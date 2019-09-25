Дело Солёнова: убитый на кладбище пенсионер оказался крупным должником

63-летнего пенсионера Сергея Солёнова искали полмесяца — убийцы закопали его на кладбище Фото: «ВКонтакте»/Ольга Бурлакова

В начале сентября СМИ разместили информацию о пропаже 63-летнего пенсионера Сергея Солёнова, который вышел вечером из дома на встречу со знакомым и не вернулся. Телефон мужчины тоже не отвечал. Пропавшего искали и его родственники, и волонтеры-поисковики, но безуспешно. В конце сентября в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области заявили, что нашли убийц, которые расправились с Сергеем Солёновым и закопали его на кладбище. Корреспондент НГС выяснил, что одним из возможных мотивов преступления могли стать долги пенсионера.



В начале сентября в соцсетях и СМИ появились сообщения о пропаже 63-летнего пенсионера Сергея Солёнова. Мужчина вышел 8 сентября 2019 года в 18:00 из дома по адресу улица Дмитрия Донского 31/1 и не вернулся. В этот же день его видели в районе улицы Дачная 25/2. Разыскивали Сергея Солёнова его взрослые дети, родственники, волонтёры-спасатели и полиция.

«Приметы: рост 175–180 см, полного телосложения, волосы с сединой, громко разговаривает. При себе был телефон, но он отключен, с собой не было документов, карт и денег. У мужчины диабет в лёгкой форме, грыжа, нуждается в лекарствах», — указывалось в сообщениях о поиске Сергея Солёнова.

«Он вообще с кем-то на встречу пошёл, потому что ужин положил в тарелку, но так и не успел его покушать. Сорвался из дома, сказал, что скоро вернётся... Но больше не пришёл», — рассказала корреспонденту НГС знакомая семьи Солёнова, попросившая не указывать её имя.

23 сентября в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области заявили, что задержали троих мужчин, подозреваемых в убийстве. «Было установлено, что в день исчезновения у 63-летнего мужчины возник конфликт со своим знакомым, в ходе которого потерпевшему были причинены телесные повреждения, далее с места встречи потерпевший был похищен, а впоследствии убит. Тело потерпевшего злоумышленники отвезли и закопали на кладбище поселка Садовый», — сообщалось в официальном заявлении СК.



В программе «Экстренный вызов» новосибирского телеканала ОТС рассказали со ссылкой на соседей убитого: 8 сентября во дворе дома пенсионера произошёл конфликт с четырьмя неизвестными. Злоумышленники накинулись на Солёнова, затолкали его в машину и уехали. В «Экстренном вызове» также показали задержанного Дмитрия Паршикова, которого Заельцовский районный суд арестовал пока на 2 месяца.

На сайте новосибирского СК указано, что злоумышленникам предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), пунктами «а» и «в» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение). В пресс-службе комитета заявили, что пока ничего нового добавить к информации на сайте они не могут.



СК по Новосибирской области задержал троих предполагаемых убийц Фото: Александр Ощепков

Знакомая семьи погибшего в разговоре с корреспондентом НГС описала Сергея Солёнова. «Добрый, весёлый, очень любил поговорит со всеми и обо всём. Думаю, что это могло и стать причиной трагедии. Молодёжь веселилась на лавке, а он подошёл пообщаться. Наверное, им это не понравилось. <…> В последнее время они (Сергей с супругой. — Прим. ред.) жили скромно. Ни машины, ни поездок за границу или ещё куда-то... Всегда были дома, выходили только с собачкой погулять, да в магазин», — заметила женщина.



Про собаку вспомнила и знакомая мужчины по прогулкам с домашними питомцами в Тимирязевском сквере Елена Максимова. «Знакомы мы с ним (Сергеем Солёновым. — Прим. ред.) были исключительно по собакам. <…> Он очень общительный, большой такой… Рассказывал, что ему операцию делали: что-то у него там с сердцем. И что он довольно-таки обеспеченный. <…> [Рассказывал,] что у него хозяйство было большое с животными, но пришлось переехать, после того, как справляться [из-за болезни] не смог. <…> Много рассказывал и фотографии показывал хозяйства: там и лошади, свиньи, много животных. <…> Сказал, что сейчас дети этим занимаются. <…> Мне казалось иногда, что он хвастуша. <…> Но собака у него всегда была в разных дорогих нарядах — это точно. Йоркширский терьер. И стрижка дорогая всегда [была] у собаки. Стрижка там стоит 2000 рублей. И она (собака. — Прим. ред.) породистая была, дорогая».

Судя по всему, Сергей Солёнов еще недавно занимался бизнесом. Владелец одной из новосибирских компаний Николай М. (имя по просьбе бизнесмена изменено) рассказал, что несколько лет назад Солёнов занял у него и не вернул 560 тысяч рублей. В январе 2012 года Заельцовский районный суд вынес решение о взыскании с Солёнова долга в размере 751 521 рублей 66 копеек — сумма вместе с процентами и судебными расходами.



По словам предпринимателя, несколько лет назад Солёнов пообещал организовать бизнес, связанный с деревообработкой в Словакии, и попросил на это под расписку 10 тысяч евро. После чего пропал.

«Человек просто сказочник. Он был очень талантливым во многих отношениях товарищ. Знал много языков, мог с кем угодно о чём угодно договориться. Он длительное время прожил в Словакии и, по его словам, у него там оставалось значительное количество связей. И он предложил мне организовать там совместный бизнес. <…> После мы съездили на место, со всеми обо всём договорились: надо было организовать площадку под склад, встречи с покупателями и нужно было открыть фирму. Цена вопроса была порядка 10 000 евро. Он и взял у меня эту сумму. И на этом всё закончилось», — рассказал бизнесмен.

Несмотря на решение суда, предприниматель так и не смог вернуть свои деньги. Как пояснил Николай, квартира у Солёнова записана на жену, пенсия — 8000 рублей, никаких активов у него не было: судебным приставам взять с должника было нечего.



Предприниматель Николай (имя вымышленное) утверждает, что убитый пенсионер занимал у разных бизнесменов крупные суммы денег и не отдавал их Фото: Александр Ощепков