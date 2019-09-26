Атака на Родники: мэрия делает 3 новые дороги и светофоры — будет 20 минут до центра

Дорожные работы на Родниках Фото: Дмитрий Косенко

Под конец летнего сезона власти Новосибирска развернули масштабные работы в микрорайоне Родники: делают прямой выезд на улицу Фадеева возле «Ленты», строят дорогу по улице Мясниковой, расширяют улицу Кедровую, поставили светофор на проблемном перекрестке Фадеева — Рекордный переулок. Ни в каком другом отдаленном районе города сейчас не строят столько дорог. По задумке властей, все эти усилия позволят серьезно улучшить транспортную доступность стремительно развивающегося района. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко прокатился по Родникам, проинспектировал стройки и узнал, где работа кипит, а где конь не валялся.

Выезд на улицу Фадеева с Гребенщикова Фото: Дмитрий Косенко

Самый перспективный объект для местных жителей — прямой выезд на улицу Фадеева с Гребенщикова возле «Ленты». Именно здесь работы идут быстрее всего, выезд обещают закончить уже через 20 дней. Эта лазейка позволит водителям не делать большой крюк через Объединения и быстрее доезжать до скоростной улицы Георгия Колонды.

Идет укладка основания дороги Фото: Дмитрий Косенко

Дорожники должны заасфальтировать около 200 метров участка между Фадеева и Гребенщикова, реконструировать железнодорожный переезд. Сейчас уже отсыпают основание дороги, укладывают щебень, доделывают коммуникации. Дорога будет 2-полосной — это конечно станет бутылочным горлышком при выезде с Гребенщикова, но с другой стороны вся Фадеева всё равно 2-полосная.

Реконструкция ж/д переезда на Фадеева Фото: Дмитрий Косенко

«На объектах "Автомобильная дорога общего пользования по ул. Фадеева. Железнодорожный переезд" ведется комплекс работ: переустройство инженерных сетей, устройство земляного полотна, строительство железнодорожного переезда. Планируемый срок окончания работ на вышеуказанных объектах — 15.10.2019», — рассказывают в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

Стоимость работ по Фадеева составляет 66 миллионов рублей — половина на дорогу, половина на реконструкцию переезда.

Новая дорога на Мясниковой Фото: Дмитрий Косенко

Не менее горячо сейчас на стройке дороги по улице Мясниковой. Здесь делают 450-метровый участок от ЖК «Стрижи» до Гребенщикова, плюс должны отремонтировать асфальт по всей Мясниковой — на всё это выделено 79 миллионов рублей. Участок будет работать в единой связке с выездом на Фадеева, ускорит доступ к микрорайону Снегири, в целом улучшит перераспределение транспортных потоков по Родникам.

Идут земляные работы Фото: Дмитрий Косенко

Тракторы вовсю ровняют грунт, грузовики подвозят тонны песка, однако в этом году объект будет сделан лишь частично. «Участок от Гребенщикова до дома № 8 по Мясниковой, ведутся земляные работы и работы по устройству ливневой канализации. До конца текущего года планируется завершить ряд работ на сети газоснабжения и теплотрассе. Планируемый срок окончания работ по данному объекту — 01.10.2020», — уточняют в мэрии. Еще в начале сентября на проблемном перекрестке Фадеева — Рекордный переулок, где собирались пробки и бились машины, установили новые светофоры, о которых просили местные жители. Порядка на перекрестке прибавилось, но поначалу пробки усилились. Потом водители привыкли, всё утряслось, и сейчас на перекрестке движение рабочее.

Утренняя пробка на перекрестке Фадеева — Рекордный переулок Фото: скриншот «Яндекс.Навигатор»

Вот типичная максимальная утренняя пробка по статистике «Яндекса» в 8:30 перед светофором в сторону центра. Время в этом заторе — 8–10 минут, зимой может быть больше. Этот светофорный объект тоже предназначен для работы в единой связке со сквозным проездом возле «Ленты», возможно, потребуется его перенастройка.

На Кедровой работ не видно Фото: Дмитрий Косенко

А вот на Кедровой улице (продолжение Мочищенского шоссе), как говорится, даже лошадь не валялась. В текущем году власти обещали расширить до четырех полос железнодорожный переезд и участок Кедровой до АЗС «Газпромнефть» (ул. Охотская), но, видимо, передумали и все основные работы перенесли на год.

Расширение произойдет в 2020 году Фото: Дмитрий Косенко

Сейчас здесь идет вялое ковыряние земли по краям дороги, машины так и ездят по разбитому асфальту. «В настоящее время ведутся подготовительные работы по выносу инженерных сетей (кабелей линий электроснабжения, водопропускной трубы) из зоны реконструкции. До конца текущего года планируется завершить работы по переустройству сетей связи, сетей водопровода и канализации. Приступить к работам по расширению проезжей части планируется в 2020 году», — говорят в городском департаменте транспорта.

Ж/д переезд на Кедровой Фото: Дмитрий Косенко

Почему обещали расширить первый участок Кедровой к 10 октября — непонятно. Осознали, что уже зима на дворе? Но зачем тогда ждали всё лето? В общем, только в следующем году улицу расширят — сразу всю, до соединения с 1-м Мочищенским шоссе. Работы оцениваются в 192 миллиона рублей. Может ли путь из Родников до центра сократиться до 20 минут после всех этих улучшений? Ведь уже сейчас дорога от микрорайона до метро Красный проспект занимает около 22 минут, а от крайней точки улицы Фадеева возле «Ленты» — 15 минут. Правда, всё это для идеальных условий — днем, без пробок.



Расчетное время до метро «Красный проспект» из Родников (по Объединения и напрямую по Фадеева) Фото: скриншот «Яндекс.Навигатор»

«Время сокращено будет. Оно поможет, но когда всё до конца закончится. Потому что первую очередь Колонды ввели — непонятно куда, вторую Колонды ввели — тоже непонятно зачем. По Кедровой эффект будет сразу. Приведут в нормативное состояние ж/д переезд, расширят до четырех полос. Если расширение будет введено на Кедровой, то конечно оно ситуацию спасет, выправит», — объясняет общественник, руководитель отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков.