташевич мы разложили по полкам холодильника правду о ваших любимых продуктах. Сколько семечек надо съесть, чтобы заработать аппендицит? Почему бутерброды на ночь нельзя, а йогурт — можно? Куда отправить тренера, который советует пить минимум два литра воды в день? Надеемся, вы готовы узнать ответы на эти и другие душераздирающие вопросы.



Кстати, раньше мы провернули подобный эксперимент с научным журналистом и известным популяризатором медицины Алексеем Водовозовым и разрушили знаменитые мифы о пьянстве.

Гематоген состоит из крови быков?

Смиритесь, это все-таки правда. На упаковке в составе она указана как альбумин черный пищевой. Кровожадный рецепт хозяйке на заметку. Обрабатываете бычью кровь, кипятите, сушите (вот и получился тот самый альбумин), добавляете сахар, сгущенное молоко — вот вам и гематоген! Возможно, неплохой десерт, но его практическая польза стремится к нулю. Поднять гемоглобин на гематогене проблематично. Съесть его придется много, а делать этого нельзя: такой рацион лишь напряжет поджелудочную железу, а уровень сахара в крови будет прыгать.

«Твой сахар еще попрыгает!» Фото: архив 59.RU

Во-первых, это очень калорийно. Во-вторых, задумайтесь над тем, что едите: гематоген состоит из крови животных, а это чужеродный материал. Гастроэнтерологи спрашивают, зачем нам чужие аллергены? И продолжают: если уж так хочется сладкого, калорий, эмоций — пожалуйста, есть темный шоколад 70%, он решит все проблемы и в плане настроения, и в плане калоража.



Семечки — прямая дорога к аппендициту?

Аппендицит — понятие непредсказуемое. В чьей-то жизни он будет непременно, а в чьей-то, несмотря на поедание семечек, его не случится никогда. Это такая рулетка. Но то, что семечки не совсем чистый продукт, — это точно. Если вы испытываете острый дефицит этого продукта в организме, но опасаетесь за свой аппендикс — покупайте очищенные. Обязательно обратите внимание на срок годности, на то, каким образом их чистили (вряд ли на заводах есть отдельный цех с бабушками, которые руками отделяют зерна от плевел, вполне возможна и химическая очистка). Выбирайте семечки, по которым видно, что они свежего урожая, обычно это легко определить на осенних ярмарках. Яблочный мармелад — самый полезный?

Мармелад принято считать одной из самых безобидных сладостей, а если он еще и яблочный, то вы вправе рассчитывать даже на некоторую пользу. Поиски полезного мармелада отправляют нас во времена Советского Союза, когда продукты были натуральными, их с гордостью экспортировали. Тогда мармелад был не на агар-агаре или желатине — он был на пектине, а пектин — это яблоки.

Найти пектин в мармеладе очень сложно, зато сахара — хоть отбавляй Фото: Артём Ленц / NGS24.RU

Вы удивитесь, но коломенская пастила в свое время стала прародительницей французского зефира. Только у нас она была более плотная, с добавлением ягодных сиропов, а французы стали взбивать это с яичным белком, и получился легкий десертный продукт. Вот только за счет калорийности его уже сложно было назвать диетическим.

Найти настоящий мармелад в магазине сегодня — подвиг. В нем легко обнаружить красители и гораздо сложнее — пектин. Кстати, специалисты Росконтроля недавно провели экспертизу продукции популярных марок и рассказали, как отличить полезный мармелад от вредного. Ананас способствует похудению?

Ананасы надо покупать свежие и яркие, с абсолютно зеленой, не подсохшей верхушкой. Они различаются по цветам и сортам, самый приемлемый — оранжевый, ярко-желтый вызревший ананас с очень приятным ароматом. (Дремучие зеленые ананасы — не тот уровень, который стоит считать диетическим.)

В ананасах есть жиросжигающие компоненты, радикалы и антиоксиданты, но это не тот продукт, который надо съедать каждый вечер в большом количестве. Это не лекарство от лишнего веса, на нем не стройнеют. Если же вы так обожаете ананасы и мечтаете влезть в те самые джинсы, попробуйте для начала заменить десерты легкой и деликатной ананасовой закуской.

Ананасы сожгут ваш жир, но с большим остатком Фото: Сергей Сюрин / 29.RU

Сколько сахара съесть полезно?

Человеческому мозгу нужна глюкоза, и сахар — самый быстрый углевод, который его питает. Чашка чая или кофе с утра с ложкой сахара будут полезны. К тому же в этих напитках содержится кофеин. Вместе с ним вы получите заряд бодрости и энергии. Но начиная со второй половины дня сахара в организме человека быть не должно — после обеда он берет на себя роль легкого углевода, который обязательно отразится на фигуре.

На ночь есть вредно? А если всего пару бутербродов?

Вредно. «Ночник» и «есть на ночь» — это разные вещи. «Ночник» — это подготовка организма ко сну, чтобы не засыпать голодным. А вот просто есть на ночь — это лишние калории, которые отложатся на животе спасательным кругом. Разглядеть границу просто. Сложнее ее не перейти. Во-первых, объем еды не должен быть больше 100 мл. Например, легкий низкожировой йогурт, биокефир или полстакана овсяной болтушки дадут ощущение сытости на час, этого будет достаточно, чтобы спокойно и комфортно заснуть, а утром вы встанете с легким чувством голода и нормально позавтракаете.

А теперь выкидываем пасту и достаем йогурт Фото: Роман Данилкин / 63.RU

Пара бутербродов — уже перебор. Бутерброды — это углеводы, которые организму придется расщеплять и переваривать. Будет напряжение и по желудочному соку, и по желчеотделению. Такая еда точно ляжет обручем на живот.

