«Увидел разочарование»: гиды — о том, зачем к нам едут иностранцы и что их впечатляет (или нет)

Китайские туристы приезжают в город каждое лето: гиды говорят, что они обязательно фотографируются с каждым Лениным Фото: Татьяна Фатеева / НГС

Лето — традиционный сезон отпусков во всём мире, не только в России. И пока новосибирцы разъезжали по стране и искали выгодные туры на море за рубеж, в город приезжало немало туристов, в том числе иностранных. Организованные группы китайских туристов на улицах, пожалуй, видели все, но Новосибирск оказался достаточно интересным и для европейцев, и для американцев. Корреспондент НГС попросила новосибирских гидов рассказать, зачем иностранцы приезжают в Новосибирск, что просят им показать и что в городе их больше всего впечатляет.

Ольга Ткаченко, частный гид: «Поток иностранных туристов к нам растёт последние лет 7, только в 2014–2015 годах был спад. Но тех, кто конкретно в Новосибирск приезжает с туристической целью, немного, около 1%. За последнее лето таких туристов было несколько, это были одиночные путешественники. Был мужчина как-то из Турции, молодой пенсионер, ему около 60 — он сказал, что просто может себе позволить периодически на выходные куда-то летать, где он ещё не бывал. Количество посетителей из Турции растёт, из тех, кто владеет английским, ещё достаточно много скандинавов и израильтян. Один господин из Израиля в этом году прилетал специально, чтобы попасть на последний рейс Ту-134 Он проработал всю жизнь в авиации, очень интересуется самолётами, полётами. И он сюда прилетел, чтобы слетать в Мирный и обратно. В 98% случаев туристам Новосибирск нравится. Все говорят о безопасности, что здесь гулять ночью безопаснее, чем во многих европейских столицах. Отмечают людей, что дружелюбные, готовы прийти на помощь.

Многих иностранных туристов интересуют социальные аспекты, бытовые — особенно соло-путешественников. Медицинское обслуживание, школьное и университетское образование, пособия по безработице, средняя зарплата — это всё спрашивают. Средние цены у нас достаточно высокие, а средние зарплаты — нет, и у многих возникает логичный вопрос: кто ходит во все эти рестораны?

У иностранцев есть какие-то свои представления о стране и городе, они их черпают из СМИ, социальных сетей, и многие говорят, что здесь многое не соответствует тому, как это у них преподносится. Отмечают, что за них опасаются их друзья, родственники и коллеги. Буквально позавчера был турист, молодой человек из Италии, который хотел приехать с женой и ребёнком, но жена отказалась и ребёнка не пустила. В прошлом году у меня были две дамы из США, обе фотографы, которые очень подробно освещали всё своё путешествие по России в соцсетях. Некоторые комментаторы им писали: "Ты там поосторожнее"».

Тайских туристов впечатлили старые деревянные дома Тихого центра и музеи, а вот Оперный театр внезапно совершенно не заинтересовал Фото: Андрей Поздняков

Андрей Поздняков, частный гид: «С иностранными туристами работать тяжеловато: город, прямо скажем, не самый красивый, про него больше надо рассказывать, чем показывать.



Одно из удивительных свойств нашего города — о нём никто ничего не знает. Ни русские туристы, ни иностранные. Единственное, что знает большинство, — это Академгородок. Хотя среди иностранцев он не очень известен, особенно среди молодёжи. Из-за рубежа много едет «наших»: из стран бывшего СССР, поляки, чехи. Для поляков «сибиряки» — это ссыльные польские переселенцы, тема довольно сложная. Для чехов мы культовый город, потому что здесь зародился штаб чехословацкого восстания.

Отдельная категория туристов — любители конструктивизма и любители сталинского ампира. За этим сюда специально едут, таких людей не очень много, но они есть. Обычно это туристы с хорошими большими фотоаппаратами, долго ищут ракурсы.

Город сильно вписан в российский культурный контекст, и если его не знать, он не впечатляет. Я итальянцу показываю памятник Владимиру Высоцкому, он: «Кто это?» Я отвечаю, что это русский Челентано. «Тогда да». Охарактеризовать Высоцкого как русского Челентано — это бред, но как по-другому?

Оценки города от иностранных туристов могут быть совершенно противоположными: одним он кажется зелёным, другим — «лысым» Фото: архив НГС

Оценки туристов — резко диаметральные: одни говорят, что у нас очень много зелени, другие — что у нас очень лысый город. И это не зависит от того, откуда люди приехали. Как-то ехала бабушка из Австрии на инвалидной коляске, ей было за 80, она совершала кругосветное путешествие. Была жуткая жарища, мы попали во все пробки, в какие могли попасть. Я старался выбрать маршруты, чтобы были какие-то показательные вещи, но в итоге увидел полное разочарование: ни Оперный театр, ни что-то другое её вообще не впечатлило. А последняя характеристика была: «Какой грязный, не зелёный город».

Одного итальянца я отвёз на Обское море, для надёжности вывез его на косу — это была фантастика: я такого радостного лица в жизни не видел. Человек залез в Обское море с телефоном, делал селфи — очень весело было со стороны наблюдать, он ещё южанин, темпераментный.

У меня были тайцы, я их возил по Новосибирску и в Томск, и они жутко впечатлились деревянными домиками, но при этом не захотели заезжать к Оперному театру: «Зачем». У азиатов ещё обычно очень живая реакция на детей, особенно на маленьких: они с ними фотографируются, им надо их потискать, голову потрепать. Если идёт ребёнок или мама с ребёнком, они будут им махать, кричать «Хай!», искать по карманам какой-нибудь чупа-чупс.



Зимой приезжал шотландец, адвокат. Он отказался от английского языка, сказал, что будет совершенствовать свой русский. Новосибирск его вообще не интересовал, он был в поисках русской глубинки, и мы поехали в Колывань. Я ему долго пытался объяснить, что такое валенки, он никак не мог понять, что это за обувь из шерсти, пока мы в Колывани не встретили какую-то бабушку в валенках. Я попросил бабушку остановиться, чтобы дать себя сфотографировать. Он уже в городе накупил кедровых орехов и обещал вернуться».



По словам Константина Голодяева (в центре), в Новосибирск всё чаще приезжают посмотреть на архитектуру Фото: Константин Голодяев

Константин Голодяев, сотрудник Музея Новосибирска, экскурсовод: «Специально приезжающих людей, которые хотят посмотреть наш город, очень мало. В основном у нас останавливаются туристы-транзитники — туристы, которые едут по Транссибу.

Китайцы всегда хотят Ленина во всех проявлениях, у каждого они фотографируются. Была группа, которая сразу попросила заброшки, промышленную архитектуру. Есть экскурсанты, которые живо интересуются историей ГУЛАГа, ЧК, НКВД, расстрелов и захоронений.

