«Я в шоке от врачей в России!»: история африканца, который работает доктором в Новосибирске

Десмонд Гогуа работает в Новосибирске около года Фото: Десмонд Гогуа, Александр Ощепков / НГС

Темнокожий доктор Десмонд Гогуа почти год работает в Новосибирске. Он стал ординатором сначала в Горбольнице № 1, а последние пару недель осваивается в офтальмологическом отделении Областной больницы. Многие пациенты стационара уже привыкли к нетипичной для Сибири внешности молодого врача, новички же ещё перешёптываются в палатах. Десмонд ещё не знает, надолго ли останется в России, но признаётся, что очень полюбил страну и, в частности, Новосибирск. Корреспонденты НГС встретились с 30-летним ординатором-офтальмологом и спросили его, как его занесло в Сибирь и почему он никогда не реагирует на грубость.



Гбаду Десмонд Гогуа родился в Кот-д'Ивуаре — государстве в Западной Африке. Десмонд мог бы работать во Франции, как его отец — профессор и травматолог, — или вообще стать инженером, на которого проучился два года. Но в начале 2000-х между Кот-д'Ивуаром и Францией возник конфликт, и студентам стало непросто получать образование во французских вузах. В то же время многие российские университеты принимали иностранных студентов на неплохих условиях, рассказывает НГС Десмонд Гогуа. Так, в 2010 году африканца принял на первый курс Саратовский государственный медицинский университет, и Десмонд проучился на лечебном факультете шесть лет.

«Нет, я совсем не говорил по-русски, [когда приехал в Саратов]. Говорил по-французски, по-английски, чуть-чуть по-испански. Но я не знал русский. Было тяжело, очень сложно, ведь это совсем другой алфавит. (М. М.: А на каком языке вам преподавали в вузе?) Если есть в группе 15 студентов, которые по-французски говорят, они вместе [собираются в группу]. Есть одна преподаватель — она знает французский, и она знает русский. Она объясняет по-русски, а потом по-французски», — говорит начинающий врач.



Десмонд приехал в Россию в 2010 году — тогда он совсем не умел говорить по-русски, но довольно быстро научился Фото: instagram.com / 225tutu

После окончания вуза Десмонд уехал в Краснодар, где продолжил обучение на травматолога, а потом уехал снова в Кот-д'Ивуар — первое время он пытался пойти по стопам отца, но быстро понял, что это не совсем та специальность, к которой лежит душа, и решил переквалифицироваться на офтальмолога. Друг из Камеруна посоветовал Десмонду приехать в Сибирь — тем более Гогуа давно мечтал здесь побывать. Кроме того, по словам Десмонда, посетившего более 20 государств, Россия оказалась одной из самых дешёвых стран для жизни.



По словам ординатора, в Новосибирске живут очень добрые люди Фото: Александр Ощепков / НГС

«Я был во многих городах России. Много слышал о Сибири и всегда мечтал пожить в Сибири! Я посмотрел на Youtube, какие бывают большие города в Сибири, и я увидел Новосибирск. Что я знал о Новосибирске? Я знал, что в Новосибирске не много чернокожих, не так, как во Франции!», — объясняет собеседник НГС.



Он учился на лечебном факультете в Саратовском медуниверситете, а потом уехал в Краснодар. Затем оказался в Сибири Фото: Александр Ощепков / НГС

Так Десмонд вернулся в Россию — теперь уже в Сибирь. Сначала он устроился ординатором в офтальмологию Городской больницы № 1, где проработал несколько месяцев, а в начале сентября 2019 года перешёл в офтальмологическое отделение Новосибирской областной больницы. Он хотел посмотреть, как устроена работа в другом стационаре — и, по его оценкам, «врачи хорошие» в обеих больницах. Что касается оборудования — более оснащённой и современной ему кажется Областная больница. Тем не менее, здесь он остаётся работать до Нового года, а потом снова вернётся в Горбольницу.



Сначала врач снимал квартиру в районе метро «Золотая Нива», но ездить до Горбольницы ему было неудобно, и он попросил ректора НГМУ помочь с жильём. В итоге руководство вуза вошло в положение иностранного коллеги и дало ему общежитие на улице Залесского.



Десмонд пока не может лечить пациентов самостоятельно — только под контролем лечащего врача в отделении Фото: instagram.com / 225tutu

Сейчас Десмонд Гогуа встаёт очень рано, чтобы добраться пешком до метро «Заельцовская», доехать до «Студенческой» и дойти до Областной больницы. Работает он, как правило, с 8:00 до 18:00 — приходится задерживаться, как и другим врачам, чтобы разобраться в череде сложных случаев и, по возможности, всем помочь. Десмонд подчёркивает, что он ещё ординатор, поэтому он пока только помогает лечащему врачу.



