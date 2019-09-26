«Я в шоке от врачей в России!»: история африканца, который работает доктором в Новосибирске

Темнокожий доктор Десмонд Гогуа почти год работает в Новосибирске. Он стал ординатором сначала в Горбольнице № 1, а последние пару недель осваивается в офтальмологическом отделении Областной больницы. Многие пациенты стационара уже привыкли к нетипичной для Сибири внешности молодого врача, новички же ещё перешёптываются в палатах. Десмонд ещё не знает, надолго ли останется в России, но признаётся, что очень полюбил страну и, в частности, Новосибирск. Корреспонденты НГС встретились с 30-летним ординатором-офтальмологом и спросили его, как его занесло в Сибирь и почему он никогда не реагирует на грубость.
Гбаду Десмонд Гогуа родился в Кот-д'Ивуаре — государстве в Западной Африке. Десмонд мог бы работать во Франции, как его отец — профессор и травматолог, — или вообще стать инженером, на которого проучился два года. Но в начале 2000-х между Кот-д'Ивуаром и Францией возник конфликт, и студентам стало непросто получать образование во французских вузах. В то же время многие российские университеты принимали иностранных студентов на неплохих условиях, рассказывает НГС Десмонд Гогуа. Так, в 2010 году африканца принял на первый курс Саратовский государственный медицинский университет, и Десмонд проучился на лечебном факультете шесть лет.
«Нет, я совсем не говорил по-русски, [когда приехал в Саратов]. Говорил по-французски, по-английски, чуть-чуть по-испански. Но я не знал русский. Было тяжело, очень сложно, ведь это совсем другой алфавит. (М. М.: А на каком языке вам преподавали в вузе?) Если есть в группе 15 студентов, которые по-французски говорят, они вместе [собираются в группу]. Есть одна преподаватель — она знает французский, и она знает русский. Она объясняет по-русски, а потом по-французски», — говорит начинающий врач.
После окончания вуза Десмонд уехал в Краснодар, где продолжил обучение на травматолога, а потом уехал снова в Кот-д'Ивуар — первое время он пытался пойти по стопам отца, но быстро понял, что это не совсем та специальность, к которой лежит душа, и решил переквалифицироваться на офтальмолога. Друг из Камеруна посоветовал Десмонду приехать в Сибирь — тем более Гогуа давно мечтал здесь побывать. Кроме того, по словам Десмонда, посетившего более 20 государств, Россия оказалась одной из самых дешёвых стран для жизни.
«Я был во многих городах России. Много слышал о Сибири и всегда мечтал пожить в Сибири! Я посмотрел на Youtube, какие бывают большие города в Сибири, и я увидел Новосибирск.
Что я знал о Новосибирске? Я знал, что в Новосибирске не много чернокожих, не так, как во Франции!»,
— объясняет собеседник НГС.
Так Десмонд вернулся в Россию — теперь уже в Сибирь. Сначала он устроился ординатором в офтальмологию Городской больницы № 1, где проработал несколько месяцев, а в начале сентября 2019 года перешёл в офтальмологическое отделение Новосибирской областной больницы. Он хотел посмотреть, как устроена работа в другом стационаре — и, по его оценкам, «врачи хорошие» в обеих больницах. Что касается оборудования — более оснащённой и современной ему кажется Областная больница. Тем не менее, здесь он остаётся работать до Нового года, а потом снова вернётся в Горбольницу.
Сначала врач снимал квартиру в районе метро «Золотая Нива», но ездить до Горбольницы ему было неудобно, и он попросил ректора НГМУ помочь с жильём. В итоге руководство вуза вошло в положение иностранного коллеги и дало ему общежитие на улице Залесского.
Сейчас Десмонд Гогуа встаёт очень рано, чтобы добраться пешком до метро «Заельцовская», доехать до «Студенческой» и дойти до Областной больницы. Работает он, как правило, с 8:00 до 18:00 — приходится задерживаться, как и другим врачам, чтобы разобраться в череде сложных случаев и, по возможности, всем помочь. Десмонд подчёркивает, что он ещё ординатор, поэтому он пока только помогает лечащему врачу.