Последний ужин считается вполне адекватным до семи часов вечера. На ночной дожор тянет обычно тех людей, кто израсходовал энергию, но вовремя не возместил ее едой. В итоге организм требует вернуть затраченное, и человек, не особо думая о последствиях, пытается быстрее утолить голод. В ход идут пирожные, кофе, фрукты, шоколад — все, что под руку попадется. Как результат — некачественный сон, отсутствие аппетита утром и нарушение биоритма в целом. Жареные на масле блюда приводят к раку кишечника?

Те самые хрустящие корочки, которые все так любят, аромат дымка — это уже не диетпродукт, а свернувшийся белок. Расщепить его организму будет очень сложно. По сути, это балласт. Появляются канцерогены, которые у любителей жареной курицы с корочкой все-таки что-то да спровоцируют. В лучшем случае панкреатопатию (заболевание поджелудочной железы).



Красное вино компенсирует вред от жареного?

Если жареные блюда вредят кишечнику, то красное вино может принести ему пользу. В конце лета ученые установили, что, благодаря ему, полезных бактерий в кишечнике становится больше. Все дело в полифенолах. Эти химические соединения также содержатся в белом вине, пиве и сидре, но в намного меньших количествах. Для положительного эффекта достаточно одного бокала красного вина в две недели. Вот только компенсировать им вред от жареных продуктов вряд ли получится.



И это вам на неделю! Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Галина Барташевич утверждает, что алкоголь нужен в рационе человека, но он должен быть качественным. Если вино настоящее, а не порошковое, в нем есть ресвератрол — сильный антиоксидант, который стимулирует регенерацию на клеточном уровне. Бокал красного вина даже прописывают кардиологи пациентам. Но знайте меру! Под бокалом понимается вовсе не пол-литровая емкость на ножке. Например, женская норма — 70–100 мл, мужская — 150–200 мл. Но это качественный напиток не крепче 15 градусов, хорошей выдержки, от проверенного производителя. А вот в нечистом алкоголе много токсинов. От него вы получите только лишний удар по печени и поджелудочной железе, и, вполне вероятно, — панкреатит.

При простуде нужно есть больше апельсинов и лимонов?

Когда человек болеет, у него всего два часа на то, чтобы прийти в себя и осознать, что делать. В это время не помогут ни чай с малиной, ни водка с перцем. Также специалисты не советуют налегать на лимоны и апельсины: это напряжет еще и ЖКТ. Вообще, самый полезный и богатый витамином С продукт — шиповник, собачья роза. Настой из него будет куда полезнее и эффективнее, чем килограмм цитрусовых.

Но лимонная вода все же не повредит: обильное питье при интоксикации не даст инфекции прописаться в организме. Также, если взять за привычку пить по утрам такой напиток, вы поддержите щелочную кислотность в полости рта, что полезно для зубов и десен.

Радикулит цитрусовыми точно не вылечить Фото: Артем Устюжанин / E1.RU

Как выбрать полезное сливочное масло?

Настоящее сливочное масло — это полезный диетический продукт. Правда, не стоит намазывать его толстым слоем на кусок хлеба, лучше втирать в дырочки (хлебные). В том же случае, когда мы едим заменители, так называемые спреды, вообще ни о какой пользе речи быть не может. Здесь точно такая же разница, как между хорошими французскими духами и одеколоном «Саша».

Чипсы и газировка — гремучая смесь?

Запомните важное правило: газировка вообще не полезна человеку. Даже минералка с газами не полезна. Гастроэнтерологи уважают минеральную воду не за пузырьки, а за минеральный состав. Микробиота, бифидолактобактерии и условно патогенные бактерии в нашем организме категорически не переносят углекислоты. Из-за них начинаются бродильные процессы, меняется кислотность толстого кишечника, страдает и тонкий кишечник. Зачем вам все эти бури в стакане, метеоризмы и воздушные отрыжки? Пусть пузырьки плавают отдельно — просто вымешайте их.

Крашеные и сладкие газированные напитки — это сразу два минуса: и по части здоровья, и в области кошелька. Они могут тонизировать за счет входящего в состав таурина, но вместе с этим появляется пищевая зависимость, от которой не так просто избавиться.

Теперь давайте посмотрим на чипсы: перекаленное масло, перегоревшая картошка, наполнители, усилители вкуса, ароматизаторы. Привет, повышенная калорийность и перегруженная поджелудочная среда. Помните, что это не натуральные продукты. Нельзя считать диетическими также жареную картошку и пюре. Небольшие порции не повредят, но лишнее точно отразится на весах. Если уж чувствуете острую нехватку пасленовых корнеплодов в организме, лучшим решением станет картофель в мундире, в нем хотя бы сохраняются полезные микроэлементы.

Пельмени со сметаной хорошо, а с майонезом — плохо?

Жирность сметаны — 15–20%, а майонез никогда не был диетическим продуктом хотя бы из-за своего состава. Он достаточно жирный — 76%. Есть еще так называемый лайт, но он тоже никак не диетпродукт. Из-за этого слова производители облегчили уровень жирности, но добавили стабилизатор, потому что иначе соус просто поплывет (таковы технические особенности), потому за лайтом скрывается большая порция химии. В майонезе есть уксус, горчица, достаточно много специй — все, чтобы у человека сформировалось привыкание. Так что если выбирать между сметаной и майонезом, то лучше первое.

Такой ужин точно не даст вам спокойно заснуть Фото: Алексей Волхонский / V1.RU