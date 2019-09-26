Известные новосибирцы и их звёздные двойники Фото: Архив НГС; Gradient

Новая функция приложения Gradient ищет двойников среди известных людей, стоит только загрузить фотографию. Всю неделю пользователи соцсетей балуются новой фичей и делятся результатами, иногда весьма забавными. Редакция НГС не осталась в стороне и попыталась понять, на кого же похожи новосибирские политики и бизнесмены — таких результатов никто не ожидал.



Мэр Анатолий Локоть оказался похож на актёра и музыканта Джареда Лето. Кстати, в марте 2015 года Джаред приезжал в Новосибирск и даже катался со снежной кучи, словно это ледяная горка. Всего через пару месяцев голливудский красавчик сможет повторить веселье, осталось только взять билет до Новосибирска, а уж горы снега даже в центре найдутся. Среди звёздных двойников приложение также предлагает легендарного гангстера Аль Капоне и футболиста Златана Ибрагимовича — по всей видимости, программа в первую очередь ищет похожий ракурс на фотографиях.

Не знаем, любит ли губернатор Андрей Травников «Крёстного отца», «Запах женщины» или «Адвоката дьявола», но Gradient разглядел в нём Аль Пачино. Второй вариант — полная противоположность, это Макалей Калкин во время съёмок «Один дома».

Председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев оказался похожим на звезду «Холодной горы» и «Молодого папы» Джуда Лоу — никогда бы не подумали, но если поставить их фотографии рядом, то сходство очевидно есть. Также похожие черты нашли у актёра Тома Хэнкса и писателя Фрэнсиса Скотта Фицджеральда — неплохая компания досталась депутату.



Быть похожим на Виктора Толоконского — как тебе такое, Илон Маск? Программа сочла похожими известного инженера и бизнесмена и бывшего губернатора Новосибирской области. Также среди двойников Виктора Александровича предлагают и Сильвестра Сталлоне.

Взгляд президента Украины Владимира Зеленского и улыбка молодого Брэда Питта — всё это наш Владимир Городецкий.

Неожиданно, но среди известных двойников начальника департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анны Терешковой, считает программа, Дмитрий Медведев. Ещё Gradient подсказывает, что Анна Васильевна носит оправу очков почти как у Сэмюэла Л. Джексона. Что общего у Анны Васильевны и Лео Месси, редакция так и не сумела понять.

Вице-мэр Артём Скатов оказался похожим на певцов Сергея Лазарева и Николая Баскова. И кажется, неслучайно. Когда-то Артём жил в Казахстане и играл в семипалатинской группе Freecadelic Jah, а потом, по информации на сайте музыкантов, «уехал в Сибирь и неожиданно для всех стал членом КПРФ». Вот так Артём Скатов променял музыкальную карьеру на сибирскую политику.

Спортсмен и политик Александр Карелин похож на Джонни Деппа в его лучшие годы и на Орландо Блума. Или, может, это голливудские актёры похожи на трёхкратного олимпийского чемпиона?

У основателя 2ГИС Александра Сысоева много общего сразу с двумя актёрами, которые регулярно попадают в списки самых красивых мужчин мира — Gradient решил, что он вылитый то ли Джордж Клуни, то ли Том Харди.

Первый двойник от программы для Натальи Пинус — гонщик Михаэль Шумахер, а следом программа предлагает настойчиво, раз за разом, актёра Мэтта Деймона во всех ракурсах. Редакции не удалось переубедить приложение и поискать кого-нибудь из звезд женского пола.

У главы СГК Степана Солженицына выбор двойников не очевидный — ему предлагают футболиста Дэвида Бекхэма (тут явно сыграли роль борода и улыбка), философа Адама Смита и индийскую актрису и модель Приянку Чопра–Джонас.

Депутат Госдумы Вера Ганзя похожа на Дженнифер Лоуренс и светскую львицу Пэрис Хилтон. Вряд ли этих звёзд шоу-бизнеса интересует политика, зато Вера Анатольевна предпочитает участвовать в праздновании дня рождения Сталина — генералиссимус родился в декабре, но это не помешало местному обкому КПРФ с размахом отметить 140-летие Сталина в июне.