«Все наши врачи получили образование во Франции. И есть большая разница между врачами [в России, в Кот-д'Ивуаре и во Франции].
Я думаю, что врачи в России гораздо больше работают, чем у нас, много очень. Когда я был интерном в Краснодаре, травматолог там оперировал трех пациентов в один день. В моей стране врач может максимум двух пациентов.
А здесь в день три, завтра еще три, в неделю — 15! Врачи в России быстро работают. Когда я начинал интернатуру в Краснодаре, я был в шоке: один травматолог и столько пациентов!» — до сих пор удивляется ординатор.
Пациенты не скрывают интереса, когда рассматривают Десмонда, некоторые ненадолго впадают в шок. Но, впрочем, даже бабушки довольно быстро привыкают. По словам ординатора, практически все больные относятся к нему хорошо, за редкими исключениями.
«Многие спрашивают, да, [о моём происхождении]. Для меня это интересно, да и многие люди не привыкли видеть чернокожих африканских врачей здесь, это очень редко. Я такой человек — я христианин и всегда думаю про позитив.
Я не думаю про негатив. Если пациент плохо относится ко мне — я забываю сразу, меня так мама воспитала. Я такой человек, что если другой человек меня оскорбляет — я внимания не обращаю.
Я был во многих городах России. Я был в Саратове, Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, но я могу вам сказать, что Новосибирск — очень добрый город! Я вам говорю! Когда я в метро, например, все говорят: «Hello, hello!», и я вижу, что здесь многие говорят по-английски. Здесь люди открытые по сравнению с городами, которые я посетил», — рассказывает офтальмолог.
Десмонд признаёт, что ему ещё нужно подучить русский язык, хотя, по оценкам корреспондентов НГС, он говорит довольно неплохо. Врач говорит, что ему помогает бытовое общение — причём гораздо больше, чем учебники. Помимо больницы, он часто после работы играет с друзьями в футбол, а также ходит в караоке.
«Я могу сказать, что если человек хочет знать другой язык, он не должен закрываться. Он должен выходить к другим людям, по субботам он может ходить в зоопарк, на пляж — это хорошие пути, чтобы узнать язык. Вот караоке. Когда я слушаю русские песни — я иногда не понимаю, но когда хожу в караоке — я вижу слова и понимаю: "Аа, вот это о чём!"» — говорит Десмонд Гогуа.
Новосибирцы часто спрашивают его впечатления по поводу русской зимы, и африканец охотно делится ощущениями.
«В Краснодаре зимой тепло, можно без перчаток ходить, но здесь очень тяжело в минус 30! У меня даже нос становится более тёмным. Перчатки нужно надевать, я часто по трое перчаток надеваю, большую куртку. Если хорошо одеваться — нет проблем. Для меня зимой тяжело, потому что я не могу заниматься спортом — футболом», — сетует он.
Ему осталось около девяти месяцев ординатуры, затем он уедет во Францию сдавать экзамен, и вполне вероятно, что останется там работать — выполнять операции, лечить катаракты и глаукомы. Он не исключает, что если встретит в Сибири любовь своей жизни и женится, то может остаться и здесь (или купить «маленькую дачу в Сочи»).
Сейчас, как уверяет Десмонд, работа у него находится на первом месте, поэтому он старается изо всех сил.
«Я уверен, что я буду в Россию возвращаться. Россия уже в моём сердце!» — обещает Десмонд.
Видео Александра Ощепкова
Ранее в Новосибирск приезжали восемь иностранцев с разных континентов — они сильно замёрзли (ведь приехали в январе), но удивились красоте сибирского балета. Корреспонденты НГС провели с отчаянными путешественниками целый день и записали их впечатления. А зимой на ледяном Обском море побывали звёзды итальянского кино — они никогда не видели город, покрытый снегом, который продолжает нормально жить даже в невероятный холод.