Сначала он думал о травматологии (его отец — известный профессор и травматолог), но быстро понял, что на самом деле ему нужно пойти в офтальмологию Фото: Александр Ощепков / НГС

«Все наши врачи получили образование во Франции. И есть большая разница между врачами [в России, в Кот-д'Ивуаре и во Франции]. Я думаю, что врачи в России гораздо больше работают, чем у нас, много очень. Когда я был интерном в Краснодаре, травматолог там оперировал трех пациентов в один день. В моей стране врач может максимум двух пациентов.

А здесь в день три, завтра еще три, в неделю — 15! Врачи в России быстро работают. Когда я начинал интернатуру в Краснодаре, я был в шоке: один травматолог и столько пациентов!» — до сих пор удивляется ординатор.

Пациенты не скрывают интереса, когда рассматривают Десмонда, некоторые ненадолго впадают в шок. Но, впрочем, даже бабушки довольно быстро привыкают. По словам ординатора, практически все больные относятся к нему хорошо, за редкими исключениями.



Пациенты сначала удивляются внешности врача, но быстро привыкают к нему Фото: Александр Ощепков / НГС

«Многие спрашивают, да, [о моём происхождении]. Для меня это интересно, да и многие люди не привыкли видеть чернокожих африканских врачей здесь, это очень редко. Я такой человек — я христианин и всегда думаю про позитив. Я не думаю про негатив. Если пациент плохо относится ко мне — я забываю сразу, меня так мама воспитала. Я такой человек, что если другой человек меня оскорбляет — я внимания не обращаю.

Я был во многих городах России. Я был в Саратове, Краснодаре, Сочи, Санкт-Петербурге, Москве, Самаре, но я могу вам сказать, что Новосибирск — очень добрый город! Я вам говорю! Когда я в метро, например, все говорят: «Hello, hello!», и я вижу, что здесь многие говорят по-английски. Здесь люди открытые по сравнению с городами, которые я посетил», — рассказывает офтальмолог.



У него есть несколько любимых мест в Новосибирске — среди них зоопарк и караоке Фото: instagram.com / 225tutu

Десмонд признаёт, что ему ещё нужно подучить русский язык, хотя, по оценкам корреспондентов НГС, он говорит довольно неплохо. Врач говорит, что ему помогает бытовое общение — причём гораздо больше, чем учебники. Помимо больницы, он часто после работы играет с друзьями в футбол, а также ходит в караоке.

«Я могу сказать, что если человек хочет знать другой язык, он не должен закрываться. Он должен выходить к другим людям, по субботам он может ходить в зоопарк, на пляж — это хорошие пути, чтобы узнать язык. Вот караоке. Когда я слушаю русские песни — я иногда не понимаю, но когда хожу в караоке — я вижу слова и понимаю: "Аа, вот это о чём!"» — говорит Десмонд Гогуа.



Он говорит с французским акцентом и признаётся, что в России начинает забывать родной язык. Поэтому он ходит в караоке петь арии из французских мюзиклов Фото: Александр Ощепков / НГС

Новосибирцы часто спрашивают его впечатления по поводу русской зимы, и африканец охотно делится ощущениями.

«В Краснодаре зимой тепло, можно без перчаток ходить, но здесь очень тяжело в минус 30! У меня даже нос становится более тёмным. Перчатки нужно надевать, я часто по трое перчаток надеваю, большую куртку. Если хорошо одеваться — нет проблем. Для меня зимой тяжело, потому что я не могу заниматься спортом — футболом», — сетует он.



Сибирская зима очень впечатлила Десмонда — первое время было тяжело, но потом он научился тепло одеваться Фото: instagram.com / 225tutu

Ему осталось около девяти месяцев ординатуры, затем он уедет во Францию сдавать экзамен, и вполне вероятно, что останется там работать — выполнять операции, лечить катаракты и глаукомы. Он не исключает, что если встретит в Сибири любовь своей жизни и женится, то может остаться и здесь (или купить «маленькую дачу в Сочи»).

Десмонд говорит, что очень скучает по родным — у него трое братьев и две сестры, с ними он переписывается в Facebook и общается в видеочатах Фото: Александр Ощепков / НГС

Сейчас, как уверяет Десмонд, работа у него находится на первом месте, поэтому он старается изо всех сил.

«Я уверен, что я буду в Россию возвращаться. Россия уже в моём сердце!» — обещает Десмонд.



Видео Александра Ощепкова